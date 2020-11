CD soll über Konzertabsagen hinwegtrösten: Schubert-Zauber gegen den Corona-Blues Das Luzerner Klavierduo Soós-Haag hilft mit einer Schubert-CD über Konzertabsagen hinweg. Aber die Angst vor Langzeitfolgen wächst. Urs Mattenberger 17.11.2020, 05.00 Uhr

Ihre aktuelle Schubert-CD ist mehr als Ersatz für abgesagte Konzerte: Das Klavierduo Adrienne Soós und Ivo Haag. Bild: Irene Zandel/PD

Das in Ebikon wohnhafte Klavierduo Adrienne Soós und Ivo Haag ist wie alle Musiker von der Coronakrise stark betroffen. Insgesamt sieben Konzertauftritte in der Schweiz und im Ausland sind allein im November und Dezember abgesagt worden. Bei einzelnen handelt es sich um Projekte, die bereits im Frühjahr verschoben wurden.

«Es ist planerisch extrem schwierig und aufreibend, wenn man neue Programme einstudiert und die Konzerte im letzten Moment abgesagt werden», sagt Ivo Haag. Ein prominentes Beispiel dafür war der Auftritt im Schumann-Haus in Zwickau, der die internationale Reputation des Klavierduos einmal mehr unterstrichen hätte. Dessen Verschiebedatum im November wurde kürzlich ebenfalls abgesagt.

Grossprojekte im Schatten des Lockdowns

Trotzdem zeigt das Beispiel des Klavierduos: Für Musiker, die auch unterrichten, wie Adrienne Soós an der Musikschule in Baar und an der Kantonsschule Schwyz sowie Ivo Haag an der Musikhochschule Luzern, ist die Krise nicht so existenzbedrohlich wie für Freischaffende. Aber sie trifft auch sie menschlich wie beruflich hart. Ivo Haag beschäftigen etwa die sozialen Auswirkungen der Schutzmassnahmen, weil sie dazu führen, dass sich Menschen hinter «Scheuklappen» abschotten und einander «als potenzielle Virenträger wahrnehmen».

Zu Untätigkeit verurteilt war das Klavierduo trotz der Konzertabsagen nicht. Gleich zwei wichtige CDs hat es in dieser Zeit eingespielt – neben Werken von Schubert die vierte Sinfonie von Brahms, die das Grossprojekt des Zyklus aller Brahms-Sinfonien in Fassungen für Klavierduo abschliessen wird. Daneben haben Soós und Haag ein neues Repertoire einstudiert, darunter als Rarität eine grosse Sonate des Schumann-Zeitgenossen Ignaz Moscheles, die für Zwickau geplant war.

Trotz Erfolgs mit Masken drohen Langzeitschäden

Sorgen machen Ivo Haag aber mögliche Langzeitfolgen: «Je länger die Krise dauert, desto grösser ist die Gefahr, dass in der Kultur Strukturen kaputt gehen.» Wenn Kammermusik- und anderen Veranstaltern der Schnauf ausgeht, gehen Musikern und Ensembles wie dem Klavierduo Engagements verloren.

«Bekannte Solisten, deren Kalender jetzt nicht voll sind, dürften an Orten auftreten, die sie vorher nicht auf dem Radar hatten», sieht Haag eine zusätzliche Kettenreaktion: «Da könnte es zu einer Verdrängung nach unten kommen.» Erschwerend komme hinzu, dass die Kultur-Lobby schwach ist, «weil da ganz unterschiedliche Akteure von der Garderobenfrau über die Technik bis zu internationalen Solisten darunter fallen».

Umso mehr hofft Haag, dass die differenzierten Coronaregeln in der Schweiz Bestand haben, wenn sich die Reduktion der Fallzahlen bestätigt. Das würde «die dringend nötige Planungssicherheit» ermöglichen. Gute Erfahrungen hat Haag damit kürzlich bei einer Aufführung von Rossinis «Petite Messe solennelle» durch die Cantori Contenti Zug gemacht: «Da spielten und sangen der Chor, die Solisten und wir am Klavier alle mit Masken. Und es hat in jeder Hinsicht gut funktioniert, nicht nur musikalisch. Jedenfalls ist mir keine Ansteckung bekannt geworden.»