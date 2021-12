Weihnachtskonzert Weihnachtssingen im KKL: Singen mit Maske rettet ein Geschenk an die Kinder Die Absage wäre das Einfachste gewesen. Aber mit viel Einsatz wird Kinder- und Erwachsenenchören das traditionelle Weihnachtssingen mit dem Luzerner Sinfonieorchester ermöglicht und die Sicherheit trotzdem gewährleistet. Roman Kühne Jetzt kommentieren 15.12.2021, 19.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Machte den Dirigenten- zum Zauberstab: Mia Schweizer beim theatralen Auftritt der Zwillingsschwestern im Konzertsaal. Bild: René Israng

Zum Glück hat das Konzert stattgefunden. Eine kleine Szene am Ende des Anlasses unterstreicht dies aufs Deutlichste. Beim Ausgang umarmt ein Mädchen, etwa elf Jahre, ihren Bruder innig. Sprudelnd erzählt dieser das Erlebte. Der kurze Augenblick sagt mehr über diese Adventszeit aus als der ganze flimmernde Pomp rund um das KKL. Das viele Üben hat sich gelohnt. Er durfte singen.

Es ist den Verantwortlichen hoch anzurechnen, dass dieses «Weihnachtssingen» des Luzerner Sinfonieorchesters und der verschiedenen Chöre stattfinden konnte. Viel ist die Rede davon, dass die Kinder und die Jugendlichen besonders leiden in dieser Coronazeit. Obwohl sie nur selten ernsthaft erkranken, wird ihnen ein grosser Teil der Schutzlast aufgebürdet. In der Umgebung werden die Weihnachtskonzerte der Musikschüler teils einfach abgesagt oder – wie soeben an der Musikschule Adligenswil-Udligenswil – nur auf Video aufgenommen, ohne Publikum, ohne Live-Fieber. Schon vorher hat die Stadt Luzern mit einem knappen Kommuniqué alle Auftritte liquidiert.

Effort für die Jugendlichen

Im KKL stellte man am Dienstagabend zum Glück die Kinder für einmal wirklich ins Zentrum. Luzerner Sängerknaben, Mädchenchor und Nachwuchschöre der Luzerner Kantorei, der Chor der Kantonsschule Reussbühl und der Konzertchor Klangwerk Luzern singen ein grossweihnächtliches Programm – alle mit der Maske auf. Was im Kon­zertsaal ein absurdes Bild ergibt, war wohl die einzige Möglichkeit, das Konzert doch zu halten.

«Die Situation ist, wie sie ist», erklärte Eberhard Rex, der Leiter der Kantorei.

«Wir haben lange diskutiert, ob wir das Konzert machen. Wir haben uns dann für die Maskenpflicht entschieden. Auch, um ein Signal an das Publikum zu geben. Schaut, wir können singen, aber wir müssen alles dafür tun.»

Zusätzlich mussten alle Sängerinnen und Sänger, auch jene unter 16 Jahren, einen Test vorweisen. Bei über 100 Mitwirkenden ein riesiger Aufwand. Eberhard Rex meint dazu: «Eine Absage wäre sicher einfacher gewesen. Aber es gibt auch die seelische Gesundheit. Für die Motivation der Jugendlichen ist es enorm wichtig, dass sie auftreten können. Für viele der jüngeren Sängerinnen und Sänger ist es, wegen der Verbote, das erste Konzert überhaupt. Die Freude der Kinder und des Publikums war aber Entschädigung genug.»

Vielfältiger Musik- und Zwillings-Zauber

Das Publikum ist nicht so zahlreich wie in früheren Jahren, eine sichere Sitzverteilung ist problemlos möglich. Unter der Leitung von Moana N. Labbate (Konzertchor Klangwerk Luzern) und Eberhard Rex öffnet sich eine dicht geschmückte Tanne für alle Empfindungen. Zauberhaft sind auch die theatralen Einlagen der beiden Schülerinnen Lara und Mia Schweizer von der Kanti Reussbühl. Sie übernehmen vom Dirigenten den «Zauberstab» und lenken damit Orchester und Chöre, ja animieren selbst das Publikum. Das ist auch witzig, weil der Auftritt der beiden Zwillinge – zuerst allein, schliesslich zu zweit – für zauberhafte Verwirrung sorgt.

Musikalisch stehen Sternsingerlieder neben der sinnlichen Mischung aus Orgel und Streichinstrumenten in Camille Saint-Saëns’ «Oratorio de Noël». Jubilierend und fröhlich gesellt sich der Gesang dazu. Kerzen im tanzenden Schneegestöber. In Elgars «Streicherserenade» entfalten Solisten des Luzerner Sinfonieorchesters sorgfältig den Klang. Das fantasievolle «O du stille Zeit» (Cesar Bresgen) ist fast eine Filmmusik. Der Chor singt – trotz Maske – mit grosser Weite und über weite Strecken mit hervorragender Intonation. Wenn am Schluss im abgedunkelten Saal das ultimative «Stille Nacht» erklingt, findet ein schöner, ja wärmender Abend seinen hoffnungsvollen Schluss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen