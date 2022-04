Stanser Musiktage Fiona Apple in Stans – das gab’s wohl noch nie Die Brasilianerin Céu sorgte am Freitagabend für ein Highlight. Überhaupt überzeugt die «Sonder Edition» der Stanser Musiktage nicht nur musikalisch. Regina Grüter Jetzt kommentieren 30.04.2022, 16.07 Uhr

Temperamentvoll und auch optisch eine Einheit mit der Band: Die brasilianische Singer-Songwriterin Céu (im Hintergrund: Lucas Martins am Bass). Bild: Pius Amrein (Stans, 29. April 2022) / Luzerner Zeitung

Eigentlich ist sie eine Nummer zu gross fürs Chäslager. Und eigentlich können sich die Stanser Musiktage die brasilianische Singer-Songwriterin Céu gar nicht leisten. Gleich mit ihrem Debütalbum «CéU» aus dem Jahr 2005 erreichte sie Bekanntheit über ihre Heimat hinaus. Sie seien einander entgegengekommen, sagt Co-Festivalleiter Candid Wild.

Als die 42-Jährige am Freitagabend mit ihren drei Mitmusikern vor ausverkauftem Haus, also um die 140 Leute, auf die Bühne tritt, ist da einfach nur Freude.

Sie, die sonst vor weit grösserem Publikum auftritt, schätzt diese intime Clubatmosphäre. Es sei wundervoll, hier zu sein, in dieser schönen Stadt (vielleicht meint sie Luzern?), sagt sie.

Ihre eigenen Songs beginnen häufig sanft und leise im Samba-Tropicalismo-Stil und vollziehen dann raffinierte Wechsel hin zum Pop, Rock und sogar Blues. Eine Rockröhre aber ist die Musikerin aus São Paulo mit der hellen, klaren Stimme nicht – wunderbar der Hauch von Rauch darin. Nur einmal, am Ende des Stücks über die Korruption in Brasilien, stösst sie einen langen, verrückten Schrei aus. Er ist gegen Präsident Bolsonaro gerichtet.

Eine Reise zu Céus musikalischen Idolen

In einem zweiten Teil spielt die Band, alles auch hervorragende Solisten, ein paar Lieder ab dem aktuellen Album «Um Gosto de Sol» («Ein Hauch von Sonnenschein»). Die in Lockdown-Zeiten entstandenen Coversongs sind eine Reise in die Vergangenheit, zurück zu ihren musikalischen (und menschlichen) Idolen – Balsam für die Seele und ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft in dieser schwierigen Zeit, wurde doch Brasilien von der Pandemie besonders hart getroffen. Die Leadsingle «Chega Mais» ist der Tropicalismo-Ikone Rita Lee gewidmet. Als erstes aber intonieren sie «Criminal» von Fiona Apple. Und Céu erzählt die Geschichte dazu:

Als 13-Jährige sei sie fasziniert gewesen von dieser zarten Erscheinung, die auf der Bühne so kraftvoll auftrat und sich auch für feministische Ideale einsetzte – Fiona Apple ist nur drei Jahre älter als Céu.

«I Don’t Know» der Beastie Boys ist gar nicht so viel anders als das Original, und «Paradise» von Sade wird mit einem Touch brasilianischer Leichtigkeit versehen.

Das Publikum ist begeistert. Wie es sein soll bei Livemusik, beflügeln sich die auf der Bühne und die unten im Saal gegenseitig. Céu tanzt, tauscht Blicke aus und kehrt dann wieder ganz in sich.

Sie, wie auch ihre Band, zeigt sich nicht nur als versierte Künstlerin und Vollblutmusikerin, sondern auch als charmante Performerin. Das kommt alles ganz von selbst.

Einzig die «kitschige» R’n’B-Version von Morris Alberts «Feelings» (1975) mögen nicht ganz alle – die Schreibende schon. Hinter ihr wird es das einzige Mal an diesem Konzert ein bisschen laut, einige holen sich Getränkenachschub.

