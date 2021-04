Jubiläum Der Sedel ist 40 Jahre alt: Geschichten, Visionen und was die Koryphäen des alternativen Luzerner Musikzentrums heute sagen Bild: Sedel/Heinz Pal (undatierte Aufnahme) Vor 40 Jahren bekam die Luzerner Musikszene die ehemalige

Strafanstalt Sedel als Probenhaus. Das erste alternative Musikzentrum

der Zentralschweiz hat sich bis heute seine Eigenständigkeit erhalten. Pirmin Bossart und Stefan Welzel 15.04.2021

«Rock’n’Roll Kingdom» prangt der Schriftzug auf der Verstärkeranlage, der im «The Club» steht, dem Veranstaltungsraum des Musikzentrums Sedel. Ein nostalgischer Slogan? Mitnichten. Die Rockmusik mag unpopulärer geworden sein, aber «Rock’n’Roll» ist ein Feeling, das kein Ablaufdatum hat.

Davon kündet der Sedel – bis heute. Nicht mehr so chaotisch und aufrührerisch wie in der Anfangszeit, aber immer noch mit einer guten Portion Leidenschaft und Rebellentum. Und gemessen an anderen Kulturpalästen, die der Zeitgeist des Professionalismus in die Kulturlandschaft gepflanzt hat, ist der Sedel mit seinem düsteren Charme und seiner Niederschwelligkeit ein stolzes Königreich geblieben. Vielleicht seine grösste Leistung: Der Sedel ebnete den Boden für das Gedeihen von Subkulturen, Bands und Freiräumen im Raum Luzern und für die kulturelle Vielfalt unten in der Stadt. «Weil der Club für gewisse Konzerte immer zu klein war, stieg das Bedürfnis nach neuen Räumen. Sowieso wurde im Sedel immer vieles diskutiert und angedacht», sagt der Urpunker (Moped Lads), Veranstalter und Plakatkünstler Martin Gössi (56). Der Sedel war die erste Errungenschaft der alternativen Szene. Dass irgendwann die Schüür, die Boa und auch die illegale Bar-Szene folgte, habe mit dem Sedel zu tun, sagt Gössi. «Der Sedel ist das Mutterschiff.»

Eintritt in eine andere Welt

Vor 40 Jahren, am 15.April 1981, erhielt die damalige Interessengemeinschaft Jugend- und Musikszene Luzern (JMS) vom Stadtrat die Schlüssel für den Osttrakt der ehemaligen Strafanstalt Sedel:

Historischer Moment vor genau 40 Jahren: Am 15. April 1981 übergab Stadtrat Robert Schiltknecht (links) den Schlüssel zum Osttrakt des Sedel-Gebäudes an den damaligen ILM-Präsidenten Hanspeter Schuwey. Bild: Sedel/Remy Markowitsch

Es war in der Tat ein Schlüsselmoment. Plötzlich hatte die Szene ein Haus, in dem sie kreativ wüten und Krach machen konnte.

«Ausser dem Wärchhof gab es für die Jugendlichen damals nichts in Luzern»,

sagt Gössi, der als 16-jähriger den Sedel kennen lernte. Umso heftiger fuhr er ein. «Wenn du den Sedel betreten hast, kamst du in eine andere Welt. Ein mächtiges Gebäude, roh und düster, in dem man sich wie in einem verlassenen Industriebunker von London fühlte, aber sicher nicht in Luzern.»

In den Anfangsjahren wurde der Sedel zur Heimat für unzählige Bands, für Kunstschaffende und Performancekünstler. Crazy, Mittageisen, Lennox, Vera Kaa Band, Hösli, Stevens Nude Club, Moped Lads, Soviet Sex, The Reaction, Rag Mama Rag, Mother’s Pride, Melk Them, Yukon, Sportsguitar, Suchas, Neutones usw.: ein Who’s who der alten Luzerner Rockschule. Doch schon längst sind auch Elektronik-Nerds und DJ’s im Sedel am Sounden. Oder eine Akkordeonistin.

Sukzessive wurde das ganze Gebäude für Proberäume freigegeben und einen Club eingerichtet. Nur Veranstaltungen durften lange nicht durchgeführt werden. Dennoch hat man hoch über dem Rotsee gerockt und gefeiert. Man hütete sich, offiziell Werbung zu machen, der Betrieb wurde toleriert. Ein Luzerner Restaurantbesitzer, der die «illegalen» Konzerte mit Argusaugen verfolgte, ging bis vor Gericht und blitzte ab. Der Sedel funktionierte weiter, genoss Ansehen, etablierte sich.

