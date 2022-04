Schweizerhof Festival Strings Lucerne heben Schatz aus Urgrossvaters Kiste Den Festival Strings Lucerne läuft es rund – in Grossformation wie jetzt zu viert mit der Pianistin Claire Huangci. Im Zeugheersaal des Hotels Schweizerhofs bieten sie viel Harmonie und eine Überraschung. Roman Kühne Jetzt kommentieren 04.04.2022, 17.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kaum ein Platz bleibt frei: Claire Huangci (am Klavier) mit Musikern der Festivals Strings im Schweizerhof Luzern. Bild: Fabrice Umiglia

Die Lucerne Festival Strings sind eine treibende Kraft im Luzerner Konzertbetrieb. Im KKL knacken sie bei den Zuhörern regelmässig die 1000er-Grenze. Der Besucherhöheflug, der zwei Jahre vor Corona begann, setzt sich damit nahtlos fort. Für ein «Kleinorchester» ist das eine aussergewöhnliche Zahl, auch wenn es in letzter Zeit seine Fühler vermehrt in Richtung Romantik ausstreckt und in grösserer Besetzung auftritt. Mit faszinierenden Ergebnissen, wie das Konzert mit dem Pianisten Rudolf Buchbinder vor zwei Wochen im KKL bewies.

In die Gegenrichtung geht ihre Kammermusikserie im Zeugheersaal im Hotel Schweizerhof. Auch hier bleibt kaum ein Platz frei. Was an diesem Sonntagabend kein Wunder ist. Das Programmheft verspricht viel. Die aufstrebende amerikanische Pianistin Claire Huangci ist als Géza-Anda-Preisträgerin schon fast Stammgast in Luzern.

Doch für einmal spielt sie im Schweizerhof nicht solo. Im Rahmen der «Steinway Prizewinner Concerts» und ergänzt mit dem Konzertmeister der Lucerne Festival Strings, Daniel Dodds an der Violine, den Stimmführern Dominik Fischer (Viola) und Alexander Kionke (Violoncello) wird ein reiches Paket geschnürt.

Frühpensionierter Komponist wiederentdeckt

Die musikalische Überraschung des Abends ist die Schweizer Erstaufführung von Hans Sommers Klavierquartett in g-Moll. Der Deutsche Hans Sommer (1837–1922) war eigentlich Mathematiker und Physiker. Doch mit 47 Jahren liess er sich frühpensionieren – etwas Ungeheuerliches in jener Zeit – um sich ganz seiner Leidenschaft, dem Komponieren zu widmen. Unter anderem schuf er zehn Opern, die alle irgendwo aufgeführt wurden. Erst seit wenigen Jahren wird Sommer langsam wiederentdeckt. So haben zum Beispiel die Bamberger Symphoniker 2012 seine Orchesterlieder eingespielt.

Dass es jetzt zu einer Premiere in Luzern kommt, ist kein Zufall. Hans-Christoph Mauruschat, Orchesterdirektor der Festival Strings, ist der Urenkel von Hans Sommer und verwaltet dessen musikalisches Erbe. «Am Anfang war ich sehr vorsichtig mit Aufführungen», erklärt er. «Doch es gab von den Musikern begeisterte Rückmeldungen, sodass wir jetzt immer tiefer in diese Schätze eintauchen können.»

Prachtstück aus der vermoderten Holzkiste

Kostbarkeiten, die wohl noch nicht alle entdeckt sind. So wurde das Klavierquartett zufällig in einer vermoderten Holzkiste in der Garage gefunden. Ein Prachtstück. Spannend ist vor allem – neben Hans Sommers breitem Gespür für Melodien –, wie er die Instrumente einsetzt. Er scheut sich zum Beispiel nicht, die Viola prominenteinzusetzen, ihre speziellen Farben mit einer teils ungewöhnlichen, schon auf Richard Strauss verweisenden Klavierakkordik zu mischen.

Die drei Streicher und die Pianistin harmonieren auf allen Ebenen. Ohne Pathos zeichnen die Musiker die verlorenen Klänge des Anfangs. Ein wolkiger Tanz ist der zweite Satz. Eingestreutes Licht, das sich in viele Richtungen bricht. Claire Huangci fügt sich grossartig in das Ganze ein. Solistisch, wo sie führen muss, abgedunkelt in der Begleitung. Die vier Musiker spielen aus einer Seele. Intim und sinnlich, aber auch mit Zug und Lust an den Details. Nie wird das Forte ausgereizt.

Im abschliessenden Klavierquartett in Es-Dur von Robert Schumann – das einzige Standardwerk des Abends – greifen die wirbelnden Instrumente im «Scherzo» wie Zahnräder ineinander. Schattenreich und packend. Das «Finale» bringt Spannung, ohne plakativen Druck. Zwei kurze Spielereien von Richard Strauss, «’s Deandl is harb auf mi» (Das Dirndl ist böse auf mich) und «Arabischer Tanz» – komplementieren dieses gelungene Konzert.

Das Konzert wird vom Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt am 12. April, 2003 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen