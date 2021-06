Augmented Reality Spaziergang mit Hai und Tiger in Luzern

Kunst Stadtführung in Luzern per Smartphone: Wenn plötzlich Haie und Tiger auftauchen Eine Augmented-Reality-Ausstellung im öffentlichen Raum der Luzerner Innenstadt zeigt, wie ein ganz realer Spaziergang mit modernster Technik zum digitalen Erlebnis wird. Emilia Sulek 16.06.2021, 19.45 Uhr

Erscheinen durch Scannen eines QR-Codes: die Augmented-Reality-Tiere in Aktion. Bilder: PD

Am Luzerner Hirschengraben dröhnt Motorengeräusch, Autos, Busse und Velos fahren vorbei, Menschen eilen geschäftig zur Bushaltestelle. Es ist sicher nicht die schönste Ecke Luzerns, wenn man auf dem Trottoir entlangschlendert. Dabei sticht plötzlich etwas ins Auge, das genau solche Stadtspaziergänge verschönern kann dank technischer Hilfe. Das Schaufenster der Werbeagentur StadtHirsch ist mit QR-Codes versehen. In jedem von ihnen verbirgt sich ein Objekt aus der Welt der Technik oder Natur: ein Helikopter, ein Hirsch, ein Einhorn und vieles mehr. Sie alle sind Teil der ersten Augmented-Reality-Trottoir-Ausstellung, deren digitale Exponate am Hirschengraben kostenlos abzuholen sind.

Seit fünf Jahren beschäftigt sich die Agentur mit Augmented Reality (AR) oder zu Deutsch: erweiterter Realität. Zu Beginn musste man eine App installieren, um auf die AR-Inhalte zugreifen zu können. «Das war zu kompliziert. Wer will schon ständig eine neue App herunterladen?», sagt Silvan Kaeser, Entwickler und Leiter der Agentur. «Heute, nach langem Experimentieren, kann ich dem Luzerner Publikum und unserer Kundschaft zeigen, wie man durch das Einscannen eines QR-Code ein AR-Erlebnis erzeugen kann.»

Bilder in unterschiedlichsten Detailgraden

Und das geht folgendermassen: Man scannt den QR-Code und sieht das gewünschte Bild sogleich auf dem Display. Das Objekt lässt sich darin überall platzieren. Mit einem Finger kann man es in jede Richtung schieben, vergrössern oder verkleinern. Zum Beispiel wählt die Autorin dieser Zeilen zunächst einen Hai: Er taucht auf dem Gerät auf. Die Handykamera auf die Strasse gerichtet, kann man den Hai mit einem Fingerwisch wie einen Zeppelin in der Luft schweben lassen.

Die Ausstellung zeigt Bilder in verschiedenen Detailgraden – sowohl kubistische Objekte als auch komplizierte Animationswerke, die nahezu realistisch sind. Wer von einem schematischen Comicauto nicht überzeugt ist, kann es mit einem Tiger versuchen. Eine riesige Raubkatze schüttelt ihren Kopf und brüllt drohend. Beim Versuch, die Raubkatze auf dem Display unter Kontrolle zu bringen, läuft eine Passantin vorbei. Ohne sich der Gefahr bewusst zu sein, steuert sie direkt auf das Maul des Tigers zu. Das Kind in uns ist wiederentdeckt – beim Zuruf «Vorsicht, ein Tiger!» und dem Zeigen des Displays springt auch sie lachend zurück.

Der Tiger und alle andere Bilder sind quasi als «Take-away» erhältlich. Selbstverständlich kann man so auf dem Weg durch Luzerns Innenstadt überall ein Objekt in den Raum zaubern. Oder man nimmt ein Piratenschiff mit in die heimische Badewanne oder eine Palme auf den Balkon.

Einfache Handhabung

Für die AR-Erfahrung benötigt man ein internetfähiges Smartphone oder Tablet, idealerweise ein jüngeres Modell. Ein pensioniertes Paar, das auf dem Trottoir einen überdimensionalen Frosch durch den Bildschirm ihres Smartphones beobachtet, hat von der Ausstellung im Internet gelesen. Ihre Befürchtungen, dass sie für so ein Erlebnis zu unerfahren mit der Technik sind, haben sich nicht bestätigt. «Es ist einfach und gut erklärt», sagen sie und schieben den Frosch auf die andere Strassenseite. Wer nicht weiter weiss, kann eine Online-Anleitung anschauen. Diejenigen, die nicht über ein entsprechendes Gerät verfügen, können von der Agentur ein Tablet ausleihen und sich dort auch sonst zur Ausstellung beraten lassen.

Die AR-Schau beflügelt die Fantasie und bietet viel Unterhaltung. Doch eigentlich ist die Agentur vor allem daran interessiert, ihre Entwicklungen praktisch einzusetzen. «Es gibt viele Ideen, die jetzt zu sprudeln beginnen», sagt Kaeser und erwähnt mögliche Anwendungen im Bildungsbereich, in der Medizin oder im Tourismus. So kann man mit dieser Technologie zum Beispiel auch in der Zeit reisen und Gebäude rekonstruieren, die es nicht mehr gibt.

Selfie mit dem Einhorn

Die Ausstellungseröffnung fand letzte Woche statt. Ein kubistischer Hirsch war Ehrengast, da sowohl die Strasse als auch die Agentur nach ihm benannt sind. Auch mit dem Einhorn machten viele Gäste ein Selfie, was möglich ist, denn das AR-Objekt bleibt auch im Kameramodus sichtbar. Beliebt war das lustige Comicauto, vielleicht weil es so anders daherkam als die üblichen Autos, die durch den Hirschengraben fahren. Nun, die stark befahrene Verkehrsachse lädt nach wir vor nicht zum Flanieren ein. Mit dieser Trottoir-Ausstellung ändert sich das zumindest vorübergehend ein wenig.

Die Augmented-Reality-Trottoir-Ausstellung läuft noch bis 9. Juli, Agentur StadtHirsch (am Hirschengraben/Kasimir-Pfyffer-Strasse 2).