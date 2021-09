The Bowmans in Stans: Singer-Songwriterin Sarah Bowman im Porträt

Stans Sie schreibt zutiefst ehrliche Songs: Sarah Bowman hat mir ihrer Zwillingsschwester ein neues Album geschaffen Seit zehn Jahren lebt die Singer-Songwriterin Sarah Bowman in der Zentralschweiz. Mit ihrer Zwillingsschwester Claire Bowman ­ hat sie ein neues, sehr persönliches Singer-Songwriter-Album erarbeitet. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 22.09.2021, 19.30 Uhr

The Bowmans sind wieder unterwegs. Im Chäslager in Stans stellen die Zwillingsschwestern ihr neues Album vor.

Zehn Songs auf dem neuen Bowmans-Album hat Sarah (41) geschrieben, der elfte und letzte stammt von Claire. Sarah hat die Songs auch musikalisch arrangiert und das Album produziert. Claire malte eine Ansicht des Vierwaldstättersees vom Bürgenstock aus, das Bild mit den abgedruckten Texten liegt der CD und der Vinylplatte bei. Das veranschaulicht die Verteilung der künstlerischen Prioritäten, die sie beide verfolgen. Aber wenn sie gemeinsam ihre Stimmen ineinanderfliessen lassen, klingt es wie aus einer Kehle.

Sarah Bowman und Claire Bowman wurden 1976 als eineiige Zwillingsschwestern in Iowa, USA, geboren. Trotz grosser biologischer Übereinstimmung fühlen sie sich charakterlich ganz und gar nicht gleich. «Claire ist scheuer als ich und auch introvertierter», sagt Sarah. Was Claire dazu sagen würde, wissen wir nicht, da sie an diesem Vormittag nicht am Gespräch im Chäslager teilnehmen kann. Sarah ist sich sicher: «Sie würde mit mir übereinstimmen, dass wir sehr verschieden sind.»

New York und ­ Stans

Sarah, seit zehn Jahren in der Schweiz, lebt mit ihrem Ehemann und Musiker Rene Burrell alias Coal und den zwei Kindern Cecilia (6) und Elliott (4) in Ennethorw, zuvor in Stans. Claire ist in den Staaten geblieben, wo sie als bildende Künstlerin zwischen Colorado und Maine pendelt. Schon früh sind die beiden musikalisch und künstlerisch gefördert worden und haben dann je ihre Talente weiterentwickelt. Sarah lächelt: «Als Claire mit ihrer Kunst die ersten Erfolge hatte, habe ich aufgehört zu malen. Und sie hat aufgehört, Violine zu üben, als ich als Musikerin meinen Weg zu machen begann.»

Gemeinsam haben sie während Jahren als The Bowmans im Duo Musik gemacht, mit viel Erfolg. Ihr Tourpensum durch die USA und auch in Europa war enorm. Sarah führt aus:

«Es gab Phasen, da spielten wir 250 bis 300 Konzerte im Jahr.»

Das bedeutet auch Stress, führt zur Erschöpfung und zu existenziellen Fragen. Wie lange lässt sich das durchhalten, und zu welchem Preis? Und da gab es noch das Credo, das ihnen die Eltern vermittelt hatten: «Lebe das Leben so, dass die Welt dank deinem Engagement ein bisschen besser wird.»

In diesen Jahren On the Road habe sie praktisch nur noch im Auto gelebt und auf irgendwelchen Couches geschlafen, sagt die Singer-Songwriterin. Sie spürte, dass es Zeit wäre für etwas mehr Ruhe und Stabilität. Auch sei das Leben in New York City, wo damals ihr Zuhause war, «von einer hyperaktiven Intensität, die nie stoppt». «Das ist aufregend, aber es kann dich auch erschöpfen.» In dieser Phase erkrankte ihre Mutter an Krebs. Es war Zeit, innezuhalten. Auch die Beziehung zu Claire war durch die ständige Nähe schwieriger geworden. The Bowmans brauchten eine Pause.

Pillow Loft und ­ Chäslager

2011 war Sarah bereit, mit Rene von New York nach Stans zu ziehen, ein Jahr später heirateten sie. Die beiden bauten die «Pillow Song»-Loft auf: Ein charmantes Lokal, das gleichzeitig Studio, Proberaum, Konzertraum und Stube war. Der Spirit dieses Raumes, in dem zahlreiche Singer-Songwriter Anlässe durchgeführt wurden, ist jetzt auch in den Räumlichkeiten des baulich erneuerten Chäslagers spürbar, das seit 2017 von Rene Burrell betrieben wird. Dekor und Einrichtungsgegenstände tragen die Handschrift von Sarah. Sie sagt:

«Die Besucherinnen und Besucher sollen sich hier wohl und entspannt fühlen können.»

Eine schweizweite Fangemeinde konnten sie sich mit der Reihe «Porträts» aufbauen, die Sarah zusammen mit dem Musiker Christian Winiker kuratiert.

Als 2016 die Mutter starb, war das ein Anlass für die beiden Schwestern, wieder an eine Zusammenarbeit zu denken. Im Spätherbst 2019 gingen sie erneut auf Tour. «Alle Konzerte waren ausgebucht, und es wurde uns klar: Wir können das Duo nicht einfach sterben lassen.»

Der Tod der Mutter war für Sarah ein mächtiger Trigger, Songs zu schreiben. «Unsere Mutter war eine Bürgerrechtsaktivistin. An unserem Heimatort hat sie sich extrem eingesetzt und vieles erreicht. Als Person konnte sie sehr streng sein, einschüchternd dazu, manchmal aggressiv. Ich habe auch Gewalt erlebt zu Hause.» Es gab zusätzlich alte Wunden, die geheilt werden wollten.

Der Tod der Mutter habe in ihr den Damm gebrochen, über Dinge zu schreiben, wie sie es so zuvor nie gewagt hätte. «Ich hatte immer das Gefühl, dass ich ehrlich schreibe. Aber ich hatte einige extreme und belastende Situationen erlebt, über die ich geschwiegen habe und mich nicht traute, der Mutter davon zu erzählen.» Ein grosser Schatten legte sich Ende 2020 über diesen Befreiungsschlag, als ihr Vater starb. «Es war ein Schock für mich. Ich konnte mehrere Monate keine Musik mehr machen. Auch das neu eingespielte Bowmans-Album wollte ich mir nicht mehr anhören.»

Empathie und ­ Mitgefühl

Im Juni 2021 veranstaltete Sarah Bowman im Chäslager das kleine Festival «a musical companion for transition» mit befreundeten Musikerinnen und Musikern. Das half ihr, mit neuer Kraft weiterzumachen und die Tour mit The Bowmans durchzuziehen. «Musik ermöglicht uns, andere Menschen zu erleben und dadurch auch Empathie und Mitgefühl zu empfinden. Diese beiden Qualitäten zu entwickeln, halte ich für eine dringliche Aufgabe.»

Sarah ist ständig am Schreiben, es ist ein Elixier der Transformation. So persönlich und intim die Themen sind, die Sarah und Claire auf dem Album verarbeiten, sie sollen auch Brücken schlagen.

«Mit diesen Liedern möchte ich anderen helfen, darüber nachzudenken, wie sie selber auf Krisen reagieren.»

Sarah hat es selber erfahren: «Der Umgang mit Kummer und Leid beflügelt auch positive Kräfte, macht einen stark und widerstandsfähig.»

Plattentaufe von The Bowmans, «Scrutiny» (CD/Vinyl, 2021): Samstag, 25. September, 20 Uhr, Chäslager, Stans.