«Es ist eine tolle Institution, die zudem regional verankert ist», sagte die städtische Kulturchefin Rosie Bitterli am 25-Jahr-Jubiläum. «Ich darf gar nicht daran denken, wie das ginge, wenn wir den Sedel mit seinen Proberäumen nicht hätten.» Hinter dem rauen Image des Musikzentrums gedieh ein pragmatischer Betrieb, der so unbürokratisch wie kreativ funktionierte und kaum je für negative Schlagzeilen sorgte. «Unten in der Stadt soll es Vandalismus, Nachtruhestörungen und Gewalt geben. Im Sedel wird vielleicht alle drei Jahre mal eine WC-Schüssel zertrümmert. Aber das sind Ausnahmen», hielt der damalige Sedel-Präsident Roman Pfaffenlehner 2006 fest.

Von Punk bis Metal und Techno

Der heutige Sedel-Wirt Boris Rossi (45) war ebenfalls 16 Jahre alt, als er im Sedel das erste Konzert besuchte. Auf der Bühne tobte die legendäre Punkband UK Subs. Das passte. «Die Freundin hatte Schluss gemacht, ich war wütend.» Da er noch nicht lange in Luzern war, musste Rossi den Sedel auf dem Stadtplan suchen. Zehn Jahre später, 2003, begann er als Bar-Chef im Sedel zu arbeiten. «An meinem ersten Abend spielten wiederum die UK Subs. Das war ein schönes Gefühl.»

Barchef Boris Rossi, Vorstandspräsident Silvan Weibel und Punklegende Martin Gössi (von links) im Sedel. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 9. April 2021)

Die musikalische Ausrichtung erweiterte sich von Punk über Hardcore und Metal bis zu Elektro und Techno-Partys. «Es verändert sich immer, aber wir bleiben offen und zugänglich», sagt Rossi. «Wir bieten Nischen für Musik, die sonst wenig präsent ist. Als wir die ersten Minimal-Techno-Partys durchführten, machte das in Luzern noch niemand.» Impulse für Konzerte kommen auch von den Musikerinnen und Musikern aus den Proberäumen. Gössi: «Diese Leute kennen ihre Szenen. Deshalb bringen sie Bands, für die dann gewisse Leute immer noch von weit her anreisen. Es ist diese Selbstverständlichkeit und diese Kreativität, die den Sedel am Leben erhalten.»

Eine weitere Konstante sei, dass man Bands, die niederschwellig auf einer Europa-Tour unterwegs seien, eine Auftrittsmöglichkeit biete, sagt Silvan Weibel, Präsident des Trägervereins Interessengemeinschaft Luzerner Musikerinnen und Musiker (ILM). Weibel entdeckte den Sedel 2007, weil er einen Proberaum suchte. «Mit einer gewissen «Ehrfurcht» – dieses Wort brauchen auch Gössi und Rossi für ihre ersten Sedel-Begegnungen – habe er sich hier entfalten können. Er nahm Einsitz im Vorstand, seit 2016 ist er Präsident. «Im Sedel kann ich aus dem Alltag austreten und in eine andere geistige Situation gelangen. Hier finde ich meine kreative Ader und begegne interessanten Leuten. Das ist Inspiration pur.»

Es ist eine Inspiration, wie sie nicht über Projekte, Konzepte oder Intendanten implantiert wird, sondern aus der Niederschwelligkeit heraus entsteht. «Do it yourself» ist eine alte Punk-Devise, und sie hat im Sedel ihren Stellenwert behalten. «Der Sedel bietet die Möglichkeit, einen Kulturbetrieb von innen heraus kennen zu lernen und mitzuentwickeln, ohne dass man eine Kulturmanagement-Ausbildung haben oder ein soziokulturelles Begleitprogramm absolvieren muss», weiss Weibel aus eigener Erfahrung. «Auch das macht den Sedel einzigartig.»

Schlanke Betriebsstruktur

Das Rückgrat des Sedels bilden nach wie vor die 54 Proberäume, die in den ehemaligen Gefängniszellen eingerichtet und teils mehrfach belegt sind. Rund 300 Musikerinnen und Musiker proben hier. Im Gegensatz zu früher verläuft dieser Betrieb inzwischen etwas strukturierter und braver. Viele Protagonisten sind älter geworden, stecken in neuen Lebenssituationen oder nutzen die Zeit effizienter.

Früher hing man oft ganze Nachmittage und Abende in den Räumen oder in der nur für die Bands offenen Piano-Bar im ersten Stock herum, liess sich treiben, feierte. Heute kommt man zum Proben, trinkt vielleicht ein zwei Bier und geht wieder von dannen. Auch nach Punk- und Rockkonzerten leert sich der Club schnell. Die älter gewordenen Fans haben Familie und müssen anderntags wieder arbeiten.

