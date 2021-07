Zentralschweizer Fotografen stellen an der PhotoSchweiz 21 aus

Zentralschweizer präsentieren sich an der grössten Werkschau für nationale Fotografie

Am Donnerstag öffnete in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon die diesjährige Photoschweiz, die grösste Werkschau für nationale Fotografie. Dabei sind auch über 20 Fotografinnen und Fotografen aus der Zentralschweiz.