Damit ist es aber schnell wieder vorbei. Die Leute hüpfen, klatschen, pfeifen und johlen die Zugabe herbei. Die erste bestreitet Céu mit ihrem Jugendfreund Lucas Martins, der den Bass gegen die akustische Gitarre eintauscht: Sie spielen einen Song des ersten Albums, und die Vertrautheit und Wertschätzung zwischen den beiden lassen einen fast ein bisschen sentimental werden. Und dann? Dann kommt der Bolsonaro-Schrei.

Die Krähe gehört zum Musikerlebnis dazu

Das Festivalpublikum aber muss nicht aufgerüttelt werden. Die Stanser Musiktage haben eine treue Gästeschar und vermögen mit ihrem vielseitigen Programm auch immer wieder neue Leute in den Nidwaldner Hauptort zu locken. Es ist schön, in die vollen oder fast vollen Säle zu treten, wo Alt und Jung, feierlich herausgeputzt oder einfach in Jeans und T-Shirt, überraschenden Klängen lauschen. Da gibt es auch Sachen zu entdecken, die man nicht auf Spotify findet, wie Andreas Gabriels Verändler. Drei Geigen, Cello, Bass, Gitarre, Posaune, Saxofon, Trompete, Akkordeon und mehr:

Mal äusserst dynamisch alle zusammen, mal in kleineren Formationen brechen sie auf in unbekannte Sphären Neuer Volksmusik.

Oder wie Pianist Jul Dillier, der «Obwaldner mit Gastrecht», wie ihn Candid Wild scherzend ankündigt, der sein von der Spiritualität Bruder Klaus’ inspiriertes Stück «vo innä uisä» aufführt. Er drückt nicht nur die Tasten des Flügels, sondern zupft auch die Seiten, entlockt dem Instrument etwa mit Drumsticks, Filzkopfschlägeln Töne, Geräusche und Klänge, um eine meditativ-emotionale Geschichte zu erzählen.

Die Türen zum wunderschönen Klostersaal stehen offen.

Draussen zwitschern die Vögel, eine Krähe kräht. Die Umgebung gehört zu diesem Musikerlebnis dazu.

Musikalisch grandios, gab es kurzfristig doch kleinere und grössere Probleme zu lösen für die Organisierenden. Ein kleineres: Die Schlangen vor den Essensständen mussten am Konzertpublikum vor der Dorfplatz-Bühne vorbeigeschleust werden. Grössere: Der in den USA lebende gebürtige Bhutaner Tashi Dorji, der seine Grossbritannientournee wegen Visumproblemen absagen musste und deshalb auch nicht nach Stans kam, konnte durch Sebastian Strinning ersetzt werden – nun erklangen experimentelle Gitarrenklänge anstatt experimentelle Saxofonklänge. Zudem: Nadja Räss vom Duo Flückiger-Räss fiel coronahalber aus, aber auch da konnte Programmleiter Marc Unternährer innerhalb eines Nachmittags mit Bernhard Betschart & Echo vom Schattenhalb aus dem Muotathal adäquaten Ersatz finden für das Konzert auf dem Stanserhorn mit Dreigangmenü. Einziger Wermutstropfen: 40 Prozent der Gäste haben nach Bekanntgabe des Programmwechsels ihr Ticket storniert.

Die Stanser Musiktage dauern noch bis Sonntag, 1. Mai. Samstag-Tickets gibt es einzig noch für das Kinderkonzert «De Ärdbeerschorsch und d’Züni-Band» um 14 Uhr im Theater an der Mürg, für Bruecker_Meister_Trauffer («Im Reinen») um 19 Uhr im Literaturhaus Zentralschweiz lit.z und die Albumtaufe von Paper Crane um 20.30 Uhr im Chäslager. Die beiden Sonntagskonzerte sind ausverkauft; www.stansermusiktage.ch.

