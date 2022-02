Festival Wunderbarer Gesang auf dem Bürgenstock: Selten in der Kunst ist das Leben so nahe Der französische Countertenor Philippe Jaroussky sang am Bürgenstock Festival. In der Intimität zeigte sich seine wahre Meisterschaft. Roman Kühne Jetzt kommentieren 06.02.2022, 14.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Emotional stark; der französische Countertenor Philippe Jaroussky, begleitet von Gitarrist Thibaut Garcia in der Villa Honegg auf dem Bürgenstock. Bild: Manuela Jans-Koch (4. Februar 2022)

Man sollte bei Superlativen immer vorsichtig sein. Zu oft ist etwa in Programmheften vom «führenden Cellisten seiner Generation» oder von «einer der gefragtesten Musikerinnen» die Rede. Beim Franzosen Philippe Jaroussky gehen die Superlative sogar einen Schritt weiter: Die Sendung «10 vor 10», der deutsche «Spiegel» oder auch die «New York Times» haben ihn schon zum «besten Countertenor seiner Zeit» gekürt.

«Der Beste» lässt sich in der Musik sowieso nicht bestimmen. Aber das Konzert vom Freitagabend in der Villa Honegg auf dem Bürgenstock zeigt, dass Philippe Jaroussky diesem Gipfel sicher sehr nahe kommt. Er und der Gitarrist Thibaut Garcia ziehen einen Bogen vom englischen Lautenisten John Dowland (1600) bis zu den französischen Chansons. Zerbrechlich und sensibel künden sie von der Liebe und dem Tod, aber auch vom Feiern und vom Tanz.

Anfälliger als andere Tonlagen

Auf kleinstem Raum – im Saal haben maximal 80 Gäste Platz – formt Philippe Jaroussky den Gesang, verändert Thibaut Garcia sein Zupfen und Schmeicheln. Ein Miteinander auf höchstem Niveau. Jarousskys Stimme hat zwar nicht mehr ganz diese agile Schlankheit der Nullerjahre, als er mit Vivaldi Aufnahmen den «Countertenor» praktisch neu definierte. Der «contra-Tenore» – die Stimme, die gegen den Tenor steht – ist anfälliger als andere Tonlagen. Das hohe Singen mit der Kopfstimme, die Kontrolle der Stimmlippen fordern ihren Tribut. Aber Jarousskys Stärke war noch nie das grosse Volumen. Er füllt mit Raffinesse und Klarheit die Mailänder Skala oder die Berliner Philharmonie.

So klingt Countertenor Philippe Jaroussky.

Der «Erlkönig» von Franz Schubert wird so zum dichten Nebelspiel. Naivität und Horror balancieren auf des Sängers Lippen. Eisiger Frost begleitet die letzten Atemzüge. Der Selbstmord der Dichterin («Alfonsina y el mar» von Ariel Ramírez) ist eine Suche nach dem Kern der Kunst. Emotionen aus ihrer blassen Hülle geschält die perfekte Symbiose von Wort und Musik. Einer Musik, die ihren Ursprung und ihr Ziel tief im Innersten findet. Als Hörender liegt man wie unter einer schattigen Sommerpappel, träumend dem Spiel der Blätter und Strahlen folgend.

Dass das Konzert stattfinden kann, ist nicht selbstverständlich. Noch im November wurde wegen Corona über die Absage diskutiert. «Wir haben in den letzten 10 Jahren viel Herzblut in den Aufbau des Festivals gesteckt«, erklärt Peter Frey, Präsident der Stiftung Bürgenstock Festival. «Es ist wie mit einem Aussenbordmotor eines Schiffes. Wenn man ihn nicht regelmässig braucht, kommt er ins Stottern oder kann gar nicht mehr angeworfen werden.»

Feurige Lesart des Klavierquintetts von César Franck

Da 2021 ausfiel, wird die zehnte Ausgabe erst im nächsten Jahr gefeiert. Zelebriert wird dafür am Samstag der 200. Geburtstag des französischen Komponisten César Franck mit seinem wuchtigen Klavierquintett. Die Besetzung unter den beiden künstlerischen Leitern Andreas Ottensamer und José Gallardo ist exquisit. Neben dem Leiter des Musikkollegiums Winterthur Roberto González-Monjas (Violine) und dem gross aufspielenden José Gallardo am Klavier sind mit Ray Chen (Violine), Maximilian Hornung (Cello) und Tomoko Akasaka (Viola) gleich drei international erfolgreiche Solisten für einmal im Kammerspiel vereint.

Sie bringen eine feurige Lesart des Klavierquintetts überzeugend in Furor und Kraft. Allerdings gehen teils die Nuancen etwas unter, und im zweiten Satz vermag Roberto González-Monjas in seinem langen Solo nicht ganz an den Klang der anderen anzuknüpfen. Die kantige und faszinierende Interpretation der Cellosonate von Claude Debussy durch Maximilian Hornung, der erneut faszinierende Gesang von Philippe Jaroussky und das finale gemeinsame Bouquet inklusive Spezialstimme für den Klarinettisten Andreas Ottensamer reissen das Publikum aber zu Recht von den Sitzen.

CD-Tipp: «À sa guitare»; mit Philippe Jaroussky, Countertenor, und Thibaut Garcia, Gitarre.

Bürgenstock Festival Sommerkonzerte: Milos Karadaglic und Kian Soltani, 10. und 11. Juni, in der Bürgenstock-Kapelle.

Ton-Beispiel von «À sa guitare».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen