Luzerner Theater Verkabeltes Publikum: Opernpremiere setzt Schönheit auf den Prüfstand Das Luzerner Theater wagt sich in der Box an die «Vermessung der Schönheit». Sänger und Schauspieler (je ein Mann und eine Frau) experimentieren dafür mit Barockmusik von Händel. Wissenschaftlich gemessen wird, wie diese den Puls und Atem in die Höhe treibt. Premiere ist am Samstag in der Box. Urs Mattenberger 10.12.2021, 15.04 Uhr

Bringt mit ihrem dokumentarischen Theater Kunst und Leben zusammen: die deutsche Regisseurin Anna-Sophie Mahler. Marcel Babazadeh

Das Luzerner Theater thematisiert Schönheit doppelt: mit Händels Oratorium «Il Trionfo del Tempo», in dem die Zeit die Vergänglichkeit der Schönheit vor Augen führt, und mit wissenschaftlichen Methoden des Max-Planck-Instituts. Zusammengeführt wird beides von zwei Sängern und zwei Schauspielern (je ein Mann und eine Frau) sowie dem Basler Barockensemble Il Profondo. Regie führt Anna-­Sophie Mahler.

Sie erforschen Schönheit mit Musik und Wissenschaft. Wie geht beides zusammen?

Anna-Sophie Mahler: Das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt widmet sich der «Vermessung der Schönheit» im Bereich Musik oder Literatur. Dort wird untersucht, wie Probanden auf Musik reagieren, die sie als besonders schön empfinden. Dazu werden ihre Atem- und Herzfrequenzen vermessen und die Mimik mit Kameras aufgezeichnet. Einen Teil dieser Ausrüstung stellt uns das Institut zur Verfügung. So konnten wir die Vermessung des Zuschauers zum Ausgangspunkt nehmen, um zu schauen, wie sich Händels Musik auf ihren Puls und ihre Atmung auswirkt. Das wird live passieren. Wir sind also aufgeregt, ob alles klappen wird bei der Premiere.

Was sind Resultate der bisherigen Forschungen des Max Planck Instituts?

Eines ihrer für mich spannendsten Resultate war, dass in unserem Gesicht zwei Muskeln aktiviert werden, wenn wir etwas als besonders schön empfinden: Lachmuskeln und solche, mit denen wir die Stirne runzeln. Wir erleben also Schönheit umso intensiver, wenn das mit Gefühlen wie Trauer, Verlust oder Angst verbunden ist.

Dazu passt, dass in Händels «Trionfo» die Schönheit durch Zeit und Vergänglichkeit bedroht ist.

Ja, aber die Zeit spielt in Händels Musik eine dialektische Rolle. Zum einen geht es um den Triumph der Zeit. Aber es gibt auch Arien, in denen die Zeit durch die Komposition extrem gedehnt wird. Händel zelebriert Momente geradezu, in denen die Zeit scheinbar stillsteht.

Wie messen Sie, wie das Publikum darauf reagiert?

Zu Beginn jeder Vorstellung suchen wir vier Zuschauer, die bereit sind, sich auf einem der dafür ausgerüsteten Plätze verkabeln zu lassen, damit wir ihren Puls und ihre Atmung abnehmen können. Beides wird sicht- und hörbar gemacht. Wir hoffen also, dass sich in jeder Vorstellung vier Personen melden, die Lust haben, dabei mitzumachen.

Auch musikalisch wird Händels Oratorium ein körperlich erlebbares Ereignis: Das Barockensemble Il Profondo bei den Proben in der Box. Manuela Jans

Wirken die Messungen auf das Spiel zurück?

In einem Fall verkabeln wir unseren Sänger in der Arie der Zeit «Urne voi» und machen seinen Puls hörbar. Dieser wird von den Musikern übernommen. Dann schauen wir, wie sich dieser Puls auf jenen unserer Probanden auswirkt. Die Zuschauer sollen darauf sensibilisiert werden, was die Musik mit uns beim Hören macht. Da ist es natürlich grossartig, dass das Barockensemble Il Profondo Händels Musik zu einem körperlich erleb­baren Ereignis macht.

Schönheit neben biologischen auch soziale Aspekte, weil sie über Vorbilder definiert wird. Beziehen Sie das mit ein?

Ja, im Verlauf des Abends tritt die wissenschaftliche Perspektive zurück und rückt das Er­leben ins Zentrum. Dazu gehört neben der Ausweitung der Musik, dass die Schauspielerin und der Schauspieler, beide um die 40, 50, sehr persönlich über ihre eigenen Erfahrungen von Vergänglichkeit berichten. Da kommt auch zur Sprache, dass wir angesichts der gefakten Bilder in sozialen Medien neue Bilder brauchen, in denen unsere Erlebnisse ihre Spuren hinterlassen. Dass darin, nach Walter Benjamin, ein tieferes Verständnis von Schönheit liegt, begleitete uns durch die Proben.

