Neues Album von Sarah Buechi: Ein Jazz-Septett mit Gesang und Kammerorchester Jazz, Rock und Orchester gehen hervorragend zusammen: Das lässt das aktuelle Album der Luzerner Jazzsängerin Sarah Buechi hören. Pirmin Bossart 17.11.2021, 05.00 Uhr

Musikerin Sarah Buechi. Bild: Tina Peissker

Die Fülle und Dynamik des orchestralen Auftakts werden sich im Verlauf der neun Stücke immer wieder bemerkbar machen. Eine vitale Konstante ist auch die Stimme von Sarah Buechi, die ebenso dramatisch erzählen wie in zarter Leichtigkeit mäandern und modulieren kann. Stilistisch ungebunden und dennoch geschmackvoll bewegt sich das Album zwischen den üblichen Kategorien Jazz, Klassik, Rock und Pop: «The Paintress» (Die Malerin) ist ein passender Titel für Sarah Buechis neuestes Werk, auf dem die Luzernerin ihre Klangvorstellungen für einmal in einer grösseren instrumentalen Vielfalt malen kann.

Da ist zum einen ihr mit Top-Musikern wie Vincent Membrez, Wolfgang Zwiauer oder Lionel Friedli besetztes Septett «Contradiction of Happiness», das mit drei zusätzlichen Streicherinnen bereits eine erste kammermusikalisch-orchestrale Note bekommt. Diesen Jazz-Nukleus erweitert sie mit der Jenaer Philharmonie zu einem voluminösen Klangkörper.

Souveräne Verschmelzung

Wer nun denkt, daraus entstehe diese übliche schwierige und etwas sperrige Beziehung zwischen Jazz-Drive und Klassik-Wohlklang, darf sich eines Besseren belehren lassen. Die locker rhythmische Spielweise des Jazz und die harmonisch und dynamisch reiche Klangwelt der Klassik stehen sich nie gegenseitig im Weg. Dazu kommen Riffs und Intensitäten des Rock sowie melodiös eingängigere und doch eigenwillige Klangbewegungen oder sogar folkige Prägungen, wie sie in der avancierten Popmusik anzutreffen sind.

Manchmal entsteht der Eindruck, als habe Sarah Buechi aus all diesen Elementen eine zeitgenössische Art von Progrock geschaffen, ohne dessen Bombast oder Virtuosentum mitzunehmen. Die neun Stücke zeigen Vielfalt und erhalten mit den Texten der Sängerin eine erzählerisch intensive Note. Buechi lässt all ihre Talente und Prägungen einfliessen. Dazu gehört auch ein Groove-Stück wie «T.A.S. Mani», auf dem sie in der indischen Rhythmussprache Konnakol akzentuiert.

Mit dem aktuellen Album schlägt Buechi einen Bogen zu ihren frühen Jahren. Aufgewachsen in einer klassisch-musikalischen Familie, lernte sie mit fünf Jahren Violine zu spielen. «Von daher sind mir der Klang und die Welt der Klassik sehr vertraut.» Weil sie ihrer eignen natürlichen Stimme folgen wollte, entschied sie sich für ein Jazz- und nicht für ein Klassikstudium. Als sie 2018 der Programmleiter der Jenaer Philharmonie für eine Zusammenarbeit fragte, musste sie nicht lange überlegen: «Ich wusste sofort, das liegt mir. Gleichzeitig hatte ich grossen Respekt.»

Als nicht ausgebildete Komponistin fand Buechi einen eigenen Weg, die Stücke zu schreiben. Sie komponierte «mit den Ohren». Vielleicht resultiert auch von daher diese locker eklektische Art, wie sich die verschiedenen musikalischen Quellen verbinden. Zur Vorbereitung hatte sie seit langem wieder ihre Violine zur Hand genommen und jeden Tag eine Stunde lang improvisiert. «Was mir gefiel, habe ich herausgenommen und so eine rhythmische Spur oder sonst eine musikalische Grundidee geformt, die ich dann Schritt für Schritt kompositorisch weiterentwickelt habe», so Buechi.

Wieder zurück in Luzern

Der Musikerin ist es gelungen, das rhythmische Jazz-Element zu erhalten und die Orchestersprache natürlich einzubinden. Ein zentrales Thema ihrer Texte ist die Geburt ihres Sohnes. Daneben interessieren sie die grossen Lebensfragen und aktuelle gesellschaftliche Probleme. So räsoniert sie auf «C-Void 91» über die Pandemie und kommt zum Schluss, dass Menschen immer eine einfache Lösung wollen, auch wenn die Themen sehr komplex sind.

Mit Stationen in Bangalore, Dublin, New York und London war Buechi jahrelang auf der halben Welt unterwegs, bevor sie nun mit ihrem irischen Mann wieder in der Region Luzern lebt. Seit 2018 ist sie Dozentin für Jazzgesang an der Hochschule Luzern-Musik. Für die bevorstehende Tour hat sie die orchestralen Kompositionen so weit umgeschrieben und angepasst, dass sie von ihrem Septett in neuer Frische interpretiert werden können.

Album-Release-Konzert: Heute, 17. November, 20 Uhr, Gewerbehalle, Luzern (Baselstrasse 46)