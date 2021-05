Kultur Peter Marvey über seine Freundschaft mit einem der berühmtesten Magier: «Siegfried wollte immer Leberli essen» Er zaubert von Monaco bis Las Vegas und gilt als einer der grössten Illusionisten der Welt. Jetzt zeigt Peter Marvey seine Magie im Magic House in Feusisberg – vor 50 Zuschauern. Roman Kühne 20.05.2021, 05.00 Uhr

Der Schweizer Zauberkünstler Peter Marvey in seinem Magic House in Feusisberg, Schwyz. Bild: Boris Bürgisser (17.Mai 2021)

Diese Nummer geht an die Grenzen. Optisch und nervlich. Eine Motorsäge zerschneidet den Körper des Illusionisten Peter Marvey, eine Art Kran hievt den Oberleib von den Beinen weg und diese – fahren auf dem Einrad selbstständig davon. Es ist ein Moment, ein Schock gar, der die ganze Essenz des Schweizer Zauberers auf den Punkt bringt. Alles findet direkt vor dem Publikum statt. Es gibt keinen Nebelhokuspokus oder verdeckende Tücher. Die Nummer ist elegant. Und – sie ist unmöglich. Mit solch «unmöglichen» Sinneswirrungen hat Peter Marvey Weltruhm erlangt. Unvergessen auch, als er auf einer weissen Kutsche am CSI in Zürich vor 4000 Zuschauern über die Piste schwebte. Zwei lange Minuten, in denen es kein Oben und Unten gab.

Das grosse ­ Zauberbuch

Ist er noch von dieser Welt? «Die Zauberei hat mich schon als Kind interessiert», erklärt Peter Marvey. «Ein Schlüsselerlebnis hatte ich mit 14 Jahren. Ich fand in der Bibliothek ein Zauberbuch. Ein richtig grosses, man musste zuerst den Staub wegblasen (lacht). Das habe ich nach Hause geschleppt und nicht mehr weggelegt.» Auch seine Matura wollte er verschieben.

Denn genau zur gleichen Zeit fand der Weltkongress der Magier in Lausanne statt, und Peter Marvey wollte unbedingt dabei sein. Doch die Kantonsschule Wetzikon hatte dafür wenig Verständnis. Der Zauberer ging für zwei Tage trotzdem hin. Auch ein anschliessendes Architekturstudium kam seiner Leidenschaft immer mehr in die Quere. Er entschied sich gegen das Büro und für ein zauberhaftes Leben.

Wer ist der ­ Prinz?

Mit 24 Jahren gewann Peter Marvey den «Goldenen Zauberstab» am Grand Prix von Monte Carlo. Völlig überraschend. «Aus Las Vegas waren zwei Teams mit Tonnen von Material angereist», erinnert sich der Magier.

«Die Gruppe aus Südkorea zählte 11 Personen. Ich war ganz alleine da, reiste nur mit einem Koffer an und habe auf der Bühne alles mit den Händen gemacht.»

Als er den Preis gewann, stand er «total perplex» auf der Bühne im Blitzgewitter. Beim anschliessenden Galaabend sollte auch der Prinz auftauchen. Irgendwann fragte Peter Marvey seine Sitznachbarin, eine Schauspielerin, nervös, wie der Prinz denn aussehe? Die Schauspielerin bekam einen Lachanfall und flüsterte ihm diskret ins Ohr: «Er sitzt neben Ihnen.» Die gleiche Person, die ihm schon den Preis überreichte.

Heute behext Peter Marvey die grössten Bühnen der Welt. Das «Caesar’s Palace» in Las Vegas, die «Saitama Super Arena» in Tokyo oder das «Théâtre Princesse Grace» in Monte Carlo. In Japan drehte er Fernsehshows, und für das nächste Jahr ist er ans 45. Jubiläumszirkusfestival in Monte Carlo eingeladen. Immer wieder gibt es auch spezielle Veranstaltungen. Peter Marvey erinnert sich:

«In Spanien mussten wir für einen Auftritt an einem Geburtstag erstmals Pass und Handy abgeben und einen Geheimvertrag unterschreiben.»

