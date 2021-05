Sounds Ungezähmter Mundart-Rock – so klingt das neue Album von Luke Gasser Der Obwaldner meldet sich mit einem schnörkellosen Album zurück – und zelebriert einen authentischen, puren Rock. Stefan Welzel 11.05.2021, 19.45 Uhr

So kernig und wild wie die Alpen präsentiert sich auch Gassers neuestes Werk «Wildgärscht & Wätterhorn». Bild: PD

Mundart-Musik, ob Pop, Singer-Songwriter oder Rock, ist so angesagt wie selten zuvor. Dem nun seit über zwei Jahrzehnten Musik produzierenden Multitalent Luke Gasser Opportunismus zu unterstellen, wenn er nach langer Zeit wieder mal ein Album in seinem kantigen Obwaldner Dialekt herausbringt, wäre aber komplett verfehlt. Der 55-Jährige macht schlicht das, was er für richtig hält. Immer authentisch, immer geradlinig. Und das zeigt sich auch in ebenjenem inzwischen sechsten Mundartwerk Gassers mit dem Titel «Wildgärscht & Wätterhorn», welches ab übermorgen im Handel sein wird.

Der Musiker, der auch Filmemacher, Schauspieler, Autor und bildender Künstler ist, verweist auf die schwierige Coronasituation, die ihn nach intensivem englischsprachigem Musikschaffen und vielen Touren insbesondere durch Deutschland wieder verstärkt den Fokus auf die Heimat legen liess. Covid-19 habe Auslandengagements unmöglich gemacht, so Gasser. Doch «man sollte Nachteile in Vorteile umzukehren versuchen». Und:

«Da wir Musikerinnen und Musiker vorübergehend auf das nationale Umfeld zurückgeworfen sind, fand ich es angemessen und richtig, für die Schweiz in meiner Mundart zu singen und in den Texten erst noch natio­nale Themen zu verarbeiten.»

Im für Gasser typisch druckvollen, temporeichen Grundmuster geht es schon im Eröffnungstitel los. «Nimmt mi’ Wunder» gibt gleich mal den Tarif durch. Und der lässt keine Zweifel zu, wohin die Reise der nächsten zwölf Songs gehen wird.

Altbekannter Rebell

Energetisch und treibend reisst er uns mit in sein Rockuniversum. Dabei wird natürlich kein Blatt vor den Mund genommen, wenn er sich Vertreter aus Bürokratie und Politik zur Brust nimmt. Da ist er, der altbekannte, unverbiegbare Rebell Gasser. Musik und Lyrik überzeugen durch Schnörkellosigkeit – und doch bleibt das Werk spielerisch wild und ungezähmt. Die direkte, klare Kante dieses Albums bricht sich in allen Stücken Bahn. Mal etwas sanfter wie in «Myni Hand im Schpiel», «Vo ganzem Härzä» oder «Gibraltar», wenn in Verbindung mit Hammond­orgel, Mundharmonika und Akustikgitarre eine ordentliche Portion Singer-Songwriter und Folk hinzukommt. Mal brachial und mit Politkritik wie in «Figg & Mihli» oder «Giotä Morgä», in dem die bundesrätliche Pandemiehandhabung und vor allem der Umgang mit der Kulturbranche Gassers Zorn treffen.

Produzierte ein Album mit klarer, direkter Kante: Multitalent Luke Gasser. PD

Der Sound oszilliert zwischen klassischem 70er-Pionier-Hardrock mit den kreischenden Gitarrensoli und den sehnsüchtigen, fast psychedelischen Einschüben und staubtrockener Wut, die einen ganz eigenen Drive entwickelt und den Zuhörer mit 100 Sachen auf die Achterbahn wirft. Das ist zwar nicht immer sehr originell, aber auch nie langweilig. Und wenn Gasser singt: «Gang eifach fort und gang dy Wäg», dann wissen wir: Er selbst macht vor, wie das geht. Leider werden Fans noch etwas auf die Bühnenadaption des Werks warten müssen. Livegigs plant Gasser erst wieder, wenn «wir wieder unter normalen Umständen abdrücken und rocken können». Luke Gassers Musik sitzend an Vierertischen, mit Maske und ohne Bier in der Hand reinziehen? Eher nicht.

«Wildgärscht & Wätterhorn». Auf CD und USB, 6003 Records, www.lukegasser.com