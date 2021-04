Fernsehen Ein wunderbarer TV-Dokfilm zeigt Ebikoner Schulkinder und ihr Leben Vier Primarschüler vor dem Übertritt in die Oberstufe: Dem Luzerner Filmemacher Luzius Wespe ist ein hinreissender und berührender Dokfilm über Kinder von heute gelungen. SRF zeigt ihn am Donnerstag. Arno Renggli 30.04.2021, 22.25 Uhr

Primarschüler in Ebikon: Mara liebt Pferde, Sven Schlangen, Florina fühlt sich auch als Nordmazedonierin und Imran mag Games. Bild/Montage: Voltafilm

Der Ebikoner Sechstklässler Sven dreht sich um sich selber; immer wieder. Sagt seinen durchgetakteten Tagesablauf zwischen Schule, Schulweg, Mahlzeiten, Hausaufgaben und Schlafen auf. Kinder sehen sich mit Vollprogramm und Druck konfrontiert. Nun beginnt noch die Übergangsphase in die Oberstufe. Niemand will es nur in die Sek C schaffen. Zumal es allen auch wichtig ist, die Eltern nicht zu enttäuschen.