Der ganze Wald sei voll Sicherheitspersonal gewesen, und als sie probten, sei plötzlich Eros Ramazotti durch das Wäldchen geschlichen, dann die Back Street Boys, andere hatten Rihanna gesehen. «Erst im Hotel erfuhren wir, dass es sich um den Geburtstag des Präsidenten von Kasachstan handelte.»

Was macht diesen Schweizer Zauberer so besonders? «Es gibt weltweit nur fünf bis sechs Illusionisten, die ihre Effekte selber erfinden», erklärt Peter Marvey. «Ich bin einer davon. Am liebsten entwickle ich die neuen Illusionen völlig von Grund auf. Ich möchte nicht einfach den Tisch anders anmalen, sondern neue Grundlagen unserer Kunst entwickeln. Als mich zum Beispiel der CSI von Zürich anfragte, habe ich ein Jahr an der Kutschennummer getüftelt. Das war etwas völlig Neues. Es gab nicht schon einen ‹Fliegenden Bus›.»

Manchmal experimentiert Peter Marvey jahrelang, bis er die Lösung findet, wie beim «Diamond». Der Diamant dreht sich schnell und frei in der Luft. Leute verschwinden und erscheinen. Absolut unmöglich. Sieben Jahre dauerte es, bis das Täuschungswerk wirklich funktionierte.

Freundschaft mit ­ Siegfried und Roy

Helfen die Magier denn nicht untereinander aus? Peter Marvey: «Dies ist eher die Ausnahme. Es gibt weltweit aber etwa fünfzehn eigentliche Werkstätten, die neue Illusionen herausbringen und diese dann verkaufen. Ich habe nur einmal ein Kunststück ausgeliehen», sagt er. «Siegfried und Roy wollten für ihre letzte Show meine ‹Feuererscheinung› zeigen, die sie bei mir in Feusisberg gesehen haben. Wer wirklich an der Spitze mitmachen will, muss selbst kreativ sein. Wir Zauberer sehen sofort, wenn etwas wirklich neu ist. Das ist wie bei einem Autospezialisten. Und im Bereich der Illusionen gibt es wenig frische Entwicklungen.»

Mit Roy und vor allem mit dem kürzlich ebenfalls verstorbenen Siegfried verband Peter Marvey eine besondere Freundschaft. Immer wieder haben sich die Magier gegenseitig besucht, sei es in Las Vegas oder bei sich zu Hause. «Bei mir wollte er immer Leberli essen», erinnert sich der Illusionist. «Und bei ihrer letzten Show in Las Vegas sassen wir alle in der Garderobe. Es ging dann plötzlich nicht mehr nur um die Illusion, sondern auch darum, zu schauen, dass die Presse und geladenen Gäste, welche plötzlich hinter die Bühne stürmten, den Tigern nicht in die Quere kommen.»

Seit Jahren gibt Peter Marvey regelmässig Shows in seinem Haus in Feusisberg. Birgt dieser intime Rahmen nicht auch Gefahren? Der Schreibende war zum Beispiel als Jugendlicher ziemlich enttäuscht, als man im kleinen Theater Ticino in Wädenswil beim schwebenden Magier einen Hebearm im Dunkeln erkannte. Peter Marvey sagt dazu: «Die Nähe ist natürlich eine Herausforderung. Aber ich arbeite sehr offensiv damit. Auch bei grossen Bühnen nehme ich Gäste auf die Bühne. Sie dürfen sogar von hinten zuschauen. Aber ja, die Bedingungen sind knallhart. Was hier funktioniert, funktioniert überall.» Ist er denn nicht nervöser? «Das käme gar nicht gut», lacht Peter Marvey.

«Ein Magier mit nervösen Händen ist wohl im falschen Beruf. Wenn man da zittert, ist es sofort vorbei.»

In den folgenden zehn Tagen und dann wieder im September zeigt Peter Marvey in intimstem Rahmen in Feusisberg seine «besten Illusionen, die ich über die Jahre kreiert habe». Vieles zaubert er mit den Gästen zusammen. Fliegen wie Peter Pan oder aus dem Nichts auftauchen. Da kann jeder den Magier in sich selbst entdecken. Es wird eine grosse Show auf kleinem Platz.

«The Magic in You»: Peter Marvey zaubert in seinem Magic House in Feusisberg, 21. bis 30.Mai, Nachmittags- und Abendvorstellungen; Vorverkauf: www.starticket.ch; Infos: www.marvey.ch.