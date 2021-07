Seeklang-Festival in Hergiswil wurde kraftvoll eröffnet

Klassik Eröffnungskonzert am Seeklang-Festival: Sphärisch, kraftvoll und überraschend Mit Brahms, Beethoven und einer Uraufführung eröffneten Jesper Gasseling und Freunde das Seeklang-Festival in Hergiswil. Gerda Neunhoeffer 16.07.2021, 17.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Imagine!» – alles ist vorstellbar, meint Jesper Gasseling, Initiator des Seeklang-Festivals in Hergiswil. Das zweite Festival, nach dem mutigen Beginn trotz Coronabeschränkungen im letzten Jahr, startete am Donnerstagabend mit einem Programm, das die Vielseitigkeit der Musiker unterstreicht. Gasseling, aufgewachsen in Hergiswil, versammelt regelmässig Freunde um sich, mit denen er auf hohem Niveau und mit grosser Leidenschaft musiziert. Dank der Hergiswiler Kulturkommission und vieler Sponsoren sind diese Konzerte möglich, und die Aula Grossmatt fasst die vielen Besucher mühelos.

Festival-Initiator Jesper Gasseling (2.v.l.) und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter überzeugen beim Eröffnungskonzert. Bild: Manuela Jans-Koch (Hergiswil, 15. Juli 2021)

Jeder hört wohl etwas anderes in der Uraufführung «Meeresrauch» des dänischen Komponisten Marcus Elkjer (Jahrgang 1990), das er extra für «Gasseling and Friends» geschrieben hat. Ja, es heisst wirklich Meeresrauch, nicht etwa Rausch, und wie feine Nebel verbreiten sich die ersten spröden, gehauchten Töne, im Flageolett gespielt. Die Klänge steigen unmerklich in die Höhe, die beiden Cellistinnen (Elodie Théry und Urska Horvat) sowie Hayaka Komatsu (Viola) verwirbeln gleitende Töne in durchsichtige Wolkengebilde. Und Jesper Gasseling entlockt seiner Violine leicht verklärte Sphärenklänge. Ganz kurz scheint mal ein Thema auf, das an Beethoven erinnert, dann verschwinden die Töne nach und nach wie Rauch.

Ergreifende Viola-Duette

Das Streichquintett Nr. 2 G-Dur op. 111 bezeichnete Johannes Brahms als sein letztes Werk, danach gäbe es nichts mehr zu schreiben. So ist es aber doch nicht gekommen, er hat zum Glück noch weitere Meisterwerke verfasst. Die Cellomelodie zu Beginn, von Urska Horvat so zupackend wie kraftvoll gespielt, wird von den Violinen und Bratschen umschmeichelt. Ergreifend, wie dann Hayaka Komatsu und Bas Bartels sanfte Viola-Duette ausspielen. Dem golden-warmen Klang, mit dem Gasseling seine Violine von Nicolo Amati (Lehrer von Stradivari), einer Leihgabe für dieses Festival, spielt, passt sich Miao-Yu Hung mit der zweiten Violine genau an.

Man spürt, wie intensiv sich alle mit der Klangsprache von Johannes Brahms beschäftigt haben. Sie scheuen sich weder vor rauen Tönen noch vor wienerischem Schmelz, der immer wieder durchdringt. Mystisch wird es im Adagio, wenn sie die Klänge in tiefer Ruhe, ganz ohne Vibrato, fahl und düster ausspielen. Schwungvoll, rhythmisch und sehr irdisch wird es nach dem melodisch lyrischen 3. Satz im kraftvollen Vivace.

Nach der Uraufführung von Elkjer gibt es Beethoven in ungewohnter Formation. Die 7. Sinfonie A-Dur op. 92 für Klaviertrio und Flöte, so gesetzt von Johann Nepomuk Hummel. Da es damals weder Radio noch CDs gab, so erläutert Gasseling, musste die Musik auch ohne Sinfonieorchester bekannt gemacht werden. Und so gibt es zahlreiche Transkriptionen.

Bekannte Sinfonie ganz neu entdecken

Das tragende orchestrale «Gerüst» ist dem Klavier zugedacht. Marija Bokor spielt das so ausdrucksvoll wie virtuos und einfühlsam. Dazu Jesper Gasseling, Elodie Théry und Andrea Loetscher (Flöte). Man hört die bekannte Sinfonie ganz neu, entdeckt Klänge, die im Orchester eher untergehen. So spielt sich die Flötistin präzise, klangschön und mühelos durch die Bläserregister, deutlich artikuliert und sehr variabel im Klang.

Violine und Cello haben mit den Orchesterstreichern viele Einzelaufgaben, die sie in allen Lagen vorzüglich ausführen. Man vermisst nichts, denn alles verbindet sich zu sinfonisch orchestralem Klang, der aber stets durchsichtig bleibt. In Tempo und Interpretation kommt diese Aufführung mit aller Klarheit, radikaler Unerbittlichkeit und herben Klangfarben nahe an die Sinfonie unter Theodor Currentzis. Und diese Magie ist nicht nur vorstellbar, sondern durchweg hörbar.

Entsprechend sind lang anhaltender Beifall und viele Bravorufe. Mit der Zugabe, der Chaconne von Dietrich Buxtehude, kehrt man von den Beethoven’schen Höhenflügen wieder ganz in die akustisch hervorragende Aula Grossmatt zurück.

Infos zu Programm und Tickets unter www.seeklang.ch