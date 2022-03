Alternative-Sounds: Das neue Hanreti-Album «The Afterdark» ist da

Sounds So tönt das neue Werk von Hanreti: Wie die Weite der Antarktis Synthesizer und treibende Beats: Die Luzerner Band Hanreti bringt heute ihr Konzeptalbum «The Afterdark» heraus. Regina Grüter Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

Hanreti ist eine Band, die gerne forscht. Für ihr fünftes Album «The Afterdark» haben sich die fünf Luzerner auf eine Polarexpedition begeben. Das Konzeptalbum und der dazugehörige Albumfilm sind inspiriert von den Weiten der Antarktis. In diesem Gesamtkunstwerk treten Timo Keller, Jeremy Sigrist, Lukas Weber, Mario Hänni und Rees Coray nicht nur als Soundtüftler in Erscheinung, sondern auch als fiktive Polarforscher.

Während das letzte Album «Cherries Apples Pineapples And Limes» noch «so entspannt und easy-going klang wie keines» (Pirmin Bossart), legt Timo Keller auf «The Afterdark» mit dem Synthesizer eine wiederkehrende Struktur aus Klangmustern und Loops. An diesen «Teppich» hätten sie sich erst gewöhnen müssen, sagt Keller im Gespräch. Der Musiker und Produzent, der in Luzern sehr erfolgreich das «Studio vom Dach» betreibt, wollte «horizontalere Arrangements» ausprobieren. Damit sind Elemente gemeint, «die durch einen Song durchgehen», wie eben die Synthesizer-Klänge. Dafür hat er sich früh von Bildern von der Antarktis inspirieren lassen.

Der Track «Fade Away» etwa, der im November als Single erschien, beginnt verspielt. Schlagzeug und Bass legen neben den klaren Synthesizer-Abfolgen eine eigene, treibende Rhythmuslinie. Das ist kraftvoll und extrem energetisch, fasert gegen Schluss aus. Wie nun aber sind aus den Musikern Polarforscher geworden? Und warum sind sie nicht Astronauten? Das ist Weltall-, nicht Antarktis-Musik! Timo Keller lacht. Der Entscheid zu einem Konzeptalbum sei kein bewusster gewesen, meint er. Am Anfang stand dieses Bild, das er vor Augen hatte, als er ein Buch über die «unglaublich berührende» Geschichte des britischen Polarforschers Sir Ernest Shackleton und eine zwei Jahre dauernde Rettungsaktion las. Keller sagt:

«Nichts, so weit das Auge reicht. Das hat mich als Bild wahnsinnig interessiert.»

Heute dringt der Mensch längst in Richtung Weltall vor. Anfang des 20. Jahrhunderts war der klassische Entdecker Ausdruck des Anthropozän; der Polarforscher, der den Südkontinent für die jeweilige Krone in Besitz zu nehmen suchte.

Die drängende Aktualität der Klimakrise brachte mit Isabelle Weber eine weitere Person an Bord, die dem Konzept als Art Director eine visuelle Gestalt gab: Der Film über Albumlänge wechselt zwischen virtuellen Aufnahmen einer 3D-animierten Landschaft und VR-Aufnahmen (Liwaï Keller); Hanreti treten computeranimiert und real in Erscheinung und werden mit der Übermacht der Natur konfrontiert – einer wird in einen farbigen Strudel aus Mikroorganismen hineingesogen, die er unter dem Mikroskop untersucht.

Sehnsüchtig und ­emotional

Düster ist «The Afterdark» vielleicht im Vergleich zu den bisher eher von Funk und Soul, Folk und Indie-Rock geprägten Alben von Hanreti. Aber schwer ist es nicht. Um Kellers Wortgerüste baute der Luzerner Autor Béla Rothenbühler seine poetischen Texte. Auf musikalischer Ebene kann man sich in den vielschichtigen Klangteppichen verlieren. Instrumentale Parts stehen im Wechsel mit Kellers schöner Gesangsstimme, die nur selten laut wird.

Mal erklingt eine Posaune, mal ein ganzer Bläsersatz wie in «Any Other Day Pt. I», das funky beginnt und locker-flockig weitergeht – «watching the dust fly/watching the pain dry». Und immer wieder dieser treibende Rhythmus. Auch in «Talking Dust/Flooding The Earth» über den Klimawandel und damit einhergehende Wetterextreme wie Dürre und Überschwemmungen übernimmt irgendwann das Schlagzeug und zieht den Song vorwärts wie eine Lokomotive. Ein waschechter Rocksong mit sphärischem Ende. «Die Patternmusik, die synthetische Antarktis-Ebene, erhält durch die analoge Gitarrenarbeit einen menschlicheren Touch», erklärt Keller diese Dualität.

Und der Titeltrack zum Schluss geht direkt ins Herz: «The Afterdark» beginnt sehr melancholisch, zieht in sanfter Dynamik an bis hin zu einem radikalen Wechsel zu treibenden Beats. So vereint er alle musikalischen und emotionalen Stimmungen, die Hanreti auf diesem mitreissenden Album erkunden.

Hanreti: «The Afterdark» (Orange Peel Records). Den Film finden Sie auf Youtube und über diesen Link. Plattentaufe: 1. April, 20.30, Schüür, Luzern

