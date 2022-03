"Epiphanies": So geht meditativer Ambient-Sound

Sounds In meditativen Ambient-Sphären – so klingt das neue Werk aus dem Hause Hallow Ground In «Epiphanies» vereint das Luzerner Label Hallow Ground Schweizer und internationale Künstlerinnen und Künstler des Ambient-, Drone- und Experimentalmusik-Genres unter dem Dach eines Konzeptalbums. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Plattencover zu «Epiphanies» von Ruth Stofer.

Unter Epiphanie definiert der Duden die Erscheinung einer Gottheit. Im weiteren Sinne und besonders im Englischen steht der Begriff für «Offenbarung» oder «Erleuchtung». So weit muss man bei der Beurteilung des neuen Konzeptalbums des Luzerner Labels Hallow Ground mit dem Titel «Epiphanies» nicht gleich gehen.

Aber die 16 Kompositionen aus 16 verschiedenen Künstlerinnen- und Künstlerhänden stehen für eine aussergewöhnliche Compilation, die der Labelgründer Remo Seeland (bürgerlich Remo Soland) auf die Beine gestellt hat.

Angekündigt wird das Verfolgen eines Kreativprozesses, «um dem Phänomen der Epiphanie näher zu kommen», wie Soland den Gestaltungsrahmen umschreibt. Das wird von den Teilnehmenden dieser Sammlung auf einen musikalischen Bogen gespannt, der von elektroakustischen Kompositionen in Ambient, Drone und sogenannten Field Recordings gespiesen wird. Dabei «verwischen die Grenzen zwischen Körperlichem und Abstraktem», eine Art Leitmotiv dieser spirituell anmutenden Arbeit, die dennoch fest auf dem Boden progressiver Soundkunst steht.

«Baldachin» gibt die Richtung vor

Den Startschuss in dieses Album führt Seeland gleich selber aus. «Baldachin» ist ein Drone-Stück in Zusammenarbeit mit dem Laya Ensemble. Drone steht dabei für ein minimalistisches Genre, welches durchgehend anhaltende Klänge und Toncluster verwendet. Eine tief schürfende Hörübung, die zwischen elektronischen und akustischen Linien oszilliert. Das kommt einer beinahe transzendentalen Erfahrung gleich und es erscheint daher irgendwie nur logisch, dass Soland alias Seeland im Berufsleben Yogalehrer ist. «Baldachin» gibt die Richtung vor – und die lässt die Hörerin oder den Hörer in fantastische Klangsphären entschweben, die meditative Effekte auslösen.

Schwer erkennbar auf dem Werbefoto zum Album - aber definitiv der Mastermind hinter der Compilation: der Luzerner Remo Soland alias Remo Seeland. Bild: Ralph Kühne

Es geht eindeutig darum, sich Zeit zu nehmen, um in diese minimalen elektroakustischen Drone- und Ambient-Strukturen einzutauchen. Einfach so zum kurz Reinhören beim Autofahren im stressigen Stadtverkehr oder beim Apéro als Partymusik eignet sich dieses Album kaum. Man kann sich fast umschlingen lassen von dieser konzentrierten, äusserst detailliert ausgetüftelten Konzeptarbeit, die sich in sanft wogende, repetitive Klangwolken ergiesst.

Das zieht sich stringent durch fast alle Beiträge. Mit dabei sind unter anderem auch der iranische Soundkünstler Siavash Amini und Swans-Mitglied Norman Westberg. Dieser erdet die Compilation ein bisschen, wenn sein Stück «For Alice» von Gitarrenklängen getragen wird. Mit ihm, Amini und manch weiteren hat Soland schon früher zusammengearbeitet.

Doch es sind auch neu akquirierte Künstlerinnen und Künstler wie Magda Drozd oder die Schlagzeugerin Valentina Magaletti mit von der Partie. Letztere benutzt tief wummernde Konstrukte, die einen zudecken und durchdringen – ergänzt mit experimentell-perkussiven Elementen. Sie alle stehen für die multikulturellen und musikalisch unterschiedlichsten Einflüsse, die Soland dank seiner guten internationalen Kontakte in «Epiphanies» unterzubringen weiss. Die eine Hälfte der Beiträge stammt so aus ausländischer Feder, die andere aus dem lokalen und regionalem Umfeld.

Weicher Ton-Teppich für die mauzende Katze

Mit dem jungen Luzerner Laurin Huber (Song «Puolipilvistä – Partly Cloudy») oder dem Niederländer Reinier van Houdt («Dream Tract») nähert sich die Sammlung phasenweise dem «Field-Recording»-Genre. Die elektronischen Elemente bilden hier lediglich den weichen Ton-Teppich, auf dem sich der aufgezeichnete Regen, die mauzende Katze oder die Schritte des Spazierenden aus dem realen Leben ausbreiten.

Die Albumcover-Gestaltung stammt übrigens wie schon bei den meisten Veröffentlichungen von Hallow Ground von der Luzerner Künstlerin Ruth Stofer. Ein optisches Kleinod, welches dieses stimmige Werk abrundet. Darauf sieht man eine persische Mythenfigur in einer antiken Plastik dargestellt. Wahrlich mythisch angehaucht vermag dieser Klangkosmos den Konsumierenden in beinahe bewusstseinsverändernde Höhen zu hieven. «Epiphanies» ist gleichermassen ein Genuss für Liebhaberinnen und Liebhaber wie es für neugierige Genre-Laien ein ideales Einstiegsalbum ist. Das muss man erst mal hinbekommen.

«Epiphanies» (Hallow Ground, erhältlich ab 25. März) Vinyl und digital. www.hallowground.com. Eine Deep-Listening-Session findet diesen Donnerstag, 24. März, statt. Eintritt frei, Plätze beschränkt. Anmeldung unter contact@hallowground.com.

