Diese Filme starten am 26. August in den Zentralschweizer Kinos

Programm Diese Filme starten heute in den Zentralschweizer Kinos Eine Coming-of-Age-Geschichte, ein Familientrip, ein Naturfilm und viele Filme mehr starten diesen Donnerstag in den Kinos. 26.08.2021, 05.00 Uhr

Dokumentarische Coming-of-Age-Geschichte des Thurgauers O’Neil Bürgi über Alessandra, eine 19-jährige Wrestlingschülerin. Bericht voraussichtlich nächste Woche.

Stattkino, Luzern: heute, 19.00 Premiere mit Regisseur, Hauptdarstellerin und Thomas Heri.

Auf einem «tierisch verrückten Familientrip» zieht es Adam nach Alaska, um seinen berühmten Vater zu retten. Nachfolgestück des Animationsabenteuers.

Bourbaki, Luzern; Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans.

Basierend auf dem Horrorfilmklassiker, bringt Jordan Peele («Us», «Get Out») die grausame Ikone mit der Hakenhand als Produzent zurück ins Kino.

Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz.

Vor der TV-Ausstrahlung zum Spezialpreis von Fr. 9.– im Kino.

Seehof, Zug.

Der Naturfilmer Jan Haft auf einer filmischen Entdeckungstour von den deutschen Alpen bis an die Küstenregion der Nord- und Ostsee.

Cinema8, Schöftland.

1947 explodierte im Dorf im Berner Oberland ein Munitionsdepot der Schweizer Armee. Die Munition, die damals nicht explodierte, liegt immer noch unter dem zusammengestürzten Felsen, wie man seit 2018 weiss. Dazu ein Tipp in der «Schweiz am Wochenende» vom 28. August.

Bourbaki, Luzern: Sonntag, 11.30 in Anwesenheit von Regisseur Theo Stich; Kino Engelberg; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans.

Bourbaki, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Cinéboxx, Einsiedeln; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Gotthard, Zug.

Hugh Jackman in einem dystopischen Science-Fiction-Film.

Capitol, Luzern; Pathé; Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans.

Der Lausanner Regisseur Jean-Stéphane Bron («Mais im Bundeshuus», «L’expérience Blocher», «L’Opéra») porträtiert fünf Personen, die zum Kern aktuellster wissenschaftlicher Fragen in Sachen künstlicher Intelligenz vordringen. Der Dokumentarfilm war für den Schweizer Filmpreis nominiert.

Bourbaki, Luzern: heute, 18.00 Premiere in Anwesenheit von Regisseur Jean-Stéphane Bron; Cinéboxx, Einsiedeln; Kino Schwyz.

Fortsetzung des Kassenschlagers, in der Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson zum zweiten Mal in Buddy-Manier aufeinandertreffen.

Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans.

Der neue Science-Fiction-Thriller des Basler Regisseurs Tim Fehlbaum («Hell») mit Joel Basman u.a. feierte an der diesjährigen Berlinale in der Sektion «Berlinale Special» Weltpremiere und wurde seither mehrfach ausgezeichnet. Lesen Sie dazu den Artikel in der «Schweiz am Wochenende».

Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz.

Nach zwei Realverfilmungen kommt nun eine animierte deutsch-französisch-belgische Kino-Neuauflage der 70er-Jahre-Fernsehserie.

Bourbaki, Luzern (Sa/So 14.00 «Hello Family»); Cinema Leuzinger, Altdorf (So 14.00 «Hello Family»); Cinéboxx, Einsiedeln (So 13.30); Cinema8, Schöftland (So 11.00); Kino Schwyz (So 15.45/15.50/15.55/16.00); Seehof, Zug (Sa 14.45).