Porträt Auf der Höhe der Zeit: Fanni Fetzer erzählt mit Kunst Geschichten Im März wurde bekannt, dass Fanni Fetzer den Innerschweizer Kulturpreis 2022 erhält. Und die Direktorin des Kunstmuseums Luzern hat auch künftig noch viel vor. Susanne Holz Jetzt kommentieren 19.04.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kunst ist auch politisch. Und wohlüberlegte Texte bringen uns Kunst noch näher. Fanni Fetzer hat das verinnerlicht. Besucht man die von ihr kuratierten Ausstellungen im Kunstmuseum Luzern, ist immer auch das politische Interesse der Museumsleiterin zu spüren. Liest man die von ihr geschriebenen Texte zu den Ausstellungen, bemerkt man jeweils sofort die Liebe zur Sprache, die diese Autorin hegt. Fanni Fetzer ist eben Museumsleiterin und Kuratorin, Museumsleiterin und Autorin.

Fanni Fetzer im Januar 2022 inmitten der Vivian-Suter-Retrospektive. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 6. Januar 2022)

Sie sei in einem politisch stark interessierten Haushalt aufgewachsen, erzählt die 47-Jährige beim Gespräch im Café des Kunstmuseums. Und:

«Ich komme aus einer Generation, die es schon in der Jugend gewohnt war, Einfluss zu nehmen und gehört zu werden.»

1974 in Chur geboren, lebt Fetzer heute in Luzern und in Zürich. In Luzern meist unter der Woche, im Gebäude Brünighof, in einem lebendigen Quartier, das sie liebt. In Zürich meist an den Wochenenden, zusammen mit ihrem langjährigen Partner, einem Fotografen, in einer Stadtwohnung aus Sichtbeton. Fanni Fetzer erklärt:

«Ich mag es, wenn Dinge roh und rau sind, das ist wohl auch eine Reaktion auf den Perfektionismus in der Schweiz.»

Überkandideltes liege ihr nicht. Weshalb sie auch den Gebrauchsboden im Kunstmuseum schätze oder die Piuskirche in Meggen, deren Konstruktion aus Stahlträgern und leuchtenden Steinplatten sie fasziniere.

Fanni Fetzer prägt den Diskurs Mit der Turner-Ausstellung ins Top katapultiert Die Innerschweizer Kulturstiftung hat den Innerschweizer Kulturpreis 2022 an Fanni Fetzer verliehen, Kuratorin, Autorin und Direktorin des Kunstmuseums Luzern. Laut dem Kanton Luzern würdigt der Stiftungsrat damit eine Persönlichkeit, «die es geschafft hat, das Kunstmuseum Luzern in der schweizerischen Museumslandschaft fest zu verankern, mit zeitgenössischen Kunstschaffenden aus der Zentralschweiz, der Schweiz und dem Ausland». Und die sich und das Museum mit der Turner-Ausstellung «Das Meer und die Alpen» 2019 ins Top katapultiert habe. Fanni Fetzer binde zudem Zentralschweizer Kulturschaffende geschickt mit ein. Die Innerschweizer Kulturstiftung betont: «Fanni Fetzer prägt die Auseinandersetzung mit dem historischen und zeitgenössischen Kunstschaffen in der Zentralschweiz.»

Fanni Fetzers Interessen liegen eben nicht nur bei Kunst und Politik, sondern auch bei Architektur und Literatur.

«Ich lese viel, bin aber in der Literatur weniger neugierig als in der Kunst.»

In der Kunst möge sie Neues, in der Literatur sei ihr eine schöne Sprache wichtig. Ihr Lieblingsautor ist Jean Paul (1763-1825), mit seinem Stil zwischen Klassik und Romantik und dem Reichtum an Verschachtelungen und Zeitebenen. Auch Robert Musils «Mann ohne Eigenschaften» mag sie, oder auch russische Autoren. Oder Marcel Proust. «Einen Genuss», findet Fanni Fetzer die Werke des Franzosen. Die Literatur des 18., 19. und 20. Jahrhunderts hat es ihr angetan.

Ein Aha-Erlebnis am Kunstmuseum Thun

Und eigentlich dachte die heutige Direktorin des Kunstmuseums Luzern in ganz jungen Jahren, später einmal vom Schreiben zu leben. Das ihr schon in der Schule gefallen hat, im protestantisch geprägten Graubünden, wo man eher nach dem Motto «Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen» lebe – eine Einstellung, die sie auch heute noch etwas kennzeichne, mitten im katholischen Luzern.

Das Schreiben verfolgte Fanni Fetzer intensiv während ihrer sechs Jahre als Redaktorin beim Schweizer Kulturmagazin Du, 1998 bis 2004 war das. Exakt die Art Kulturjournalismus, die ihr vorschwebte, konnte sie dort auf lange Sicht jedoch nicht verwirklichen. Kurz darauf hat die studierte Politikwissenschafterin mit zusätzlichem Abschluss in Volkskunde sowie in Sozial- und Wirtschaftsgeschichte dann aber ein Aha-Erlebnis. Und zwar am Kunstmuseum Thun, wo sie 2005 und 2006 wissenschaftliche Mitarbeiterin ist und sechs Monate lang zudem den Posten als Stellvertretende Direktorin einnimmt.

