Sounds Album «FriendShip»: Ein Konvolut, dem man sich kaum entziehen kann Die Bands Pago Libre und Sooon um den Komponisten John Wolf Brennan haben ein tolles Album herausgebracht. Stefan Welzel 21.12.2021, 12.18 Uhr

Cover: Diego Balli

Was hat James Bond mit dem Vrenäli vo Guggisberg oder mit helvetischen Ureinwohnern gemeinsam? Eigentlich nicht viel bis gar nichts. Doch auf dem Album «FriendShip», einer Zusammenarbeit der Zentralschweizer Formationen Pago Libre und Sooon um den irisch-schweizerischen Komponisten John Wolf Brennan, finden diese Figuren zusammen. Kongruent zu dem fast unmöglich scheinenden lyrischen Bogen sind auch die zwölf atmosphärisch dichten Songs musikalisch breit aufgestellt.

Wie bei Werken von und mit Brennan typisch, werden auch auf «FriendShip» zahlreiche Genres miteinander vereint. Ja, sie verschmelzen geradezu, um punktuell doch ganz eigenständig hervorzutreten. Als eine Art Klammer könnte man die Sparte Weltmusik anführen. In ihr umgarnen sich klassische, jazzige sowie rockige Arrangements und kumulieren zu einem starken, kohärenten und gleichzeitig feinfühligen Soundstrom.

Es rockt und verblüfft

Paradebeispiel und stellvertretend dafür ist das Stück «Sarabande»: Wenn es das Sextett fertigbringt, persisch-arabische Klänge derart gekonnt in helvetisch volkstümliche und kammermusikalische Gewänder zu kleiden, dass es am Ende sogar richtig rockt und man fast wie ein Metal-Fan den Kopf schütteln will, dann macht es wahnsinnig viel richtig. Das ist faszinierend und ein wenig irritierend zugleich. Aber man akzeptiert Letzteres anerkennend, weil die Verblüffung anhält.

John Wolf Brennan, Arkady Shilkloper, Rätus Flisch, Sonja Morgenegg, Florian Mayer und Tony Majdalani (v. l. n. r.) in ihrem Probelokal. Bild: Michael Brändli

Überhaupt ist Rock ein neues, gewichtiges Genre, welches Brennan und Co. miteinbezieht. Und so erstaunt es natürlich nicht, wenn die kurzzeitige Supergroup Klassiker der Rockmusik von den Beatles, Sting, Pink Floyd oder YES interpretiert. Zusammen mit den vielfarbigen Eigenkompositionen ist hier ein aussergewöhnliches Sammelsurium entstanden, dem man sich fast nicht entziehen kann. Grosse Klasse.

Digital kann man die CD auf allen gebräuchlichen Plattformen wie Apple Music oder Spotify hören. www.pagolibre.com, www.sooon.li