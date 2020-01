Luzerner Theater: Tanz-Leiterin McNurney tritt zurück Kathleen McNurney führt seit 2009 die Sparte Tanz beim Luzerner Theater. Nun gab die Amerikanerin per Ende Spielzeit 2020/21 ihre Demission bekannt. Urs Mattenberger 20.01.2020, 18.58 Uhr

Verhalf dem Tanz zu Publikumserfolg: Kathleen McNurney. Bild: Pius Amrein

Die 65-jährige Kathleen McNurney verlässt das Luzerner Theater per Ende der Spielzeit 20/21 und verabschiedet sich somit nach zwölf Jahren als Künstlerische Leiterin von «Tanz Luzerner Theater». Der Rücktritt kommt nicht überraschend, weil unter der künftigen Intendantin Ina Karr (2021) Wechsel im ganzen Leitungsteam zu erwarten sind.

McNurney begeisterte über all die Jahre ein breites Publikum und gewann für das Tanzschaffen in Luzern internationale Anerkennung durch Einladungen an Festivals. Dass sie nicht selber choreografierte, verhalf dem Tanz am Luzerner Theater zu einer Vielfalt mit namhaften Gastchoreografen – ein System, das nach dem letzten Intendantenwechsel auch in das gegenwärtige Theater unter Benedikt von Peter passte.