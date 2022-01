Schweizer Filmpreis «Dida»: Zwei Nominationen für Film- und Musikschaffende aus Luzern Das Filmemacherehepaar Nikola Ilic und Corina Schwingruber Ilic aus Luzern ist mit ihrem ersten Kinodokumentarfilm für einen Schweizer Filmpreis nominiert. Ebenso wie Heidi Happy, die die Musik zum Film «Dida» beisteuerte. Regina Grüter 25.01.2022, 11.00 Uhr

Schon 2018 war das Ehepaar Schwingruber-Ilic jeweils für den Schweizer Filmpreis nominiert. Corina Schwingruber-Ilic zusammen mit Thomas Horat mit dem Kurzfilm «Ins Holz» und Nikola Ilic mit seinem Kurzfilm «Rakijada». 2019 wurde Corina Schwingruber Ilics «All Inclusive» als bester Kurzfilm ausgezeichnet. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20.3.2018)

Er habe sehr wenig überlegt, sagte Nikola Ilic («Rakijada») im April 2021. Einfach gefilmt. Seine Mutter Dida. In Belgrad. Was vor fast zehn Jahren als persönliche Auseinandersetzung mit seiner hilfsbedürftigen Mutter begann, entwickelte sich zum ersten Kinodokumentarfilm des serbisch-schweizerischen Filmemacher-Ehepaars Nikola Ilic und Corina Schwingruber Ilic («All Inclusive»). Ihre Kurzfilme wurden auf zahlreichen Festivals ausgezeichnet.

Damals eben erst fertig geworden, feierte «Dida» am 15. April 2021 seine Weltpremiere am renommierten Dokumentarfilmfestival Visions du Réel in Nyon im internationalen Wettbewerb «Burning Lights».

Nun wurde «Dida» in zwei Kategorien für den Schweizer Filmpreis nominiert: als bester Dokumentarfilm (je Nomination Fr. 25'000) und Priska Zemp aus Dagmersellen alias Heidi Happy für die beste Filmmusik (je Nomination Fr. 5000).

Ein Leben zwischen zwei Ländern und drei Frauen

Dida hat Lernschwierigkeiten und war immer schon auf ihre Mutter angewiesen. Was, wenn Baba einmal nicht mehr da ist? Seine Mutter sei nie wirklich in der Lage gewesen, für ihn zu sorgen, erzählt Nikola Ilic im Film aus dem Off. Er habe lange gebraucht, das zu akzeptieren. Nikola Ilic und Corina Schwingruber Ilic fungieren beide vor und hinter der Kamera, Nikola Ilic zudem als Erzähler.

«Dida» ist ein Film über Nikola Ilics Leben zwischen zwei Ländern und drei Frauen; ein wunderbarer, warmherziger Film, der humorvoll ist und zugleich nachdenklich stimmt. Doch, wie der Titel suggeriert, geht es vor allem um eine Frau: Dida, seine Mutter.

Die Nominierten wurden am Montag, 24. Januar im Rahmen der Nacht der Nominationen in Solothurn bekannt gegeben – an den Solothurner Filmtagen lief «Dida» im Programm «Das Tor zum Osten». Die Verleihung des Schweizer Filmpreises ist für den 25. März in der Halle 622 in Zürich geplant.

«Dida»: Ein Deutschschweizer Kinostarttermin steht noch nicht fest.