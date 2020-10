«Sculpture/Sculpture» im Luzerner Kunstmuseum: Schauen, um zu sehen – und zu fühlen Mit «Sculpture/Sculpture» vereint das Kunstmuseum Luzern erstmals Michal Budny und Vittorio Santoro. Ein umwerfendes Erlebnis. Susanne Holz 30.10.2020, 20.47 Uhr

So hat man sich bislang in einem Museum noch nie gefühlt. Das ist neu und faszinierend. Man betritt einen Raum, den der polnische Künstler Michal Budny bestreitet. Und spürt etwas. Man sieht nicht nur etwas, man fühlt etwas: Beklemmung. Für Momente wähnt man sich in einer anderen Welt, auf einem anderen Stern – man fühlt sich verloren und bedroht.

Dieser Mann, der zu den führenden Künstler der aktuellen polnischen Kunst zählt, schafft es, mit nur wenigen abstrakten Exponaten aus einem Museumsraum eine gefühlte Dystopie zu machen. Mögen andere etwas anderes empfinden, man selbst fühlt sich plötzlich jeder Geborgenheit beraubt – eine in einem positiven Sinn faszinierende Erfahrung.

Kein Entkommen aus formaler Strenge

Michal Budnys Kunst ist streng, geometrisch, reduziert. Seine Skulpturen wirken jeweils massiv, sind aber mitunter aus leichtem Material – so wie die 180 Quader, die hier ein Rechteck am Boden bilden, aussehen wie schwarze Ziegelsteine, jedoch aus Karton gefertigt sind. Zu den Quadern gesellen sich an einer Wand ein hufeisenförmiges Objekt aus handvernähtem Hanfseil und an einer zweiten Wand ein hoch angebrachtes Relief aus elf Bildern aus schwarzem Gummi.

An die Wand gegenüber lehnen sich hohe Stützen, gleichmässig schräg angebracht, gleich alten Holzbalken – es handelt sich hier um leichte hohle Objekte aus verbranntem Holz. Aus der harten Kälte und strengen Anordnung dieser eigenwilligen Objekte scheint es kein Entkommen zu geben. Der Raum ist absolut. Das, was man beim Sehen fühlt, auch. So wundert es nicht, wenn Museumsleiterin und Kuratorin Fanni Fetzer über den 1976 geborenen, in Warschau lebenden Künstler schreibt:

«Michal Budny liebt Systeme, Zahlen, Regeln, Ordnungen, nicht als abstrakte Gebilde, sondern als Auslegeordnung für unterschiedliche Empfindungen, Gefühle.»

Auf Fanni Fetzer wirkt Budnys Kunst in ihrer reduzierten Ästhetik «zurückhaltend, klar, formal». Der Künstler arbeitet mit Metall, Holz, Gummi oder Schnur, und mit den Farben weiss, schwarz und grau. Eine Nähe zu Minimalismus, Moderne, Konkreter Kunst drängt sich für die Kuratorin auf. «Aber», so schreibt Fanni Fetzer, «der Künstler selbst spricht, falls er überhaupt etwas zu seiner Arbeit sagt, stets über Gefühle.»

Ein Meister im Umgang mit Worten scheint der zweite Künstler dieser Ausstellung mit dem Titel «Sculpture/Sculpture» zu sein: Vittorio Santoro. Santoro, 1962 geboren, verbrachte seine ersten Lebensjahre in Italien, wuchs dann in der Schweiz auf, der Vater, ein Bauarbeiter aus Italien. Heute lebt Santoro in Zürich und Paris. Die aktuelle Ausstellung im Kunstmuseum ist seine erste umfassende Werkschau in der Schweiz. Und: Diese Ausstellung bringt zum ersten Mal Michal Budny und Vittorio Santoro zusammen.

Weltliteratur als Inspiration und Spielwiese

Zwei Künstler, die konzeptionell arbeiten, reduziert in den Materialien, und denen – trotz allem Gefühl bei Budny – der Intellekt ein Dreh- und Angelpunkt ist. Vittorio Santoro referiert in seinen Werken gerne auf Klassiker der Weltliteratur. Im ersten Raum des Museums, dem einzigen, den beide Künstler zusammen bespielen, baut Santoro eine Schlüsselszene aus Dostojewskis «Schuld und Sühne» nach. Mit zwei Türen und zwei Romanseiten: Der traurige Held, der gerade eine Pfandleiherin getötet hat, verharrt hinter der Tür, als er Schritte im Haus hört. Was tun? Sich stellen? Oder nicht? Zwei Türen, zwei Seiten. Sühne? Oder Schuld?

