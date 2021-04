Interview Sedel-Präsident Silvan Weibel: «Wir stehen auf sicheren Füssen» Trägervereinspräsident Silvan Weibel im Gespräch über die aktuelle Lage des Hauses, heutiges Ausgangsverhalten und Zukunftsvisionen. Stefan Welzel 15.04.2021, 19.00 Uhr

Der Sedel steht für Gitarren-Rock, Punk und Anti-Establishment mit entsprechendem Publikum. Der Wandel der Kulturszene schreitet jedoch schnell voran. Wer kommt heute in den Sedel?

Silvan Weibel: Es ist ein sehr heterogenes Publikum. Von Gössi organisierte Punk-Konzerte zum Beispiel ziehen Leute aus der ganzen Schweiz oder gar aus den Nachbarländern an, weil die entsprechenden Bands oft nur einen einzigen Gig hierzulande spielen. Und der findet eben im Sedel statt. Ähnliches gilt für die verschiedenen Alternativ-Rock- oder Metal-Gigs. Aber es kommt auch das klassische Partyvolk, wenn Goa- oder Elektro-Discos stattfinden.

Ist der Sedel bei jungen Leuten angesagt?

Bei denen, die oben genannte Musik gerne hören auf jeden Fall. Doch ganz allgemein verlangt die heutige Gesellschaft einiges von der jungen Generation ab – da wollen viele am Wochenende eher entspannen oder an einer Party abschalten. Ein etwas anspruchsvolleres Konzert ist dann vielleicht nicht das, was manch einer oder eine sucht.

Wie ist der Trend bei den Besucherzahlen?

Bei den Live-Konzerten war in den vergangenen Jahren ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Jedoch war gerade der Herbst/Winter vor Ausbruch der Pandemie einer der besten seit langem. Auch mit vielen Anfragen seitens von Konzert-Bookern. Die Leute hatten offensichtlich richtig Bock auf Live-Musik, als hätten sie gespürt, dass bald für eine lange Zeit Schluss ist damit. Generell muss man bedenken: Wir haben eigentlich kein Laufpublikum. Der Entscheid, den Abend im Sedel zu verbringen, ist ein sehr bewusster. Man kommt ja nicht einfach kurz hier rauf und schaut mal rein und geht wieder, wenn es einem nicht gefällt.

Das junge Laufpublikum geht wenn, dann tendenziell wohl eher in eine Schüür oder ins Neubad mitten in der Stadt. Geniesst der Sedel in der nationalen und internationalen Szene einen besseren Ruf als in der Stadt Luzern selber?

Das kann man teilweise so sagen. Denn es stimmt schon: Bei manchen Konzerten, die ich organisiert habe im Post-Rock-Bereich, waren fast nur Auswärtige hier, kaum Luzernerinnen und Luzerner. Eine gewissen Bequemlichkeit und ein grosses Angebot in der Stadt sind wohl die Gründe dafür. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Lust, etwas Unbekanntes zu entdecken, etwas abgenommen hat.

Der Sedel ist nun 40. Wie sieht das Musikzentrum Sedel in zehn Jahren aus? Habt ihr neue Projekte und Ausrichtungspläne? Oder heisst es eher: «Never change a winning team»?

Was den Probebetrieb angeht, bleibt sicher alles beim Alten. Das ist ein Erfolgsmodell und ja quasi die Basis des Sedels. Mir persönlich ist es aber schon länger ein Anliegen, der grossen Fülle an Kulturschaffen, die hier entsteht, eine noch bessere Plattform zu bieten, noch mehr zu pushen und zum Beispiel junge Bands zu fördern. Der Sedel der Zukunft kann und soll sich auch Genre-technisch öffnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei uns vermehrt auch Ausstellungen, Tanz- oder andere Performances stattfinden. Die Programmation muss jedoch schon zum etwas rebellischen Charakter des Hauses passen.

Zur aktuellen Lage bezüglich Coronapandemie: Wie sieht es bei euch finanziell aus?

Wir stehen auf sicheren Füssen, bewegen uns konstant im Bereich der schwarzen Null. Aktuell greifen Kurzarbeit und Ausfallentschädigung. Da sind die Gelder des Kantons problemlos und schnell gesprochen worden. Unser Glück ist auch, dass der Probebetrieb nicht eingestellt werden musste. Mit entsprechenden Schutzmassnahmen geht dieser weiter. Härtefallgelder haben wir gar nicht beantragt.

Wie sieht es mit der Nutzung von Aussenflächen in diesen schwierigen Zeiten aus? Ihr habt hier einen schönen Garten..

Ja, der Garten ist wirklich ein lauschiges Plätzchen (lacht). Aktuell laufen Abklärungen, wie wir diesen besser für Veranstaltungen nutzen können – ausgestattet mit mobilen Elementen samt kleiner Bühne für Kleinkunstperformances. Eine Outdoor-Alternative zu haben für den Sommer wäre eine gute Sache. Hier wären auch Kooperationen mit anderen kleineren Kulturinstitutionen denkbar.