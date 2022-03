«Talking Loud» - alles zum neuen Album von Ajay Mathur

Sounds Ajay Mathur meldet sich mit neuem Album zurück und macht weiter seinen unaufgeregten Pop mit Tiefgang Heute erscheint Ajay Mathurs neues, fünftes Solo-Album. Mit «Talking Loud» kommt das Leben, das der Stanser vor Corona geniessen konnte, wieder ins Lot. Ein Besuch in seinem Studio. Christian Hug Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Ajay Mathur in seinem Studio in Stans: 15 neue Songs über das Akzeptieren widriger Umstände und den Willen, trotzdem weiterzumachen. Bild: Christian Hug

Ajay Mathur wollte nie ein grosser Rockstar sein. Es ging ihm nicht mal darum, berühmt zu sein. Er wollte immer einfach nur Musik machen, live auftreten, Songs schreiben und davon leben können. Genau das kann er seit Jahren ganz komfortabel: Mathur lebt in Stans und betreibt hier ein eigenes Aufnahmestudio, seine Songs sind in rund 500 Spotify-Playlists platziert, Radiostationen von Australien bis Amerika spielen seine Lieder, er produziert zwischendurch auch Werbemusik auf Auftrag. Oder, wie er selber sagt:

«Ich kann meine Musiker entlöhnen, bezahle meine Rechnungen und wohne in einem tollen Haus. Das ist wunderbar.»

Heute veröffentlicht Mathur sein fünftes Soloalbum. Es heisst «Talking Loud» und klingt sehr angenehm nach unaufgeregtem Pop mit intelligentem Tiefgang. Das fünfte Album? Oh, ja! Aber weil Ajay eben nie ein Star der grossen Bühnen war – selbst in seiner Wahlheimat Schweiz nicht – sei die Frage erlaubt: Wer ist Ajay Mathur?

Von Indien nach Ennetmoos

Der 1954 in New Delhi geborene Inder wuchs daselbst auf, studierte Literatur und Logik, verdiente seinen Lebensunterhalt als Musiker in Coverbands und lernte eine Schweizer Touristin kennen, mit der er 1974 in die Schweiz kam. So kam er von der Millionenmetropole New Delhi direkt auf einen Bauernhof im überaus beschaulichen Ennetmoos im Kanton Nidwalden. Schnell fand er Anschluss an die Schweizer Popmusikszene, trat mit Coverbands auf, war mit Phil Carmen auf Tour, spielte mit der Band Mainstreet vier Alben ein. Er wurde Vater eines Sohnes und Jahre später Ex-Mann. Er war mit Richi Koechli unterwegs, produzierte hin und wieder andere Bands im eigenen Studio und spielte fürs Leben gern live. Heute spricht er fliessend Schweizerdeutsch, seit 1990 besitzt er den roten Pass.

Im Jahr 2011 erschien sein erstes Soloalbum, «A Matter Of Time». Es folgten eine EP und zwei Longplayer. Mit viel Fleiss schrieb er Radiostationen auf der ganzen Welt an, machte Werbung in eigener Sache, pflegte Kontakte überall auf dem Globus – im digitalen Zeitalter verbringen auch Musiker viel Zeit im Internet. Sein Musikerdasein war wunderbar, Mathur sehr zufrieden mit seinem Leben. Zu seiner Vita gehört auch eine Grammy-Nominierung.

Gegen die Coronalethargie

Und dann kam Corona. «Von einem Tag auf den anderen war die ganze Planung für die kommenden Monate nichts mehr wert», sagt Mathur, er sitzt in seinem Schaukelstuhl in seinem Stanser Studio und lächelt entspannt.

«Jedes Konzert, jede Probe war abgesagt, ich hatte plötzlich nichts mehr zu tun. Das hat mich komplett aus der Bahn geworfen.»

In genau diesem Schaukelstuhl hörte Ajay während des Lockdowns vor zwei Jahren stunden- und tagelang Musik, vor allem John Lennon und die Beatles. «Die sind so unglaublich vielseitig.» Ihrer Musik steht Ajay immer noch sehr nahe, nicht zuletzt deshalb, weil er sie 1968 als Teenager persönlich für eine Schülerzeitung interviewen durfte, als die Band in Nordindien in einem Ashram die transzendentale Meditation übte.

«Irgendwann kam mir plötzlich ein Song in den Sinn, den ich 1981 als Reaktion auf John Lennons Ermordung geschrieben, aber nie aufgenommen habe. Er heisst ‹Anytime At All› und handelt davon, dass wir uns jetzt erst recht nicht unterkriegen lassen.» Das war der zündende Gedanke gegen die Coronasituation: Die Umstände akzeptieren, und natürlich weitermachen. «So fing ich an, Musiker zusammenzutrommeln und neue Songs aufzunehmen. Ich kam wieder in die Bahn und habe wieder gearbeitet.»

Single-Auskopplung «Anytime At All». Youtube

15 neue Songs

Das Resultat kommt heute in die Plattenläden und ist natürlich auch auf allen möglichen Streamingplattformen zu hören: «Talking Loud» präsentiert 15 neue Mathur-Songs, «Anytime At All» ist einer davon. Das wird die Freunde tiefgängiger Popmusik erfreuen. Internetradios auf der ganzen Welt werden seine neuen Lieder spielen, Mathur wird wieder Dutzende Stunden E-Mails schreiben, Kontakte pflegen, Links verschicken. «Mir gefällt das Arbeiten als Musiker in der digitalen Welt», sagt er, «ich bin mein eigener Chef und Gestalter meiner eigenen Karriere.» Selbstredend erscheint «Talking Lound» auf Mathurs eigenem Label Yakketeeyak, Mathur vertreibt das Album über seine eigene Publishing-Firma.

Es ist also alles wieder in Ordnung im Musikerleben Mathurs. Sein Schaffen wird gehört, er selbst kann wieder live auftreten und Rechnungen bezahlen– und er hat noch mindestens 20 Songs parat, die reif zur Aufnahme sind. «Ich arbeite bereits an meinem nächsten Album», erzählt er. Und: Dieses Jahr soll noch ein weiteres Album erscheinen, auf dem befreundete Musikerinnen und Musiker Songs von Ajay Mathur covern. Man darf gespannt sein.

Ajay Mathur: «Talking Loud». Yakketeeyak Records. Plattentaufe: Freitag, 8. April, 20 Uhr, Hotel Flora Luzern im Rahmen des Honky-Tonk-Festivals

