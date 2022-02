Festival Grosses Comeback für die Stanser Musiktage: Programm bietet 18 Konzerte Die letzten beiden Jahre mussten die Stanser Musiktage coronabedingt auf Livekonzerte verzichten. Doch bald feiern sie ein Comeback. Vom 27. April bis 1. Mai werden 18 Konzerte auf 11 verschiedenen Bühnen stattfinden. Arno Renggli 17.02.2022, 20.08 Uhr

Das Luzerner Frauenquartett famm, hier bei einem kürzlichen Auftritt in Baar, wird an den Stanser Musiktagen alte Volkslieder in neuen Arrangements vortragen. Bild: Jan Pegoraro

(Baar, 21. Januar 2022)

Zum würdigen Rahmen werden eine Buvette auf dem Stanser Dorfplatz, zwei Bars und ein Bistro mit Speisen aus aller Welt im Culinarium Alpinum beitragen. Auf ein grosses Volksfest indes wird noch verzichtet, weil die Vorlaufzeit organisatorisch zu knapp ist, wie es in der gestrigen Medienmitteilung heisst.

Von starken Stimmen bis zu einer Gitarren-Ikone

Der Gori Frauenkammerchor aus Georgien, hier mit Popsängerin Katie Melua. Bild: PD

Das Konzertprogramm ist jetzt bekannt und der Vorverkauf eröffnet. So bietet der Gori Frauenkammerchor aus Georgien mit vier jungen Elektronik-Musikern in der Pfarrkirche den Austausch zwischen Tradition und Moderne. US-Drone-Musikerin Kali Malone spielt Orgel in der Kapuzinerkirche, während Assurd aus Neapel mit temperamentvollen Stimmen die Festivalwoche im Klostersaal eröffnen.

Der US-amerikanische Jazz-Gitarrist Bill Frisell. Bild: PD

In der Ermitage in Beckenried, einer neuen Location, trägt das Luzerner Frauenquartett famm alte Volkslieder in neuen Arrangements vor. Im Skulpturenpark Ennetbürgen bietet das Lucerne Improvisers Orchestra der Hochschule Luzern eine Klanginstallation mit überraschenden Resonanzerlebnissen. Der legendäre Jazz-Gitarrist Bill Frisell spielt am Samstagabend im Theater an der Mürg.

Den Abschluss des Festivals bilden am Sonntag die zwei Stimmen des Duos Tarta Relena aus Katalonien. Bereits am Abend davor kommen die Nachschwärmer mit im der Party des jungen Nidwaldner Veranstaltungskollektiv Bamms im Chäslager auf ihre Kosten. Die Konzerttickets berechtigen übrigens am entsprechenden Tag zur kostenlosen ÖV-Nutzung im Netz des Tarifverbunds Passepartout.

Programm/Vorverkauf unter www.stansermusiktage.ch