Einzigartig ist die schlanke Betriebsstruktur, wie sie in einem heutigen Kulturhaus schon gar nicht mehr angedacht wird. Die Stellen «Bar-Chef/Musik-Koordination», «Administration» und «Abwart» ergeben zusammen 180 Prozente, that’s it. Rossi sagt es mit einem Lächeln, «Das ist so viel, wie in anderen Kulturhäusern für Kommunikation und Social Media ausgegeben wird.» Das ist nur leicht übertrieben. Wo andere Kulturhäuser ihre Subventionen vor allem in Bürokratie umwandeln (müssen), kann der Sedel seine Gelder viel direkter in Inhalte stecken. Auch sind die Betreiber nicht gezwungen, möglichst jedes Wochenende etwas Publikumswirksames zu machen, sondern können im Gegenteil auch mal das veranstalten, was ihnen selber gefällt.

Es ist die genannte Niederschwelligkeit, die Autonomie ermöglicht. Davon haben alle geträumt, die in grauer Vorzeit «zur freien Sicht aufs Mittelmeer» aufbrachen. Die meisten sind auf kleineren und grösseren Kreuzfahrtschiffen gelandet. Das Mutterschiff hat sich einen grossen Rest Freiheit bewahrt.

Infos zum Spezialprogramm sowie Bilder und Geschichten zu 40 Jahre Sedel finden Sie auch unter 40x.sedel.ch

Für viele Zentralschweizer mit einem Flair für alternative Musik ist der Sedel ein seit Jahrzehnten verlässlicher, prägender Fixpunkt im persönlichen Kulturleben. Wir haben sechs dem Sedel eng verbundene Persönlichkeiten gefragt, wie das Kulturzentrum sie prägte und was es ihnen heute bedeutet.

Nicole Odermatt (45), langjährige Mitarbeiterin: «Die ersten Momente im Sedel verbrachte ich im Atelier meines Bruders. So lernte ich das Haus als Ausgangsort kennen und es entstanden gute Freundschaften. Schon bald wurde der Ausgangsort zum Arbeitsplatz. Dorthin zu gehen, ist für mich immer eine Herzensangelegenheit!»

Roman Pfaffenlehner (53), Musiker und Ex-Vorstandspräsident: «Seit 1981 ist der Sedel für mich ein Teil meines Lebens. Am Anfang lungerte ich mit meinen Pönker-Freunden in den Räumen herum und hörte den krachmachenden Bands beim Proben zu. Es war laut, versifft und manchmal aggressiv. Ich startete dort meine Musikerkarriere.»

Vera Kaa (61), Musikerin: «Der Sedel symbolisierte für mich den Anfang einer neuen Ära. Die 1980er-Jugend forderte ihren Platz und ihre Berechtigung für eine neue Musikkultur. Am meisten freut es mich, dass unser Sedel bis heute verschiedensten Musikstilen und Bands Heimat ist, wie er es für uns damals war. Davon konnte ich mich bei meinem letzten Besuch überzeugen.»

Michael Groer

Manuel Knobel (40), Musiker: «Um beim Proben im Sedel nicht gestört zu werden, musste man einfach lauter sein als die Band in der Zelle nebenan. Im Schweinesound Studio sammelte ich meine ersten Erfahrungen in Sachen Aufnahmen. Auf der Suche nach Mitmusikern lande ich immer wieder in der Sedel-Familie.»

Adrian Albisser PD

Adrian Albisser (45), Grossstadtrat und Ex-Vorstandspräsident: «Was mich als Jugendlicher faszinierte, war die nonkonforme Haltung, die der Sedel ausstrahlte. Als ich später in die Welt der Proberäume und der ansässigen Musikszene eintauchte, war der Groove der Selbstverwaltung vom Keller bis zum Dachstock spürbar. Das ist heute noch so, wenn auch das Musikzentrum etabliert und erwachsen ist.»

Anouschka Barrus PD

Anouschka Barrus (49), ehemalige Barkeeperin: «Vor rund 33 Jahren betrat ich an einer Silvesternacht die heiligen Sedelhallen. Von da an besuchte ich unzählige legendäre Konzerte und Partys. Auch wurde ich bald Mitglied der Sedel-Family. Der Sedel war lange Zeit mein Lebensmittelpunkt! Heute freue ich mich, bei meinen zugegebenermassen spärlichen Besuchen junge und altbekannte Gesichter zu treffen.»

