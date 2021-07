Sounds: Nachwuchswettbewerb Sprungfeder meldet sich zurück

Sounds Der grösste Zentralschweizer Talent-Wettbewerb «Sprungfeder» meldet sich zurück – Ende Oktober geht's los Der Zentralschweizer Bandnachwuchswettbewerb geht diesen Herbst wieder an den Start. Stefan Welzel 25.07.2021, 15.00 Uhr

Ab Ende Oktober können sich junge Zentralschweizer Musikerinnen und Musiker wieder an den Sprungfeder-Anlässen dem Publikum präsentieren. Bild: Michael Kaegi/PD

Vergangenes Jahr musste das Finale des «Sprungfeder»-Nachwuchswettbewerbs für junge Musikerinnen und Musiker abgesagt werden. Wie viele andere Kulturveranstaltungen fiel auch dieser grösste Zentralschweizer Talent-Contest wegen Corona aus. Nun vermelden die Organisatorinnen und Organisatoren der Sprungfeder via Newsletter das Comeback für kommenden Herbst. Am 29. und 30. Oktober finden im Luzerner Treibhaus, im Vogelsang Uri, in der Galvanik Zug und im Stanser Chäslager die Vorrunden statt. Das Finale steigt am 4. Dezember in der Schüür in Luzern.