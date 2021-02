HILFE FÜR KULTURINSTITUTIONEN Transformationsprojekte: So formt Corona das Kulturleben um Seit Januar können die Kantone «Transformationsprojekte» unterstützen, mit denen sich Kulturunternehmungen an die durch Corona veränderten Bedingungen anpassen. Der Kulturbeauftragte des Kantons Luzern, Stefan Sägesser, nennt erste konkrete Beispiele und eine bestechende Idee. Urs Mattenberger 08.02.2021, 05.00 Uhr

So wurde die Idee einer Open-air-Plattform bereits im Corona-Sommer 2020 erprobt: Tango-Oper des Luzerner Theaters auf dem Theaterplatz. Bild: Ingo Höhn (23. August 2020)

Wie kann das Kulturleben wieder in die Gänge kommen, sobald die Einschränkungen gelockert werden? Immer stärker zeichnet sich ab, dass dies schrittweise der Fall sein wird, wenn also zuerst beispielsweise wieder Proben auch für Laienformationen, dann kleinere Veranstaltungen mit wenig und später grössere mit mehr Publikum möglich sind.

Um diesen Übergang vom Shutdown zu einem wie auch immer veränderten Normalbetrieb zu erleichtern, können die Kantone «Transformationsprojekte» finanziell unterstützen. Diese sollen Kulturunternehmen helfen, sich an die durch die Corona-Epidemie veränderten Verhältnisse anzupassen (siehe Kasten).

Erst drei Gesuche, aber ein Referenzprojekt

Allerdings: Bisher wurde erst ein einziger Plan für ein Transformationsprojekt in unserer Region publik; eine Kooperation zwischen dem Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester(ZJSO) und dem KKL Luzern. Diese sieht vor, dass das KKL den jungen Musikern den Konzertsaal an freien Terminen zu günstigen Konditionen für Proben zur Verfügung stellt, wenn solche wieder erlaubt sind. Davon könnten über Corona hinaus beide Seiten profitieren, erläuterte Markus Güdel vom ZJSO das Projekt gegenüber unserer Zeitung: «Unsere Musiker können Erfahrungen machen mit diesem tollen Saal. Umgekehrt bringen sie mehr junge Nutzer ins Haus.»

Der Kulturbeauftragte des Kantons Luzern, Stefan Sägesser, bestätigt, dass Transformationsprojekte noch immer in den Startlöchern stecken. «Bei uns sind erst drei Gesuche vorbesprochen und eines in Bearbeitung», dämpft er zu hohe Erwartungen. Denn erstens sind Transformationsprojekte komplex und brauchen eine längere Vorbereitung. Der zweite Grund: «Viele Kulturinstitute haben Veranstaltungen bis in den Sommer 2022 verschoben. Weil sich die Termine stauen, gibt es wenig Spielraum für neue Projekte, zumal manche Institutionen in der Kulturszene schlicht durch die Frage ihres Überlebens absorbiert sind.» Drittens bräuchte es selbst für Transformationsprojekte eine gewisse Planungssicherheit:

«Im Moment glaubt wohl niemand mehr, dass in absehbarer Zeit Kulturhäuser ohne Einschränkungen wieder öffnen können.»

Zum Beispiel eine bauliche Anpassung

Genau da aber setzt die Idee der Transformationsprojekte an: Sie sollen ermöglichen, dass auch unter eingeschränkten Bedingungen Veranstaltungen wieder stattfinden können. Was man sich unter solchen Projekten vorstellen könnte, skizziert der Kulturbeauftragte auch am konkreten Beispiel eines Infrastruktur-Projekts.

Ein Referenzprojekt auch für andere Häuser: Der Theaterpavillon will im Rahmen eines Transformationsprojekts die Ein- und Ausgänge coronatauglich gestalten - bis hin zu Veränderungen im Bar-Bereich (im Bild hinten). PD

«Eines der eingereichten Gesuche stammt vom Theaterpavillon Luzern», sagt Sägesser: «Dass sich hier beim Eingang und im Foyer Besucher auf engem Raum stauen und kreuzen, ist mit Corona-Schutzkonzepten nicht vereinbar. Das Transformationsprojekt sieht je einen separaten Ein- und Ausgang vor, der bauliche Anpassungen im Inneren bedingt.» Damit könnte dieses Projekt zu einer Referenz werden für andere Häuser mit ähnlichen Problemen.

Als weiteres mögliches Infrastrukturprojekt steht die Idee einer Open-Air-Bühne im Raum, als Plattform für Musiker, Tanz- und Theaterschaffende. Diese entspräche in mehrerer Hinsicht den Ansprüchen an ein Transformationsprojekt – als mögliche Koproduktion verschiedener Akteure, mit neuen Darstellungsformen und weil im Freien das Ansteckungsrisiko deutlich kleiner ist als in geschlossenen Räumen. Wie bestechend die Idee ist, hat zudem das Luzerner Theater bereits im letzten Coronasommer mit Open-Air-Vorstellungen vor der Box gezeigt.

Blosses «Abfilmen fürs Internet» reicht nicht

Im Merkblatt wird auch die «Verlagerung von Live-Events in den digitalen Raum» als Beispiel für ein Transformationsprojekt genannt. Können damit alle Streamer Unterstützung beantragen? «Nein, es reicht nicht, dass man eine Aufführung abfilmt und ins Netz stellt», ist für Sägesser klar. Ein innovatives Beispiel für ein Transformationsprojekt in diesem Bereich waren für ihn die online durchgeführten Solothurner Filmtage.

Das Musikfestival «Szenenwechsel» schuf aus dem Mix von Streams und Live-Dikussionen neue Formate, wie sie von Transformationsprojekten online erwartet werden. HSLU / Priska Ketterer

In der Region verband das «Szenenwechsel»-Festival der Musikhochschule Luzern Streams und eine interaktive Zoom-Tagung zu neuen Formaten. «Inwiefern sich mit solchen Formen ein neues Publikum ansprechen lässt, muss sich aber erst noch zeigen», sagt Sägesser:

«Ich nehme an, dass solche Veranstalter jetzt die Klickzahlen und Verweildauern ihrer Besucher genau auswerten.»

Sollen die Transformationsprojekte mit «neuen Formaten» für neue «Publikumssegmente» dem Kulturleben über Corona hinaus neue Impulse geben? «Das Gesetz wurde nicht aus diesem Grund erlassen», relativiert Sägesser: «Unterstützt werden Alternativen, damit wegen Corona nicht weiter alle Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden müssen. Aber wenn Transformationsprojekte darüber hinaus Impulse geben, wäre das sicher umso erfreulicher.»