«Ich stellte fest, dass es eine gewisse Entsprechung gibt zwischen 60 Seiten ‹Du› und 1100 Quadratmetern im Museum in Thun.»

Hier wie dort könne man Geschichten erzählen, mit Anfang, Ende, Höhepunkt und intellektuellem Anspruch. Die 47-Jährige: «Und Geschichten zu erzählen, das ist das, was mir am meisten Freude bereitet.»

Um jedoch ein Museum leiten zu können, braucht es noch mehr als erzählerisches Talent. Weshalb Fanni Fetzer zunächst eine Ausbildung in Leadership bei der Schweizer Vereinigung für Führungsfachkräfte (SVF) absolviert, welcher 2011 der Master of Advanced Studies in Kulturmanagement folgt – finanziert mit dem Preisgeld des 2009 erhaltenen Preises für Kunstvermittlung der Eidgenössischen Kunstkommission. Von 2006 bis 2011 leitet Fetzer das Kunsthaus Langenthal. «Langenthal, eine kleine Stadt ohne Autobahnanschluss», blickt sie zurück. «Was den Vorteil hat, dort alles selber machen zu müssen, wenn man will, dass was läuft.» Und das möchte Fanni Fetzer: «Wenn in einem Randgebiet wie Langenthal etwas passiert, dann sind alle so überrascht, dass man sogar in Bern wahrgenommen wird», erklärt sie mit Humor.

Auf Langenthal folgt 2011 ein halbes Jahr London – im Rahmen eines Werksemesters der Landis & Gyr-Stiftung. Nach London würde sie sofort wieder gehen, sagt Fetzer. Gewohnt hat sie im East End, einem traditionellen Einwanderungsquartier: «In den Restaurants hatte es Menschen jeder Couleur. Eine tolle Mischung.»

Und natürlich schwärmt die Kunstliebhaberin von den «fantastischen Museen» der Weltstadt an der Themse. Und sagt:

«Das Empire hat vieles zusammengestohlen.»

Von London aus bewirbt sich Fetzer für die Direktorenstelle in Luzern – und bereitet sich dann auf diese vor. Im Oktober 2011 tritt sie die Stelle als Direktorin des Kunstmuseums Luzern an.

Präsenz zeigen in Luzern, Ruhe finden in Zürich

Von sich reden machen in Luzern unter anderem ihre Ausstellungen zu Hans Emmenegger, Sonja Sekula und jüngst zu Vivian Suter. Anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums der Kunstgesellschaft Luzern 2019, realisiert Fetzer im engen Austausch mit der Tate Gallery in London mit «Turner. Das Meer und die Alpen» die erfolgreichste Ausstellung in der Geschichte des Kunstmuseums Luzern.

Fanni Fetzer ist inzwischen bekannt als Museumsdirektorin, die mit Ausstellungskonzepten auf Augenhöhe ansprechen möchte – die Vermittlerrolle des Museums ist ihr wichtig. Den ihr diesen März zugesprochenen Innerschweizer Kulturpreis empfindet die 47-Jährige als Anerkennung für ihre Arbeit.

«Als ich einmal sagte, nur Ausstellungen zu machen, die mich wirklich interessierten, wurde mir das übel genommen. Der Preis sagt mir aber nun, dass es mir offenbar gelingt, den Menschen auch Zugang zu bislang wenig bekannten Künstlerinnen und Künstlern oder zu sperrigen Positionen zu verschaffen.»

In ihren Texten legt Fanni Fetzer ebenfalls Wert auf gute Verständlichkeit, akademisch verklausuliertes Schreiben liege ihr fern. Ihr Ziel sei zudem, dass alle Schulkinder wenigstens zweimal während ihrer Schulkarriere das Museum besuchten – um sich im Erwachsenenalter daran zu erinnern und es allenfalls neu zu entdecken.

Grosse Ausstellungen wie die Turner-Ausstellung oder die kommende von David Hockney möchte Fanni Fetzer etablieren und daneben ein Auge auf hiesige und vergessene Künstlerinnen und Künstler haben. Auch die Zusammenarbeit mit dem KKL oder anderen Luzerner Partnern möchte sie weiter ausbauen: «Luzern soll nicht nur Musik-, sondern ebenfalls Kulturstadt sein.»

Und weiterhin möchte die Frau, die 2020 von der Zeitschrift Women in Business zu den 100 ambitioniertesten berufstätigen Frauen aus Schweizer Wirtschaft und Kultur gekürt wurde, in Luzern Präsenz zeigen. Ruhe und erholsame Pausen findet Fanni Fetzer in Zürich, beim Lesen, und sehr gerne auch beim Wandern mit ihrem Partner, das durchaus «schmutzig, streng und lang» vonstatten gehen darf. Auch die Sommerpause braucht Fanni Fetzer jeweils zum Auftanken:

«Nach der Biennale in Venedig, der Art Basel, der documenta in Kassel stellt sich stets eine gewisse Leere ein. Doch nach den Ferien macht es Plopp, und neue Ideen sind da.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen