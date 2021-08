Konzert des Zentralschweizer Jugendorchesters

Klassik Was ist Schicksal? Das Zentralschweizer Jugendorchester liefert musikalische Antworten Das Zentralschweizer Jugendorchester bewies in Andermatt Vielseitigkeit mit seinem neuen Projekt. Die Kompositionen waren alle von individuellen Schicksalen geprägt. Gerda Neunhoeffer 30.08.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Zentralschweizer Jugendorchester wurde vergangenen Sonntag erstmals vom Tessiner Gregor Bugar dirigiert. Bild: Thomas Krähenbühl (Andermatt)

Was ist Schicksal? Das Zentralschweizer Jugendorchester (ZJSO) ist dieser Frage musikalisch nachgegangen. Das Projekt, das wegen Corona – Schicksal? – letztes Jahr nicht stattfinden konnte, wurde nun mit vielen Neuheiten durchgeführt.

Zum ersten Mal dirigierte Gregor Bugar das Orchester, er hatte zuvor schon das Nachwuchsformat «Auftakt» des ZJSO geleitet. Erstmalig war auch die Zusammenarbeit des Orchesters mit dem Jugendmusikwettbewerb Zentralschweiz. Aus den vielen Instrumentalisten wählte das ZJSO am Final des Wettbewerbs die knapp 16-jährige Flötistin Delia Steiner aus. Auch weiterhin sollen Talenten die Chance erhalten, mit einem Orchester aufzutreten.

Normalerweise finden die Proben für ein neues Projekt über Monate verteilt statt. Doch dieses Jahr gab es nur eine Woche konzentrierter Arbeit und die Generalprobe. Umso intensiver fanden sich die Musikerinnen und Musiker, zwischen 16 und 26 Jahren, zusammen.

Kompositionen anhand persönlicher Erlebnisse

Wie sehr sich die jungen Talente mit dem Thema Schicksal beschäftigten, war im Konzert am Sonntag in der Konzerthalle Andermatt nicht nur zu hören. Im digitalen «Programmheft» stehen zu jedem der vier Werke sehr persönliche Einführungen von Orchestermitgliedern.

Die Kompositionen waren alle von individuellen Schicksalen geprägt, ausgesucht nach Möglichkeiten, das nachzuvollziehen. Und das ist dem jungen Orchester bestens gelungen. So, als würde jeder seine eigenen Erfahrungen voll mit einbringen.

Man sah das an ihrer Haltung, las es in ihren Gesichtern und hörte es an der Intensität ihres gemeinsamen Spielens. Es ist dem Dirigenten Gregor Bugar gelungen, aus diesen vielen, erstmals in dieser Besetzung vereinten jungen Menschen eine Einheit zu formen, die ein gemeinsames Ziel hat: die Inhalte der Musik zu vermitteln.

Umso besser war das möglich, da im Gegensatz zu den fast meisten Konzerten, in denen Abstand die Maxime ist, das hier nicht nötig war. Viele sind geimpft. Und um sicher zu gehen, wurden alle jeden Tag erneut getestet. Und das normale Zusammensein schien dem Orchester zusätzlich Flügel zu verleihen.

Eine Premiere auch mit ein wenig Aufregung

Othmar Schoeck, in Brunnen geboren, ist vor allem durch seine Lieder bekannt. Seine Oper «William Ratcliff» beinhaltet Dramatik und Liebestaumel, Kampf und Sehnsucht. Das ZJSO ging den Stimmungen begeistert nach: Zart die Melodie in der Klarinette, düster die Bässe und Celli, auftrumpfende Blechbläser, krasse Dynamik zwischen hauchleisen Streichern und vollem Tuttiklang. Da wurde die Akustik in dem futuristisch anmutenden Konzertsaal ausgereizt. Delia Steiner spielte erstmals mit dem Orchester, darum war ein wenig Aufregung in den ersten Tönen der Ballade von Carl Reinecke zu spüren. Aber virtuose Läufe kamen klar und federleicht, dann wurden auch getragene Linien mit langem Atem klangschön ausgespielt. Es folgte begeisterter Beifall von Publikum und Orchester.

Dmitri Kabalevskys Ouverture zu «Colas Breugnon» lebt von rhythmischen Akzenten, von tänzerisch martialischen Klängen, die das ZJSO leidenschaftlich ausspielte. Nach kurzer Verschnaufpause für das Orchester dann die 7. Sinfonie d-Moll von Antonín Dvořák: Bugar führte das Orchester klar, die düstere Grundstimmung wurde tief nachempfunden. Aber richtig lebten alle in der Zugabe auf, da spielten sie, als hätten sie die Teile aus Bizets Carmen-Sinfonie schon immer gespielt. Doch es war eine «Uraufführung» für das ZJSO, rund im Klang, rhythmisch präzise, schwungvoll und süffig. Kein Wunder, dass sich danach alle umarmten: Schön, so viel Normalität mitzuerleben.

Konzert «Schicksale»: Wiederholung: Sa. 4.9., 19.30 Uhr, Hofkirche Luzern; www.zjso.ch