Sounds Ska-Band M'Ghadi mit Longplayer-Erstling: Abwechslungsreich und lyrisch anspruchsvoll zugleich Die Luzerner Crossover-Ska-Band M'Ghadi bringt ihr Débutalbum heraus. Es ist ein wilder Genremix mit anspruchsvollen Texten. Stefan Welzel 01.06.2021, 17.00 Uhr

Alles andere als alt und klapprig wie das Busmodell als Fotosujet: Die Band M'Ghadi macht spannenden Ska-Crossover. PD

Eines wird beim Hören des neuen und ersten Longplayers der Luzerner Band M'Ghadi schnell klar: Hier machen junge Menschen nicht nur der reinen Kunst wegen Musik. Die achtköpfige Combo um die beiden Sänger – oder soll man besser sagen: Rapper? – Fabio Landerer und Dave Schurtenberger sowie Sängerin Aleksandra Sucur (die auch an den Keyboards steht) verpacken ihren breitgefächerten Stilmix mit gesellschaftskritischen Texten. Damit fallen sie im Mundartgenre eher auf als ab. In dem vergangenen Freitag veröffentlichten Werk mit seinen elf Tracks und dem Bandnamen als Titel nehmen sie dabei kein Blatt vor den Mund. Und lassen es dank ihrer Vielseitigkeit ganz schön ambitioniert angehen.

Den Anfang macht mit «Influenska» gleich ein typischer Ska-Song. Eine Vorlage, welche klarstellt, wo die musikalische Basis liegt. Der Groove reisst mit, lässt die Füsse von Genre-Fans zucken und lädt zum Tanzen ein.

Wer nun meint, da kämen zehn weitere Stücke, die in genau dieselbe Bresche schlagen, wird angenehm überrascht. M'Ghadi ist eine Band, die sich dem konsequenten Vermischen der Stile verschrieben hat. Da kann es wie in «Ech ned» steil in Richtung World Music und Mestizo gehen, um sogleich in poppige Elemente zu münden. All das ist versehen mit schlauen, nicht selten auch provozierenden Textpassagen («Wieso öppis verändere, es ghot üs jo guet?!»).

Hommage an ein Stadtoriginal

Treibende Hip-Hop-Beats fehlen später genauso wenig («Schöfli», «Moby») wie eingängiger, leichtfüssiger Reggae-Ska wie in «Twingo 16V». Und selbst Dub- oder Psychedelic-Rock-Motive finden auf dem Album ihren Platz. Mit «Tüechlimaa» fügt die Band eine nachdenkliche und auf einmal dennoch tanzbare Hommage an ein verstorbenes Stadtluzerner Original an. Nicht fehlen dürfen selbstverständlich die skatypischen Blechbläser, die zuweilen beim Balkan-Beat Anleihen machen. Das alles ist kurzweilig, zuweilen aber etwas zu eklektisch arrangiert. Und zu Hause vor den Boxen beschleicht einen zuweilen das Gefühl, dass hier etwas mehr Druck und PS in den Beats doch möglich und wünschenswert wären.

Dennoch: Dieser Crossover-Sound ist spannend. Zuweilen evoziert er nostalgische Gefühle, wenn er an die 1990er-Jahre erinnert. In «Chemtrails» wähnt man sich fast in einem Stück von Max Herre und seinem «Freundeskreis». Dazu passen eben auch die tieferschürfenden Texte. Kritisches Denken, Zweifel und Systemanalysen sind etwas, das sich nicht viele junge Schweizer Bands auf die Fahne schreiben. Insofern ist M'Ghadis Konzept erfrischend. Zumal sich diese Passagen immer wieder mit locker-leichter Lyrik abwechseln und nicht altklug belehrend daherkommen.

Mit ironischem Grundton zum Denken anregen

«Chemtrails» ist dafür ein exemplarisches Stück, in dem die Band in ironischem Grundton eine Verschwörungstheorie-Konfrontation von Sänger Schurtenberger verarbeitet. «Der Text entstand aus meinen persönlichen Begegnungen mit einer Person, die seit Jahren in ihrer eigenen Welt mit ihrer eigenen Realität lebt», so Schurtenberger. Geschrieben wurde er noch vor der Coronakrise, «während welcher Verschwörungstheorien und subjektive Wahrheiten offensichtlich einen neuen Höchststand erreichten». Der halb wütende, halb sarkastische Song soll so auch zum Nachdenken anregen. Schön, dass es das noch gibt.

«M'Ghadi». Seit Ende vergangener Woche auf verschiedensten Plattformen wie Spotify, AppleMusic, Tindal und dergleichen erhältlich. www.mghadi.com