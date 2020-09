Sie präsentieren am «TEDxLuzern»-Talk in 18 Minuten Ideen für eine bessere Welt Sie sind Klimapiraten, Brettspieldesignerinnen und Musikerinnen und glauben an die Zukunft. Am Samstag treten sie in Luzern auf. Haymo Empl 17.09.2020, 17.15 Uhr

Am Samstag findet im Neubad der «TEDxLuzern» Talk statt. Er befasst sich mit einem breiten Spektrum von Themen aus Kultur sowie wissenschaftlicher Forschung und Praxis. Und dies oft durch Geschichtenerzählen. Die Redner haben je maximal 18 Minuten Zeit, um ihre Ideen auf die innovativste und einnehmendste Weise zu präsentieren. Es sind Ideenfinder, Innovatoren und Zukunftsgläubige. Die Buchstaben TED stehen für Technology, Entertainment, Design und war ursprünglich eine alljährliche Innovationskonferenz aus Kalifornien. Das Motto: «Ideen, die es wert sind, verbreitet zu werden». Auf der TED-Talks-Website werden die besten Vorträge zu Themen, die die Menschheit vorwärtsbringen sollen, als Videos kostenlos ins Netz gestellt. Viele sind untertitelt, auch auf Deutsch. Heute umfasst die Themenbandbreite Technologie, Unterhaltung, Design, Business, Kultur und Wissenschaft.

TED erlaubt unabhängigen Organisatoren, eigene Konferenzen unter dem Namen «TEDx» zu veranstalten, wie die TEDx­Luzern. Wir haben einige Zentralschweizer Referentinnen und Referenten, die morgen im Neubad auftreten, gebeten, ihre Gedanken kurz zu umschreiben:

TEDxLuzern-Veranstalter Lukas Fischer. Bild: PD

Hätte Lukas Fischer vor 10 Jahren die Headlines aus dem Frühjahr 2020 gelesen, hätte er ziemlich sicher behauptet: «Die Welt steht auf dem Kopf». Und dabei denkt er nicht nur an Corona. Smartphones, Klimawandel, Trump, Digitalisierung, Social Media prägen unsere Welt. Als Gründer der Digitalagentur netnode aus Luzern trägt sein Team zu diesem Strukturwandel bei. Er sieht im Wandel mehr Chancen als Gefahren. Damit das gelingt, ist es ihm wichtig, dass in der Gesellschaft ein aktiver Dialog gepflegt wird. TEDxLuzern ist für ihn eine Plattform, die durch inspirierende Vorträge genau solche Themen aufgreift.

TEDxLuzern-Veranstalter Mario Stankovic. Bild: PD

Mario Stankovic hat sich von vergangenen TED-Vorträgen aus dem Internet inspirieren lassen und wollte eine solche Veranstaltung auch für Luzern auf die Beine stellen. Dabei entdeckte er, dass das erste und letzte TEDxLuzern bereits 2011 im Kastanienbaum stattgefunden hatte. Die Hochschule Luzern veranstaltet seit 2016 jährlich ein TEDxHochschuleLuzern. Stankovic will mit der aktuellen Ausgabe vom Samstag ein TEDxLuzern von Leuten für Leute und organisierte mit Hilfe des Vereins «Luzern im Wandel – Transition Luzern» die neue Ausgabe des «TEDxLuzern».

Meeresbiologin Franziska Elmer. Bild: PD

In ihrem Vortrag erzählt Franziska von den unglaublichen Orten, welche sie als Meeresbiologin besucht hat, und warum sie diesen Lifestyle aufgab, um für Klimagerechtigkeit zu kämpfen. 2018-2030 werden als die wichtigsten Jahre der menschlichen Geschichte eingehen: Nur wenn die Gesellschaft rapide die Systeme ändert, können wir die schlimmsten Folgen des Klimawandels noch abwenden. Nach 2030 werden uns jüngere Menschen oft fragen: «Welche Rolle hast du in dieser wichtigen Zeit gespielt?». Franziska erzählt, wie sie als Klimapiratin das System selber verändert, zum Beispiel als sie diesen Sommer die erste virtuelle Korallenriffkonferenz organisierte. Franziska will mit ihrer Geschichte zeigen, wie viel man als Einzelperson bewirken kann. Sie hofft viele zu motivieren, sich aktiver für Klimagerechtigkeit einzusetzen und möchte zeigen, wie jeder selbst mit kleinen Projekten viel zum Systemwandel beitragen kann.

Oboistin Andrea Bischoff. Bild: PD

Was prägt den Klang einer Musikerin oder eines Musikers? Welche Aspekte beeinflussen den umwerfend schönen Klang eines Orchesters? Was lässt eine Gemeinschaft von hoch spezialisierten Individuen in Harmonie zusammen erklingen und den musikalischen Moment gemeinsam ausdrücken? Lassen sich diese Antworten oder Erkenntnisse auf unsere Gesellschaft übersetzen und wie «systemrelevant» sind diese Punkte für uns alle? Diese Fragen stellt sich Andrea Bischoff, Solooboistin des Luzerner Sinfonieorchesters, und versucht sie aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung aufzuzeigen. Das nicht Erklärbare zeigt sie anhand ihrer in der sehr stillen Coronazeit gemalten Musikbilder. Sie hofft, damit ein entweder im Orchestergraben verstecktes oder auf der Konzertbühne abgehoben wirkendes Orchester dem Publikum nahe zu bringen.

Spielentwicklerin Angela Vögtli. Bild: Manuela Jans-Koch

Angela Vögtlis Ziel ist es, mit ihrem Talk den Spieltrieb der Zuhörer zu aktivieren. Dabei gibt sie einen kleinen Einblick in ihre persönliche Beziehung zu Spielen. Zudem versucht sie mit der Vorstellung von neuartigen Spielgenres und konkreten Spieletipps, den Zugang in die faszinierende und facettenreiche Brettspielwelt für «Neulinge» zu vereinfachen. Vögtli ist ein Fan von TED und hat sich schon viele Talks angeschaut. Nun nutzt sie die Gelegenheit, um selbst mal auf dem roten Punkt zu stehen und von ihrer Leidenschaft für Spiele zu berichten. «Wenn ich ein paar Nichtspieler zum Spielen motivieren kann, hat sich der Aufwand gelohnt.», sagt Angela Vögtli.

TEDxLuzern – Now What? Samstag, 19. September, 19 bis 21.30 Uhr, Neubad Luzern, im Pool; Türöffnung: 18.30 Uhr Rednerinnen und Redner: Manuel Kühne, Schauspieler/Kulturmensch. Franziska Elmer, Meeresbiologin Nils Landolt, Musterbrecher, Bildungswandler Angela Vögtli, Spielentwicklerin Solaiman Shokur, Neuroingenieur Andrea Bischoff, Musikerin Eintritt: 30.-/20.– Vorverkauf: https://eventfrog.ch/tedxluzern