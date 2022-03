Pee Wirz von Dada Ante Portas und Roger Vivian spannen zusammen

Sounds Pee Wirz von Dada Ante Portas spannt mit Ex-Vivian-Sänger zusammen: «Zu zweit ist man sehr effizient» Was passiert, wenn zwei Leadsänger gemeinsam ein Album herausbringen? Pee Wirz von Dada Ante Portas und Roger Vivian (ex Vivian) machen es mit ihrem neuen Projekt «Piro Tones» vor. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Haben schnell gemerkt, dass die Chemie stimmt: Pee Wirz (links) und Roger Vivian. Bild: Tabea Hüberli

Sie waren anstrengend für uns alle, diese vergangenen zwei Pandemiejahre. Wohl besonders litten dabei Künstlerinnen und Künstler, die nicht mehr auftreten konnten und dabei das Bühnenerlebnis vermissten. So erging es Pee Wirz, Sänger der Luzerner Pop-Rock-Grösse Dada Ante Portas. Und gleichzeitig litt Roger Vivian in der Enge des Lockdowns und der damit verbundenen Ungewissheit. «Dann ist mir irgendwann der Kragen geplatzt», sagt der inzwischen 42-Jährige, der bis vor zehn Jahren erfolgreich mit seiner Band Vivian die Bühnen der Schweiz, aber auch im Ausland rockte.

Youtube

Seither hat er sich ins Privatleben zurückgezogen und sich vom Musikbusiness verabschiedet. Das Resultat seiner oben geschilderten Ungeduld: Er griff im Sommer 2020 zum Telefon und rief Pee Wirz an. Dabei sagte er ihm kurz und trocken: «Wir müssen reden.» Es war der Beginn einer Zusammenarbeit, die in das Bandprojekt Piro Tones mündete – mitsamt einem neuen Longplayer. Ende vergangener Woche erschien mit «Follow The Sun» die erste Single-Auskopplung, der bis zum Herbst und dem Erscheinen des ganzen Albums noch drei bis vier weitere folgen werden.

Wirz: Genug Material aus den eigenen Keller-Sessions

Vivian wollte sich also wieder in einen kreativen Prozess stürzen. Und Wirz hatte genug Material, weil er immer mal wieder zu Hause im Keller neue Ideen einspielt - ganz unabhängig von seinem Wirken mit der Stammband. Und so fanden sich zwei Leadsänger zu einem Projekt zusammen, das für beide Neuland ist. Beide waren bisher entweder nur in Bands unterwegs oder dann – wie im Falle von Pee Wirz – mit einem Abstecher ins Solo-Metier aktiv. Nun also ein Duo. Das Gute daran gemäss Wirz: «Man muss nicht alles durch vier oder fünf teilen und im basisdemokratischen Band-Plenum ausdiskutieren.» Natürlich habe das auch seine Vorteile, aber zu zweit sei man schon sehr effizient, so der 48-Jährige weiter, bevor er seinem neuen Mitstreiter ein Kränzchen windet: «Roger hat ein grosses musikalisches Talent. Diese Zusammenarbeit ist ein riesiger Gewinn für mich.» Und Vivian ergänzt:

«Ich hatte von Anfang an

ein gutes Gefühl.»

Dieses stellte sich ab jenem sommerlichen Telefongespräch alsbald wöchentlich beim gemeinsamen Musizieren ein. Allerdings entstand bisher nur ein Song in diesem klassischen Setting. Ansonsten funktionierte es meist so, dass Wirz Vivian frisches Material zuschickte. Dieser entwickelte es sodann weiter. Dass die Chemie stimmen würde, wussten die beiden eigentlich schon länger. «Wir sind uns früher oft über den Weg gelaufen. An einem gemeinsamen Benefizkonzert 2011 in Zürich sagten wir uns dann: Lass uns mal was zusammen machen», erinnert sich Wirz. Dass es rund zehn Jahre gedauert hat, verbuchen Wirz und Vivian unter dem Motto «gut Ding will Weile haben».

Eingängiger Pop als Basis

Das Resultat – zumindest das, was man nun bereits hören kann im aktuellen Song: eingängiger Pop als Basis, versehen mit einem offenen Visier für unterschiedlichste Genres. So verfeinern in «Follow the Sun» elektronische Elemente das Spektrum und weisen den Weg sogar in Richtung Easy Listening. Für Vivian tatsächlich «etwas ganz Neues», während Wirz verspricht, dass weitere Songs folgen, «die genretechnisch noch viel breiter aufgestellt sind». Beim Reinhören in das weitere bereits aufgenommene Material bestätigt sich dieser Eindruck: Mal fliessen Singer-Songwriter-, andernorts sogar Art-Poprock-Strömungen mit ein.

Wirz zeigt sich bisher sehr zufrieden und findet es schlicht «super, dass alles ein wenig anders klingt» als das, was er bisher gemacht hat. Nur schon das Konzept der sich abwechselnden Sänger sei etwas Besonderes. Piro Tones ist in erster Linie ein Baby dieser beiden Musiker, die sich anscheinend gefunden haben. Sie haben auch fast alles selber eingespielt. Geholfen hat ihnen dabei lediglich der befreundete Schlagzeuger Philipp Schmid. Geplant seien im Herbst selbstverständlich auch Konzerte. Auf der Bühne werden sie dabei unter anderem von langjährigen Weggefährten wie Simon Ryf (Bassist bei Dada Ante Portas) oder Marcel Jeker (Ex-Vivian-Gitarrist) unterstützt.

Rund ein Dutzend Songs

Man darf also nicht nur gespannt sein, wie dieses Album mit rund einem Dutzend Songs am Ende klingen wird, sondern sich auch auf Live-Erlebnisse mit einer Art «Super-Group» einstellen. Möglich, dass dann Fans beider Bands genauso angetan sein werden wie ein gänzlich neues Publikum. Und zur Beruhigung aller Dada-Ante-Portas-Fans: Pee Wirz bleibt natürlich an Bord seines Heimatdampfers. Nun kommt halt einfach noch ein weiterer Kahn dazu – genug Energie für neue Musik habe er allemal.

Piro Tones: Single Follow the Sun (6003 Records, Februar 2022). Über die gängigen digitalen Kanäle wie Spotify oder Soundcloud abrufbar. www.6003records.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen