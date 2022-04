Stanser Musiktage Napoli-Lieder und Mani-Matter-Rock: So wurden die SMT musikalisch eröffnet Die Stanser Musiktage sind neu erwacht: Nach zwei stillen Jahren war der Eröffnungsabend in Sachen Musik ziemlich fulminant. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 28.04.2022, 14.33 Uhr

Die Stanser Musiktage sind, und alles geht hin. Der Klostersaal war am Mittwochabend mit ­Publikum voll besetzt, ebenso das Theater an der Mürg und das Chäslager. In der Kapuziner­kirche lauschte ein vor allem jüngeres «Indie»-Publikum in abgedunkelter Atmosphäre den meditativen Orgel-Vibrationen von Kali Malone. Schon nach einer Viertelstunde spürte man, wie sich die Klänge in den Körper einnisteten und die Gedanken ruhig machten.