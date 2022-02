Sounds Brachial, druckvoll und bezaubernd: So klingt das neue Album der Luzerner Band Preamp Disaster Preamp Disaster verfeinern ihren harten Sound im vierten Studioalbum «By The Edges» weiter – mit sphärischen Klangstürmen, virtuosem Gitarrenspiel und einem schreienden Fifa-Schiedsrichter. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Ohne jemandem nahe treten zu wollen: Ein bisschen grau an den Schläfen sind sie schon geworden, die vier Luzerner von Preamp Disaster. Man mag sich die Augen reiben ob der schnell vergangenen Zeit, denn kaum galt Preamp Disaster noch als hochveranlagter Neuling, schon gehören Urs Schnyder (Gesang und Gitarre – in einem Nebenberuf übrigens Super-League- und Fifa-Schiedsrichter), Damian Ruckstuhl (Gitarre), Sandro Hächler (Schlagzeug) sowie Silvan Weibel (Bass und Synthesizer) zu den arrivierten Kräften der Alternative-Rock-Szene.

Preamp Disaster sind Damian Ruckstuhl, Urs Schnyder, Sandro Hächler und Silvan Weibel (von links nach rechts). Bild: Severin Ettlin

Bereits seit 2007 machen die vier ihren knallharten Mix aus Doom-Metal sowie Stoner- und Post-Rock. Vielleicht hat die relativ lange Pause von rund fünf Jahren zwischen Studioalbum Nummer drei und dem neuesten, vierten Wurf «By The Edges» (erscheint morgen Freitag) dazu beigetragen, die Band etwas aus den Augen verloren zu haben. Umso erfreuter und überraschter ist man nun, wieder von ihr zu hören. Wie bei einem alten Freund, den man lange nicht mehr gesehen hat.

Und wie bei einer solchen Begegnung kann es passieren, dass man nicht nur etwas erstaunt ist über das veränderte Äussere, sondern genauso Bedenken hat, ob es denn überhaupt nach passt mit dem Draht zueinander. Die Antwort muss bei Preamp Disaster unzweifelhaft ein klares «Ja» sein. Schnyder und seine Mitstreiter legen – wie gewohnt – auch mit «By The Edges» ein enorm druckvolles Werk vor. Das macht schon der Opener «Above The Bloodline» von der ersten Sekunde an deutlich.

Wie ein Tornado, der zunehmend an Kraft gewinnt

Wir tauchen sofort ein in diesen sphärischen Klangsturm. Er baut sich um uns herum auf wie ein Tornado, der zunehmend an Kraft gewinnt. Da sind diese typischen Gitarrenlinien, die zunächst im Hintergrund lauern und tänzeln, bevor sie mit aller Macht in den Vordergrund drängen. Dabei verliert das Spiel nie an Virtuosität, fällt nicht ab ins simple Runterrattern von Riffs. Dahinter legt das pompöse Hämmern der Drums von Hächler mitsamt den wiederkehrenden Double-Bass-Sequenzen einen dichten Rahmen, der alles beieinander hält.

Album-Opener «Above The Bloodline». Youtube

Das Ganze verwebt sich mit dem meist gutturalen Schreigesang Schnyders zu einem knallharten Panoptikum zwischen Postrock, Metal, Doom und Stoner – kraftvoll, atmosphärisch aufgeladen und vor allem auch ziemlich verspielt. Denn plötzlich brechen ruhige und schwelgerische Momente den Tornado. Repetitive und meditative Brücken werden geschlagen – bis hin zu elektronischen Synthie-Parts samt weiblichen Stimmeinlagen wie in «Dark Brilliance».

Hervorragende Live-Band

Das ist niemals langweilig, da kontrastreich und variabel. Headbanger brauchen sich jedoch nicht zu sorgen: Danach biegt Preamp Disaster bald wieder in stürmische Gefilde auf. Exemplarisch dafür: In «Entering One Last Epoch» folgt auf ein Bass-Solo-Intro der Einstieg ins sanft pochende Sphärenrock-Feld, bevor das nächste brachiale Metal-Gewitter aufzieht. Herrlich.

Dem schnellen Wiedererkennungseffekt bei diesem Treffen mit dem alten Freund folgt jedoch auch die Erkenntnis, dass man wirklich neue Einfälle bei den Songstrukturen vergeblich sucht. Der Kumpel macht verlässlich das, was er gut kann, und baut ein paar kleine neue Sachen ein, die den Sound der Band aber nicht revolutionieren. Das muss auch nicht sein.

Preamp Disaster gehören mit zu den besten Bands des Genres hierzulande und liefern das, was der Fan hören will. Und das geradlinig, energiegeladen, düster und gleichzeitig wunderschön bezaubernd. Schade nur, dass das Album kein Longplayer, sondern mit lediglich vier Songs eher eine EP ist. Da durfte man sich durchaus mehr erhoffen, auch wenn die Stücke bis zu neun Minuten lang sind. Von den hervorragenden Live-Fähigkeiten der Band kann man sich am Wochenende beim Album-Release-Gig im Luzerner Treibhaus überzeugen. Es sei den Liebhaberinnen und Liebhabern dieser Stilrichtung wärmstens ans Herz gelegt.

Preamp Disaster: «By The Edges» (Czar Of Cricket Productions, 2022), Album-Release-Show: Samstag, 5. Februar, 21.00 Uhr, Treibhaus Luzern.

