Impact Gallery Eine schöne Liaison zwischen Ost und West – in den ehemaligen Räumlichkeiten des Auktionshauses Fischer Die neu eröffnete Impulse Gallery zeigt internationale Kunst in denkmalgeschützten Räumen inmitten von Luzern. Von Lita Cabellut, Spanien, bis Zhuang Hong-yi, China. Kunst von West bis Ost, das fasziniert. Susanne Holz 20.05.2021, 18.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Galeristin, Galeriegründerin und Künstlerin Claudia Limacher vor einem Werk von Lita Cabellut (ganz links). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 18. Mai 2021)

Welche Schönheit in 100 000 Zahnstochern liegen kann, schafft man es, mit ihnen ein Kunstwerk zu gestalten, das führt derzeit die neu eröffnete Impulse Gallery an der Haldenstrasse 19 in Luzern dem geneigten Betrachter vor Augen. Bei einem Rundgang durch die Galerie staunt man nicht nur angesichts der Werke des weissrussichen Künstlers Maxim Wakultschik, der zahllose Zahnstocher so einfärbt und aneinanderfügt, dass daraus impressionistisch anmutende Porträts oder Stillleben entstehen – die ihr Antlitz zudem verändern, je nachdem, wie man zu ihnen steht.

Nein, genauso überrascht hält man vor den Werken des chinesischen Künstlers Zhuang Hong-yi inne, der fein bemaltes Reispapier hundertfach zu winzigen Knospen faltet, diese eng gruppiert, und so Bildteppiche mit floraler Prägung schafft, deren Farbverlauf von keinem Blickwinkel aus der gleiche ist.

Über die Liebe, in ihrem weitesten Sinn

Zu diesen Kunstschaffenden östlicher Prägung gesellen sich aus dem Westen dieser Welt beispielsweise die Spanierin Lita Cabellut oder der Belgier Wim Ricourt. Cabellut, die in den Niederlanden lebt, und sowohl in ihrer Heimat als auch in ihrer Wahlheimat Auszeichnungen erhält, verbindet auf grossformatigen Leinwänden traditionelle Freskotechnik mit modernen Malformen. Wim Ricourt arbeitet mit Mixed Media auf Aluminium und kreiert so Impressionen aus der Natur in wundersamem Licht. «Meine Kunst handelt von der Liebe in ihrem weitesten Sinn», erklärt der Belgier.

Gründerin, Galeristin und Künstlerin Claudia Limacher

in der Gruppenausstellung «Impulse» in der neu eröffneten «Impulse Gallery» an der Haldenstrasse 19 in Luzern. Im Vordergrund ein Werk von Zhuang Hong-yi.





Alle Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 18. Mai 2021) Werke von Claudia Limacher. Und Fotokunst von Marc Lagrange.



Alle Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 18. Mai 2021) Werk von Lita Cabellut: Lulu (2020, Mixed Media on Canvas).



Alle Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 18. Mai 2021) Werke von Maxim Wakultschik. (Optical Toothpicks behind Glass, 2020.)



Alle Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 18. Mai 2021) Fotokunst von Marc Lagrange.



Alle Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 18. Mai 2021)

Wakultschik, Hong-yi, Cabellut und Ricourt sind vier der elf Kunstschaffenden aus aller Welt, die in der Gruppenausstellung «Impulse» ihre Werke zeigen. Es ist die erste Ausstellung der neu eröffneten «Impulse Gallery». Unter der Leitung von Künstlerin und Galeristin Claudia Limacher, die seit 2009 mit ihrer Familie in Meggen lebt, setzt die Galerie in den ehemaligen Räumlichkeiten des Auktionshauses Fischer auf zeitgenössische Kunst, globale Vernetzung sowie auf einen Mix aus etablierten und aufsteigenden Kunstschaffenden.

Zentralschweizer Kunstschaffende sind ebenfalls sehr willkommen.

«Wir sind auch offen für Kunst aus der Zentralschweiz.»

Das sagt Claudia Limacher, der es gelungen ist – mit Galerieleiterin Elena Bittner an ihrer Seite –, in dieser Eröffnungsausstellung einen spannenden Bogen von West nach Ost zu schlagen. Zuvor liess Claudia Limacher die denkmalgeschützten Räume auf Hochglanz bringen. Nicht zuletzt erfolgte eine gründliche Reinigung der Deckenbeglasung, die ohne weiteres eine eigene Berichterstattung wert gewesen wäre.

Für die Zukunft sieht Claudia Limacher vor, nicht nur künstlerische Impulse zu setzen, sondern auch gesellschaftliche. Etwa in Form von Wohltätigkeitsanlässen. Als Künstlerin ist Claudia Limacher auch in dieser ersten Ausstellung vertreten, mit grossformatiger, surreal-abstrakter Landschaftsmalerei.

Gruppenausstellung «Impulse» in der neu eröffneten Impulse Gallery an der Haldenstrasse 19 in Luzern. Bis 22. Juli 2021. Geöffnet Di-Fr 11-18 Uhr sowie Sa 11-16 Uhr. www.impulsegallery.com