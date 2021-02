Spezialpreis Schauspiel Elvira H. Plüss spielt Maria, die vor 35 Jahren ihr Kind ins Einsiedler Babyfenster gelegt hat Die Luzernerin Elvira Plüss macht den Auftakt zu einer dreiteiligen Porträtserie zum Innerschweizer Filmpreis. Sie wird für ihre Rolle im Kurzfilm «Fensterlos» ausgezeichnet. Regina Grüter 18.02.2021, 17.00 Uhr

Nach einer Kahlrasur lässt Elvira Plüss ihre ehemals rot gefärbten Haare grau. Bild: Alexandra Baumgartner

«Meine Biografie ist nicht gerade geradlinig», sagt Elvira H. Plüss. Es passt also wunderbar, dass die vor allem als Theatermacherin bekannte Luzernerin mit einem Innerschweizer Filmpreis ausgezeichnet wird – für die Rolle im Kurzfilm «Fensterlos».

2018 spielte sie im Luzerner Tatort «Die Musik stirbt zuletzt» von Dani Levy, 2019 in einem weiteren Kurzfilm. In früheren Jahren arbeitete sie auch für Dokuproduktionen oder die Sendung «Kassensturz». Durch die unverhoffte Ehre fühle sie sich bestätigt als Schauspielerin, sagt Plüss bei einem Spaziergang durch den verschneiten Gütschwald in Luzern:

«Das Schauspiel ist mein urursprünglichster Beruf.»

Mit «nicht geradlinig» meint die 67-Jährige, dass sie nach Engagements an deutschen Stadt- und Staatstheatern seit Ende der 70er- bis Mitte der 80er-Jahre in die Schweiz zurückgekehrt ist und sich hier «freistrampeln und zur Decke strecken» musste, wie sie es nennt. Sie hat vor allem im freien Theater gearbeitet, was sie finanziell als sehr belastend erlebte: schlechteste Bezahlung, der Lebensunterhalt im Vergleich zu Deutschland wahnsinnig teuer. Das sei ein Grund, warum sie dann an Schulen gearbeitet und so ihr Brot verdient habe. Der andere: «Ich habe das Zusammensein mit Kindern gesucht.» Seit 1995 arbeitete sie als Theaterpädagogin, erarbeitete und inszenierte eigene Stücke und übernahm die Regie für Laientheaterproduktionen wie etwa 2006 Steinbecks «Von Mäusen und Menschen» in Giswil. Letztes Jahr brachte Plüss ihre jüngste Eigenproduktion «Marokko oder die Schule brennt» im Luzerner Südpol auf die Bühne, eine kritische Auseinandersetzung mit dem heutigen Schulsystem (Wiederaufnahme ihm Rahmen von «Friendly Take Over» im Luzerner Theater, 21./22.Mai).

Ihre Figur legte ihr Kind ­ ins Einsiedler Babyfenster

Maria (Elvira Plüss) vor dem Babyfenster. A a r o n F i l m

Sie sei schon ein bisschen theaterfixiert, meint Plüss und schmunzelt. Zur preisgekrönten Filmrolle ist sie über einen Castingaufruf gekommen. In «Fensterlos» des Zürcher Filmemachers Samuel Flückiger spielt sie an der Seite von Sara Spale die Euthaler Wirtin Maria, die ihr Kind vor 35 Jahren ins Babyfenster des Spitals Einsiedeln gelegt hat. Plüss interpretiert ihre Figur mit viel Zurückhaltung. Sie verleiht Maria Würde – und Bodenständigkeit: Wie sie im Wirtshaus mit einer fröhlichen Natürlichkeit im Euthaler Dialekt die Gäste bedient oder fürs Zmittag ein Kaninchen ausnimmt. Letzteres hat sie bei einem Metzger im Euthal gelernt. Um sich in den Ort und die Leute hineinzufühlen, hat sie ein paar Tage in der Beiz mitgeholfen.

Das kann man sich sehr gut vorstellen, Elvira Plüss, die mit anpackt. Sie erklärt, was weiter zur Rollenvorbereitung gehört.

«Eine Rolle zu erarbeiten heisst immer auch, die Parallelen und Unterschiede zum eigenen Lebensweg zu erforschen.»

Sie habe sich vorgestellt, wie das damals gewesen sei in diesem abgelegenen Dorf, eine Schwangerschaft vor der Öffentlichkeit verbergen zu müssen und sein Kind wegzugeben. «Und irgendwann bist du allein in deiner Beiz. Mutterseelenallein.»

Auftritt in der vierten Staffel von «Wilder»

Elvira Plüss und Sara Spale als Mutter und Tochter. A a r o n F i l m

Lässt sich die Arbeit als Schauspielerin für Film und Fernsehen immer noch eher als Schlenker in ihrer Biografie bezeichnen, oder bahnt sich da ein Richtungswechsel an? So viel ist sicher: Elvira H. Plüss hat grosse Lust, in weiteren Filmproduktionen mitzuwirken. Einen neuen Auftritt hat sie eben absolviert, in der vierten Staffel der Serie «Wilder» unter der Regie des Urners Claudio Fäh – erneut mit Sara Spale. Immer wieder steht sie auch für andere auf der Bühne oder singt in ihrer Band Chanson Garage. In eigenen Produktionen führt sie Regie, oder sie spielt. Beides wäre ihr zu viel, sagt sie. Es sei ein «Chrampf», nur schon, bis die Finanzierung stehe. Und wenn eine Theaterproduktion gelingen soll, braucht es ein klares Auge von aussen. Plüss sagt:

«Ich denke, durch diesen Preis werde ich nochmals anders wahrgenommen.»

«Ich hoffe, dass das auch meinem Theaterschaffen zu mehr Aufmerksamkeit und vielleicht finanzieller Unterstützung verhilft.»

