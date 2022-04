Musik Die Luzerner Pascal Zeder und Simon Schurtenberger mit Songs wie im Film «Tron»: Neues Album von Visions in Clouds Das Luzerner Produzentenduo Pascal Zeder und Simon Schurtenberger entführt als Visions in Clouds in Discowelten der Achtziger- und Neunzigerjahre. Stefan Welzel 14.04.2022, 05.00 Uhr

Simon Schurtenberger (links) und Pascal Zeder machen eingängigen und doch anspruchsvollen Synthiepop. Bild: Silvio Zeder

Achtziger- und Neunzigerjahre-Retro-Stil ist gerade recht schick und angesagt. Das gilt nicht nur für die Mode junger Menschen – man denke nur an die vielen neonfarbenen Trainings­jacken oder zu kurzen Jeans –, sondern auch für das Musikbusiness. Vor allem der immer dominantere Einsatz von Elektronik macht sich im Mainstream wie auch in der Subkultur bemerkbar.

An den Synthiepop und an New-Wave-Bands eingangs erwähnter ­Dekaden orientieren sich die Luzerner Pascal Zeder und Simon Schurtenberger alias Visions in Clouds. Die beiden sind beim Label Little Jig Records unter Vertrag, bei welchem Schurtenberger selber auch als Booking Agent aktiv ist.

Mit «Are you still watching?» bringen sie am 15. April ihr drittes Album heraus.

Acht neue Songs beinhaltet das Werk des Produzentenduos. Zeder (Gesang, Gitarre, Synthesizer) und Schurtenberger (Schlagzeug/Perkussion) kündigen dabei eine Songkollektion an, welche «rastlos, melodisch und für einen neonbelichteten Dance Floor nach Mitternacht geschaffen ist». Und dieses Versprechen des tanzbaren Synthie-Disco-Sounds lösen die zwei geradlinig ein.

Nostalgische Erinnerungen an alte Computerspiele

Das Video zur neuen Single «Thieves». Quelle: Youtube

Der Opener «Two In A Row» transportiert uns sogleich in süsse, pathetisch-verträumte Synthesizer-Wolken, getrieben von präzis und pointiert gesetzten Drums sowie assistiert von einem dezent tänzelnden Gitarrenspiel. Dieses Setting bleibt sich grundsätzlich gleich, ist da mal weicher gezeichnet und fast schon schnulzig (ohne je ins Kitschige abzudriften), dort wieder zügig in Richtung Post-Punk ausgreifend.

Dieser Sound weckt allerlei Erinnerungen. Einerseits an Genregrössen der Achtziger wie OMD oder Bronski Beat sowie Bands der Nullerjahre, die ebenfalls an jene Tradition angeknüpft haben. Man denke an die Australier von Empire of the Sun und deren Hits «Walking On A Dream» oder «We Are The People» – oder an The Killers. Andererseits setzt Visions in Clouds auch komplexere Akzente im Stile der frühen ­Depeche Mode.

Diese Vergleiche sind natürlich arg hoch gegriffen, stecken aber den ungefähren Rahmen das Songkonvoluts der Band treffend ab.

Die Wechselwirkung aus eingängiger, federleichter Discomusik, poetischen Texten und avantgardistischen Elementen erzeugt eine überzeugende Mischung.

Sie lässt uns zuweilen nostalgisch an den Soundtrack alter Computerspiele oder Filme wie «Tron» denken, andernorts zuckt einfach nur das Tanzbein. Wie gut das dann live gespielt rüberkommt, wird das interessierte Publikum heute bei der Plattentaufe in der Schüür herausfinden können.

Plattentaufe: Donnerstag, 14. April, 21.00, Schüür, Luzern; Samstag, 28. Mai, ab 20.00, Kulturwerk 118, Sursee (zusammen mit Laddermen).