Schluss mit Skepsis: «Meine geniale Freundin 1–4» am Luzerner Theater ist inspirierend und unterhaltsam Die Engländerin Lily Sykes inszeniert die «Neapolitanische Saga» in Luzern als Schweizer Erstaufführung. Eine Art Elena Ferrante im Zeitraffer. Regina Grüter 06.11.2020, 17.14 Uhr

Ferien auf Ischia (von links): Lila (Olivia Gräser), Nino (Milian Zerzawy), Bruno (Claudius Körber) und Lenù (Sophie Hottinger). Bild: Ingo Höhn/PD

Zwei zehnjährige Mädchen spielen mit ihren Puppen. Sie sind schön und klug und schlagen die Knaben in den Wettkämpfen, die die Lehrerin, Maestra Oliviero, veranstaltet. Sie lesen «Little Women» von Louisa May Alcott und haben den Traum, ein eigenes Buch zu schreiben. Die Umgebung, in der Lila und Lenù nach dem Zweiten Weltkrieg aufwachsen, ist geprägt von Armut und Gewalt; der Rione in Neapel der ideale Nährboden für mafiöse Strukturen.

In vier Bänden und auf über 2000 Seiten erzählt Elena Ferrante aus der Sicht von Lenù von einer lebenslangen Frauenfreundschaft. Sie, Elena Greco, ist Schriftstellerin geworden, während Lila einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Die Engländerin Lily Sykes hat den Stoff für die Bühne bearbeitet. Was für ein ambitioniertes Unterfangen! Am Donnerstagabend feierte «Meine geniale Freundin 1–4» am Luzerner Theater als Schweizer Erstaufführung Premiere – vor 50 Leuten.

Sie wechseln die Rollen ­ in Sekundenschnelle

Der fast leere Saal stimmt einen ein bisschen traurig. Für leise Wehmut und eine gewisse Skepsis ist schnell kein Platz mehr. Das schrille Telefon reisst einen aus den Gedanken. Die Bühne ist immer ein multipler Raum. Zu Beginn: die Solara-Bar im Rione, der Schreibtisch der Erzählerin Elena Greco (Martina Spitzer) am rechten Rand. Lenù (Sophie Hottinger) und Lila (Olivia Gräser) sitzen mit ihren Puppen am Bühnenrand. Sie sind 10, 13, 14, dann 15 Jahre alt. Lila hat jetzt auch ihre Tage. «Ich verliebe mich nie», sagte sie gerade noch mit Bestimmtheit. Jetzt ist sie 16 und heiratet. Sie tanzen auf dem Tisch zu italienischem Rock’n’Roll. Die fünf Schauspieler sind fast immer alle gleichzeitig auf der Bühne und wechseln die Rollen in Sekundenschnelle: Aus dem Barmann etwa wird der junge Nino (Milian Zerzawy), aus dem Jugendfreund Enzo Lilas Gatte Stefano (Claudius Körber); nur Sophie Hottinger bleibt immer Lenù.

Sykes treibt das Spiel mit der Zeit, den verschiedenen Erzählebenen und Schauplätzen gekonnt auf die Spitze.

Nach der Pause verstärkt sich dieser Sog noch. Die Zeit fliegt dahin. Wer die vier Romane gelesen hat, durchlebt sie noch einmal und findet darin die Stimme der Regisseurin Lily Sykes genauso wieder. Unglaublich stark etwa die Szene, die die Zerrissenheit von Lenù zwischen ihren verschiedenen Rollen derart auf den Punkt bringt, dass es einen erst lächert, dann schaudert: «Wie weit bist du mit deinem neuen Buch»? «Wann gibt es Essen?» Das Baby auf dem Arm schreit. Alle auf der Bühne stimmen in das Geschrei ein. Oder die, wenn die feministische Reden schwingende Mariarosa, Lenùs Schwägerin, plötzlich vom Tisch herabsteigt, zu Boden sinkt und aus ihr die zutiefst verzweifelte Lila wird. Sie kann nicht von Klassenkampf sprechen, nur von den Arbeiterinnen und Arbeitern in der Wurstfabrik.

Mit ausgewählten Textstellen, reduziertem Personal auf der Bühne, minimaler Ausstattung und spitzen Dialogen arbeitet Sykes die Träume, Ängste und Bedürfnisse von Lila und Lenù im sozialen und politischen Kontext heraus, die widersprechenden Gefühle und die Hindernisse, die sich ihnen in den Weg stellen, Heuchelei und Terror.

Schäferstündchen mit Schuldgefühlen: Lenù (Sophie Hottinger) verlässt ihren Mann Pietro (im Hintergrund) für Nino (Milian Zerzawy). Ingo Höhn/PD

Aber jede Frau wird sich ein Stück weit darin wiederfinden. Ferrante spricht von der «Einsamkeit des weiblichen Intellekts», von fehlender Solidarität zwischen den Frauen, sobald es um die Männer geht. Das Stück macht klar, was damit gemeint ist. «Meine geniale Freundin 1–4» ist, wie das Original, nicht trocken und intellektuell, sondern anregend und aufregend.

Ein ganz wichtiges Element ist dabei die Musik.

Der Gesang der Mezzosopranistin Lara Liechti als Dido, Königin von Karthago, und das Luzerner Sinfonieorchester spielt in Kammerbesetzung den zweiten Satz von Mahlers «Der Tod und das Mädchen» nach Schubert. Beides hat thematischen Bezug und führt allein und im Zusammenspiel mit den anderen Elementen zu höchst ergreifenden Momenten.

Nur 50 Plätze – Herausforderung fürs Theater

Zwei ganze Frauenleben in 165 Minuten. Am Anfang ist Lila verschwunden. Am Schluss ist sie ganz präsent. Was man für unvorstellbar hielt, wurde zu einem gleichwohl inspirierenden und intelligenten wie auch unterhaltsamen Theaterabend. Man könnte es schon fast als genial bezeichnen. Das Luzerner Theater steht nun vor der schwierigen Aufgabe, dem Publikumsinteresse mit nur 50 Tickets pro Vorstellung entgegenzukommen – hoffen wir, dass es zumindest so bleibt.

Wenn es noch Platz hat für Nichtabonnenten, ist der Zeitpunkt der Buchung ausschlaggebend. Alle Leute mit Tickets erfahren vor der Vorstellung – teils kurzfristig –, ob sie Platz haben oder nicht. Wenn nicht, bekommt man einen Ersatztermin vorgeschlagen oder man wählt einen Theater-Gutschein im Gegenwert. Euphorisch und wehmütig zugleich stimmte einen der eindringliche Appell am Ende der Premiere, man solle doch bitte weitersagen, dass hier Theater stattfinde.

«Meine geniale Freundin 1–4», bis 4. Februar am Luzerner Theater, www.luzernertheater.ch.