1838 kaufte der Kanton Luzern den Sedelhof und nutzte ihn zunächst als Arbeitshof, ab 1884 als Strafanstalt. Das Gefängnis wurde 1971 geschlossen und in der Folge als Aktendepot für Amtsstellen verwendet. Das heutige Musikzentrum Sedel ist ein Kind der frühen 1980er-Jahre. In Zürich und Basel gingen Jugendliche zu Tausenden auf die Strasse und forderten Freiräume.

Blick auf den Sedel, hier am Openair am 2. September 2016.

Bild: Jakob Ineichen

Dieser Druck veranlasste auch die Luzerner Behörden zum Handeln. Konkret waren sie mit den Forderungen von Dutzenden von jungen Musikern konfrontiert, die 1980 durch den Brand der «Kriegerscheune» bei der Luzerner Allmend ihre Proberäume verloren hatten. Die Musiker und andere Kulturaktivisten begannen sich zu organisieren, wobei sie auch den Aufwind der Jugendunruhen in Zürich spürten.

Und die Behörden spürten ihn auch: Als auf den 7. Februar 1981 eine friedliche Musik-Manifestation in der Luzerner Altstadt angekündigt wurde – mit dem auf Flyern verbreiteten Hinweis, dass man sich «in der Altstadt die Schaufenster näher anschauen» werde– nahm der Stadtrat schnell Verhandlungen mit dem Kanton auf.

Zuerst als Demoveranstaltung angedacht, dann «Dankes-Openair» am 7. Februar 1981 auf dem Rathausplatz in Luzern. Bild: Sedel/Emanuel Ammon

Bereits am 19. Januar 1981 traten die kantonalen Behörden den Osttrakt des Gebäudes provisorisch ab. So verwandelte sich die angekündigte Demonstration in ein friedliches Open Air mit den Bands Crazy, Mad und Heaven Street. Am 15. April 1981 wurde der Osttrakt des Sedels offiziell übergeben

40 Jahre alt und «still rocking». Der Sedel ist eine fixe Grösse im Zentralschweizer Kulturleben. Trägervereinspräsident Silvan Weibel nimmt Stellung zur aktuellen Lage und zu den Zukunftsvisionen des Hauses.

Trägervereinspräsident Silvan Weibel Bild: Manuela Jans-Koch

Der Sedel steht für Gitarren-Rock, Punk und Anti-Establishment mit entsprechendem Publikum. Der Wandel der Kulturszene schreitet jedoch schnell voran. Wer kommt heute in den Sedel?

Silvan Weibel: Es ist ein sehr heterogenes Publikum. Von Gössi organisierte Punk-Konzerte zum Beispiel ziehen Leute aus der ganzen Schweiz oder gar aus den Nachbarländern an, weil die entsprechenden Bands oft nur einen einzigen Gig hierzulande spielen. Und der findet eben im Sedel statt. Ähnliches gilt für die verschiedenen Alternativ-Rock- oder Metal-Gigs. Aber es kommt auch das klassische Partyvolk, wenn Goa- oder Elektro-Discos stattfinden.

Ist das Haus auch bei jungen Leuten angesagt?

Bei denen, die oben genannte Musik gerne hören auf jeden Fall. Doch ganz allgemein verlangt die heutige Gesellschaft einiges von der jungen Generation ab – da wollen viele am Wochenende eher entspannen oder an einer Party abschalten. Ein etwas anspruchsvolleres Konzert ist dann vielleicht nicht das, was manch einer oder eine sucht.

Wie ist der Trend bei den Besucherzahlen?

Bei den Live-Konzerten war in den vergangenen Jahren ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Jedoch war gerade der Herbst/Winter vor Ausbruch der Pandemie einer der besten seit langem. Auch mit vielen Anfragen seitens von Konzert-Bookern. Die Leute hatten offensichtlich richtig Bock auf Live-Musik, als hätten sie gespürt, dass bald für eine lange Zeit Schluss ist damit. Generell muss man bedenken: Wir haben eigentlich kein Laufpublikum. Der Entscheid, den Abend im Sedel zu verbringen, ist ein sehr bewusster. Man kommt ja nicht einfach kurz hier rauf und schaut mal rein und geht wieder, wenn es einem nicht gefällt.

Das junge Laufpublikum geht wenn, dann tendenziell wohl eher in eine Schüür oder ins Neubad mitten in der Stadt. Geniesst der Sedel in der nationalen und internationalen Szene einen besseren Ruf als in der Stadt Luzern selber?

