Lucerne Festival: Luzerner Sinfonieorchester, Michael Sanderling

Lucerne Festival Luzerner Sinfonieorchester startet in der Arena in die Ära Michael Sanderling Das Luzerner Sinfonieorchester eröffnet unter seinem neuen Chefdirigenten Michael Sanderling den Schumann-Zyklus des Festivals. Und zeigt an der Grenze zwischen Genie und Wahnsinn zwei Gesichter – eines mit dem Cellisten Steven Isserlis. Urs Mattenberger 23.08.2021, 18.45 Uhr

Cellist Steven Isserlis mit dem Luzerner Sinfonieorchesster unter Michael Sanderling. Bild: Peter Fischli/Lucerne Festival

Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn lässt sich manchmal exakt bestimmen. Im Fall Robert Schumanns verlief sie mitten durch den 27. Februar 1854. Der Komponist hatte am Morgen sein letztes Werk in Reinschrift niedergeschrieben. Nach dem Mittag irrte er im Schlafmantel durch Düsseldorf, stürzte sich in den Rhein und wurde nach der Rettung in die Nervenheilanstalt eingewiesen. Aus dieser kam er bis zu seinem Tod zwei Jahre später nicht mehr heraus.

Damit ist der Schumann-Zyklus, den das Luzerner Sinfonieorchester am Sonntag eröffnete, ein zentraler Beitrag zum Festival-Thema «Verrückt». In ihm stellt sich die Frage nach der Grenze wie im ersten Konzert immer wieder neu. Ist es im Cellokonzert ein Zeichen erlahmender Schaffenskraft, dass Schumann hier den Überschwang von einst in eine grüblerische Melancholie zurücknahm, die dem Cello solistische Brillanz verweigert?

Dass das Luzerner Sinfonieorchester darauf erste Antworten gab, setzte ebenfalls ein Zeichen: Für die jüngst vereinbarte Partnerschaft mit dem Festival, die ihm einen festen Platz in der Arena internationaler Spitzenorchester gibt. Symbol für eine neue Ära war zudem der neue Chefdirigent Michael Sanderling. Und die Antwort, die er auf die Frage nach Schumanns Spätwerk gab, verlieh nicht nur dem Komponisten – in der Gegenüberstellung mit der vierten Sinfonie –, sondern auch dem Orchester zwei Gesichter, ein kammermusikalisches und ein grosssinfonisches, das in die Zukunft blickt.

Für Sanderling, der von der Dresdner Philharmonie nach Luzern kommt, ist dies ein Vorzug des Luzerner Sinfonieorchester: Dass die Herkunft aus einer Kammerorchestertradition spürbar sei, der Ausbau zum vollen Sinfonieorchester jetzt aber ein grossinfonisches Repertoire «mit mehr Saft» ermögliche.

Für Letzteres war im Konzert Carl Maria von Webers «Freischütz»-Ouvertüre die Visitenkarte. Wie Sanderling aus der Tiefe heraufdämmernden Klangstrom anschwellen und an der Hörgrenze verdämmern liess, zeigte, wie unplakativ er Grossinfonisches gestaltet. Aber dann liess er auch die Zügel schiessen und drehte den Klang, grobkörnig selbst im geballten Tutti, mächtig und tänzelnd auf.

Das fand seine Fortsetzung zum Schluss in Schumanns vierter Sinfonie. Auch da spitzte das glänzend disponierte Orchester Motive zu Jubelgesten zu, trieb dramatische Entwicklungen mit plastischer Phrasierung und federnd voran. Aber Sanderling verbreiterte auch den stürmischen Fluss an Übergängen zu einem wuchtigen Pathos, das mit dem energischen Zug nach vorne die romantisch aufgewühlte Zerrissenheit von Schumanns Musik herausstellte.

Das Cellokonzert dazwischen war dagegen Kammermusik in Reinkultur, in dem der Dirigent abgesehen von heftigen Einwürfen das Orchester weit zurücknahm. Und auch wenn damit die Bühne frei war für den Solisten, drängte der Cellist Steven Isserlis nicht ins Rampenlicht. Er sinnierte im Pianobereich vor sich hin und verstrickte sich in ausweglose Virtuosität mit einer Raserei, die dem Instrument auch mal den Ton verschlug und perkussiven Biss gab.

Erlahmende Schaffenskraft? So radikal hat man die Einsamkeit des Solisten noch kaum je erlebt. Umso mehr, als Isserlis mit einzelnen, ins Orchester hinein verlängerten Melodielinien auch die Sehnsucht mitspielte, die der langsame Satz einlöst: Sein von den Hörnern vergoldetes Duettieren mit dem Solocello des Orchesters hob ereignishaft alle Grenzen auf. Spontane Bravorufe im Schlussapplaus bestätigten: Ein sensationeller Start in die neue Ära.