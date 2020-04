Stadttheater Luzern sagt alle Veranstaltungen bis 7. Juni ab Nach der Verlängerung des entsprechenden Verbots durch den Bundesrat reagiert das Luzerner Theater und sagt alle Veranstaltungen bis mindestens 7. Juni ab. 23.04.2020, 19.46 Uhr

Das Luzerner Theater fotografiert am 10. Oktober 2019 in der Stadt Luzern .

(Freie Fotografin/Eveline Beerkircher)





Eveline Beerkircher

(sw) Wie das Theater in einer Mitteilung von Donnerstag weiter ausführt, werde ein ordentlicher Betrieb in dieser Spielzeit voraussichtlich nicht mehr möglich sein. Und weiterhin gilt: «Der Kaufbetrag für Karten kann entweder gespendet oder zurückgefordert werden.»

Bis dahin initiiert das Haus einen «Spontanen Spielpl@n». Dieser beinhaltet unter anderem einen Livestream der Theaterserie «Taylor AG» sowie kleine Konzerte in Innenhöfen der Stadt und Agglomeration Luzern. Mehr dazu unter www.luzernertheater.ch/spontanerspielplan