Das kann man teilweise so sagen. Denn es stimmt schon: Bei manchen Konzerten, die ich organisiert habe im Post-Rock-Bereich, waren fast nur Auswärtige hier, kaum Luzernerinnen und Luzerner. Eine gewissen Bequemlichkeit und ein grosses Angebot in der Stadt sind wohl die Gründe dafür. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Lust, etwas Unbekanntes zu entdecken, etwas abgenommen hat.

Der Sedel ist nun 40. Wie sieht das Musikzentrum Sedel in zehn Jahren aus? Habt ihr neue Projekte und Ausrichtungspläne? Oder heisst es eher: «Never change a winning team»?

Was den Probebetrieb angeht, bleibt sicher alles beim Alten. Das ist ein Erfolgsmodell und ja quasi die Basis des Sedels. Mir persönlich ist es aber schon länger ein Anliegen, der grossen Fülle an Kulturschaffen, die hier entsteht, eine noch bessere Plattform zu bieten, noch mehr zu pushen und zum Beispiel junge Bands zu fördern. Der Sedel der Zukunft kann und soll sich auch Genre-technisch öffnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei uns vermehrt auch Ausstellungen, Tanz- oder andere Performances stattfinden. Die Programmation muss jedoch schon zum etwas rebellischen Charakter des Hauses passen.

Zur aktuellen Lage bezüglich Coronapandemie: Wie sieht es bei euch finanziell aus?

Wir stehen auf sicheren Füssen, bewegen uns konstant im Bereich der schwarzen Null. Aktuell greifen Kurzarbeit und Ausfallentschädigung. Da sind die Gelder des Kantons problemlos und schnell gesprochen worden. Unser Glück ist auch, dass der Probebetrieb nicht eingestellt werden musste. Mit entsprechenden Schutzmassnahmen geht dieser weiter. Härtefallgelder haben wir gar nicht beantragt.

Wie sieht es mit der Nutzung von Aussenflächen in diesen schwierigen Zeiten aus? Ihr habt hier einen schönen Garten...

Ja, der Garten ist wirklich ein lauschiges Plätzchen (lacht). Aktuell laufen Abklärungen, wie wir diesen besser für Veranstaltungen nutzen können – ausgestattet mit mobilen Elementen samt kleiner Bühne für Kleinkunstperformances. Eine Outdoor-Alternative zu haben für den Sommer wäre eine gute Sache. Hier wären auch Kooperationen mit anderen kleineren Kulturinstitutionen denkbar.

Die Schlüssel-Übergabe am 15. April 1981 Bild: Remy Markowitsch Ein Konzert im Sedel. Bild: PD (undatiert) Die erste Bar im Sedel. Bild: PD Sedel-Dankeskonzert der Punkband Crazy 7. Februar 1981 auf dem Rathausplatz Luzern Bild: Emanuel Ammon Sedel-Dankeskonzert der Punkband Crazy 7. Februar 1981 auf dem Rathausplatz Luzern Bild: Emanuel Ammon Vorstandssitzung 1984 im Sedel

Bild: Emanuel Ammon Bild: Remy Markowitsch Bild: Heinz Pal Bild: Heinz Pal Bild: Heinz Pal Bild: Heinz Pal Bild: Heinz Pal Bild: Heinz Pal Bild: Heinz Pal Nicole Odermatt, langjährige Sedel-Administratorin, an ihrem Arbeitsplatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. Mai 2010) Rundgang durch den Sedel Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. Mai 2010) Rundgang durch den Sedel



Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. Mai 2010)



Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. Mai 2010) Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. Mai 2010) Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. Mai 2010) Schauplatz Sedel. Im Bild: Gitarren in einem der zahlreichen Proberäumen verschiedenster Bands



Fotografiert am 18. Mai 2010 in Luzern.

(NeueLZ/Manuela Jans)



Manuela Jans (neue Lz) / Neue Luzerner Zeitung The Young Gods 2011 im Sedel Bild: Boris Bürgisser Moped Lads im Sedel Proberaum.

Bild: Dominik Wunderli Moped Lads im Juli 2020 im Sedel. Bild: PD Eingang zum Sedel Bild: Philipp Schmidli Barchef Boris Rossi, Vorstandspräsident Silvan Weibel und Punklegende Martin Gössi (von links) im Sedel. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 9. April 2021) Früher war der Sedel eine Zwangsarbeitsanstalt für Jugendliche. Bild: PD Hier sollten Jugendliche wieder auf den rechten Weg gebracht werden. Bild: PD Bild: PD

Sedel-Urgestein Martin Gössi erzählt die bewegte Geschichte des Clubs und bringt Punkrock mit von den UK Subs bis Jello Biafra.

Video: Janine Schaub / Tele 1