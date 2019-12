Sie sucht europaweit nach den passenden Künstlern

Was macht den echten Rockstar aus? Sonnbrille, enge Hosen und ein grosses Ego? All dies trifft sicherlich zu. Doch vor allem hat er die Musik im Blut. Ganz viel «Rocker», mit Augenzwinkern, gibt es jetzt im Musical «Rock of Ages» in Emmen zu erleben. Am Broadway fanden schon über 2300 Vorstellungen statt. Womit es zum Beispiel deutlich vor «Evita» oder der «West Side Story» liegt. Und es läuft immer noch.

Hits der 80er-Jahre

Zum 10-Jahr-Jubiläum wurde es kurz wieder auf die Bühne gebracht. Doch der Erfolg war so gross, dass man sich in New York entschied, die Show weiterzuführen. 2012 kam der gleichnamige Film ins Kino, mit Tom Cruise und Catherine Zeta-Jones in den Hauptrollen. Der Erfolg des Stückes basiert dabei weniger auf der Handlung – im Zentrum steht eine Liebesgeschichte und eine Rockbar – als auf der Musik der 80er-Jahre. Hits wie «The Final Countdown» (Europe), «Here I Go Again» (Whitesnake) – ein Song, der es auf acht Coverversionen brachte – oder «I Want To Know What Love Is» (Foreigner) geben das Feeling einer ganzen Musikepoche wieder. Das Paradestück «Rock of Ages» ist ab dem kommenden Samstag im Le Théâtre in Emmen zu sehen, als Schweizer Premiere und in einer kompletten Neuinszenierung. Es ist bereits die 21. Musicalproduktion, die das Team um Andréas Härry und Sonja Greber auf die Bühne bringt. Trotz der Konkurrenz der gleichzeitig auf dem Messegelände stattfindenden Produktion «Heimweh – Fernweh» deutet der Ticketverkauf in die richtige Richtung. So ist man im Vorverkauf leicht hinter «Sister Act» vom letzten Jahr zurück, aber, so Andréas Härry: «Die Vorstellungen bis Weihnachten sind besser verkauft, was gegen eine Beeinflussung sprechen würde.»

Operetten im Januar

Neben den beiden Musicals stehen ab Januar auch noch die Operetten in Sursee und Arth in der Pipeline. Und die grossen Häuser KKL und Luzerner Theater machen über Weihnachten auch nicht Pause. Da besteht natürlich die Gefahr, dass für alle Beteiligten die Suppe einfach dünner wird. Härry ist zuversichtlich: «Der internationale Ruf unseres Hauses, die exzellente Musik und der freche Humor von ‹Rock of Ages› werden hoffentlich auch diese Produktion zum Erfolg führen.» Wer Lust hat auf Klänge von Bon Jovi, Twisted Sister, Styx oder White­snake, ist beim Le Théâtre sicher an der richtigen Adresse. (kü)