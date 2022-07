«Sempach Festival» Beethoven und Hölderlin vereint: In Sempach kehrten tote Helden zurück Michael Engelhardts «Sempach Festival» verband vor den Schlachtenfeiern sprachgewaltig und in seltener Kühnheit Wort und Musik mit Beethoven und Hölderlin. Urs Mattenberger 03.07.2022, 18.38 Uhr

«Jetzt sind die Helden tot!» In solchen Sätzen bündelte Friedrich Hölderlin nach 1800 seine Hoffnungen und Enttäuschungen über die Französische Revolution. Und wir hören ihn – im Gedicht «Tränen» – ganz anders am «Sempach Festival», das am Freitag und Samstag kühn Wort und Musik verband. Da stand der Satz zwei Tage vor den Schlachtfeiern vom Sonntag schräg in einer Zeit, in der der totgesagte Helden­typus durch den Freiheitskampf der Ukrainer eine fundamentale Umwertung erfährt.

Startete sein Hölderlin-Projekt letztes Jahr am Lucerne Festival: Initiant und Rezitator Michael Engelhardt. Bild: Priska Ketterer (Luzern, 25. August 2021)

Das Festival suchte freilich nicht solche aktuellen Bezüge. Es begann vor dem malerisch über der Altstadt von Sempach gelegenen ­reformierten Kirchgemeinde­zentrum wie ein Volksfest. Das Schwyzerörgeli-Duo Peter Muff und Paul Emmenegger begrüsste die zahlreichen Besucher und hielt damit die Schwelle tief zu einem anspruchsvollen Programm, das die Kunstrevolutionäre Hölderlin und Beethoven verband. Auch Initiant und Rezitator Michael Engelhardt hielt die Schwelle tief mit dem Rat, nicht bereits im Konzert nach Deutungen der schwierigen Bezüge in Hölderlins Texten zu suchen. Der Oboist Matthias Arter zeigte dagegen mit witzigen Erläuterungen zu seinem Arrangement von Beethovens «Grosser Fuge» (für Streicher und Bläser), wie unakademisch eine Einführung sein kann.

Die Verschränkung der «Grossen Fuge» mit Hölderlins «Nachtgesängen» war denn auch das Herzstück des Festivals, das einst fürs Lucerne Festival konzipiert worden war, aber das teilweise Corona zum Opfer fiel. Ein gemeinsames Element war, dass Beethoven wie Hölderlin volkstümlich einfache Sätze und Melodien mit komplexen Strukturen verbinden.

Avantgarde zum mitpfeifen

Aber die musikalische Aufführung und die Rezitation gingen damit unterschiedlich um. Arter betonte das musikantische Element, indem er beschwingte Melodien in Beethovens Avantgardestück mitpfiff und den Gegensatz zu den spitz artikulierten Zerklüftungen des Werks pointierte. Letzteres traf sich mit der detailscharf geschliffenen Wortkunst von Engelhardt, der aber den hoch gespannten Ton von Hölderlins Sprache kaum verliess. Aber wie Engelhardt die Verse dehnte, in Wellen strömen liess, zu Katarakten oder durchdringendem Pathos steigerte, machte sie selber zu Musik. So war diese historische Begegnung auch im Konzept und der Aufführung ein Gipfeltreffen, bei dem sich freilich Beethovens Werk durch die Unterbrechungen auch verzettelte.

Ein Modell für diese Verbindung von Rezitation und Musik stellte Melodramen von Schumann und Liszt vor. Da putschten sich Polina Leschenko am Flügel und Engehardts Rezitation in Schauerballaden zu bedrängender Dramatik hoch. Dass Engelhardts Rhythmisierungskunst das zum romantischen Rap steigerte, sorgte am an diesem aussergewöhnlichen Kleinfestival selbst für einen überraschenden aktuellen Bezug.