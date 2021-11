Spendenaktion Eine Ballnacht wie früher: Im KKL tanzt das Publikum für ein Spitzenorchester Das älteste Schweizer Sinfonieorchester strebt nach mehr. Am dritten Luzerner Sinfonieball gab es Walzer und noch mehr Spenden. Susanne Holz Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Nina Sedmak ist begeistert. Endlich mal wieder zu Gast auf einer Ballnacht. Die Liebe der eleganten älteren Dame zur Musik ist gross. Einst schloss sie die Musikakademie in Wien ab, sie spielt Geige und Klavier, und natürlich: tanzt sie auch sehr gerne. «Die Tradition, zur Musik eines Orchesters zu tanzen, sprich, die Tradition der Ballnacht, ist leider verloren gegangen», sagt die Zürcherin.

Der Luzerner Sinfonieball, veranstaltet am Samstagabend vom Luzerner Sinfonieorchester und dem Haus Gübelin, lässt diese Tradition nach 2018 und 2019 jetzt aber schon zum dritten Male aufleben. Und er stösst damit auf grosse Resonanz: Seit Wochen sind die 320 Plätze im Luzerner Saal ausverkauft. Und als die 50 Musikerinnen und Musiker des ältesten Sinfonieorchesters der Schweiz um halb elf Uhr die ersten Walzertöne erklingen lassen, ist die Tanzfläche unterhalb der Bühne alsbald sehr voll. In violettes Licht getaucht, drehen sich die vielen Paare elegant im Walzertakt: Es ist ein glanzvolles Bild.

Violettes Licht und Walzertakt. Die Freude ist gross, wenn der Luzerner Saal zum Ballsaal wird. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 6. November 2021)

Und wohl nicht nur Nina Sedmak findet: «Wie schön, dass die Balltradition hier wieder auflebt!» Dieser Abend sei fantastisch, denn Musik sei am eindrücklichsten in ihrer audiovisuellen Form. Ein Orchester zu hören, zu sehen, und gleichzeitig die eigenen Tanzschritte der Energie der Musikerinnen und Musiker anzupassen:

«Das ist ein unübertroffenes Erlebnis.»

Hier werde Strauss ganz individuell gespielt – eine grosse Inspiration sei das für jede Tänzerin und jeden Tänzer. Und nicht zu vergleichen mit dem Besuch eines Tanzlokals.

Eine stolze Summe für das Sinfonieorchester

Doch natürlich ist dieser dritte Luzerner Sinfonieball auch eine Spendenaktion zugunsten des Luzerner Sinfonieorchesters, so steht es explizit im Programmheft. Denn das Residenzorchester im KKL Luzern strebt nach mehr. Nach noch mehr Exzellenz. Numa Bischof Ullmann, der Intendant des Luzerner Sinfonieorchesters erinnert am Samstag daran, dass mit der Eröffnung des KKL Luzern im Jahr 1999 die Stadt ein Konzerthaus der Spitzenklasse erhalten habe und das Luzerner Sinfonieorchester somit eine neue Rolle im Weltklasse-Umfeld der Musikstadt Luzern. Numa Bischof Ullmann:

«Für die glasklare Akustik des Konzertsaals im KKL braucht es ein exzellentes Orchester.»

Das Ziel ist somit abgesteckt. Und die Gäste am Samstag helfen grosszügig mit, diesem Ziel ein bedeutendes Stück näherzukommen.

Denn der Erlös an diesem Ballabend mit Galadinner, nach Tombola, Spenden und Auktion, kann sich sehen lassen: 134'840 Franken kommen zusammen. Numa Bischof Ullmann spricht von einem «grandiosen Moment», und auch davon, dass sich dieser Betrag sogar noch erhöhen werde – aufgrund im Vorfeld zugesicherter, weiterer privater Spenden. Bei der Auktion am Samstagabend kann Spannendes ersteigert werden: ein Kaffee-Talk mit Herbert Grönemeyer etwa, der demnächst das Luzerner Sinfonieorchester dirigiert. Oder die Möglichkeit, einmal Dirigent zu sein. Das Treffen mit Herbert Grönemeyer ist einem Gast schliesslich 10'000 Franken wert, das einmalige Dirigieren des Orchesters 5000 Franken.

Nach Mitternacht wird zu eigenen Schritten getanzt

Dass so einem Ball eine lange Planung vorausgeht, daran erinnert Raphael Gübelin: «Über ein halbes Jahr haben wir an diesem Ball gearbeitet.» Der Präsident des Hauses Gübelin erklärt weiter:

«Die letzte Zeit hat verdeutlicht, wie zentral persönliche Kontakte, gemeinsame Erlebnisse und tiefe Beziehungen sind.»

Sein Vater Thomas Gübelin findet: «Dieser Ball steht auch für die Zuversicht in die Zukunft.» Und: «Es ist schön, zusammen mit dem Luzerner Sinfonieorchester etwas zu bewirken.»

Einen grossen Beitrag zum Gelingen des festlichen Abends leisten natürlich auch die Chef de Cuisine Michèle Meier und ihr Team. So gilt der Dank von Moderatorin Tamara Sedmak am Ende des Abends auch der Köchin des Jahres 2021 und deren «sensationellem Team».

Und was das tanzfreudige Publikum betrifft: Dieses weiss nach Mitternacht den Einsatz von DJ Lenardis sehr zu schätzen. Denn wer den Walzertanz nicht ganz so gut beherrscht – wo soll man ihn auch üben, wenn Bälle rar sind? –, der kann hier zu seinen ganzen eigenen Tanzschritten die Bewegung zur Musik geniessen. Und das tun am Ende dieser glamourösen Ballnacht viele. Gestärkt mit Hotdogs, und die Clutches deponiert mitten auf dem Parkett.