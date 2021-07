Winterreise - der letzte Film mit Bruno Ganz läuft im Kino

Stattkino Luzern Bruno Ganz' letzter Film: Zum Schluss mit stupendem Elan Mehr als zwei Jahre nach Bruno Ganz’ Tod erscheint mit «Winterreise» der letzte Film, in dem er mitspielte. Es ist eine berührende, aussergewöhnliche Genremischung mit einem mitreissenden Hauptdarsteller. Stefan Welzel 21.07.2021, 16.44 Uhr

Bruno Ganz als jüdischer vertriebener George Goldsmith im Ruhestand. Bild: PD/Plus Pictures/Zero One Film

Nazideutschland 1935. Dem jungen Musiker Günther Goldschmidt wird mitgeteilt, dass er seine Ausbildung zum Flötisten nicht beenden darf. Der Grund: Er ist Jude. Im Film «Winter­reise» des dänischen Regisseurs Anders Østergaard wird diese Szene mittels Reenactment und des deutschen Schauspielers Leonard Scheicher in Schwarz-Weiss dargestellt. So weit, so gewöhnlich. In Doku-Fiktionen ist dies das zentrale Stilmittel. Doch in «Winterreise» ist es lediglich eine von vielen Darstellungsmethoden, um die Lebensgeschichte des Günther Goldschmidt zu erzählen. Eine weitere und gleichzeitig zentralste: Der 2019 verstorbene Bruno Ganz spielt den Pensionär Goldschmidt alias George Goldsmith, der im Arizona der Jahrtausendwende von seinem Sohn mit der Vergangenheit konfrontiert wird. Østergaard greift tief in die Trickkiste der Genremischung, um Oral History auf ganz eigenwillige Art auf die Leinwand zu bannen. Im Luzerner Stattkino ist der Film ab morgen Donnerstag zu sehen.

An der Basis zu Østergaards Film stehen die authentischen Gespräche zwischen Goldsmith und seinem erwachsenen Sohn Martin. Letzterer hat danach ein entsprechendes Sachbuch veröffentlicht und übernimmt in «Winterreise» auch die Rolle des Erzählers. Im Dialog mit dem Vater nähert er sich den zentralen Bruchlinien der tragischen Familiengeschichte, von Østergaard umgesetzt in dokumentarisch dichter Atmosphäre. Bildschnitt und Kameraführung sind jenen eines Laienfilmers im Familienurlaub nachempfunden.

Ob die beiden zusammen durch die Wüstenlandschaft Arizonas streifen oder im Auto durch das nächtliche Tucson fahren: Es ist, als wären wir selber Familienmitglieder, die gebannt den Ausführungen lauschen. Das alles inszeniert der Regisseur unaufgeregt spektakulär – oder spektakulär unaufgeregt. Auf jeden Fall geht es uns nah.

Ein Augenzwinkern hier, ein kauziges Grollen dort

Bruno Ganz geht auf in seiner Rolle – ein Augenzwinkern hier, ein kauziges Grollen dort und immer wieder Knochenmark durchdringendes Schweigen. Dazu dieser glasige, in die Ferne schweifende Blick. Und wenn er als Goldsmith vom Gang ins Berliner Gestapo-Hauptquartier spricht, bei dem er als einer der letzten Juden ein Ausreisevisum erhielt, bricht nochmal der stupende, horrorartige Elan aus dem Schauspieler heraus, der an die Darstellung Hitlers in «Der Untergang» erinnert. In seiner allerletzten Rolle als jüdischer Vertriebener zeigt sich der bereits dem Tod nahe Ganz erstaunlich agil, hellwach und überzeugend. Er und nur er ist es, der uns auch in die Gefühlswelt des Protagonisten entführt.

Zwischen diesen Dialogeinspielungen wird das Publikum mittels eingangs geschilderten Reenactments und echter Bilder aus den 1930er- und 40er-Jahren in diese schreckliche Epoche versetzt. Dabei erfahren wir auch viel über den von den Nationalsozialisten als Feigenblatt genutzten Kulturbund Deutscher Juden, in dessen Orchester Goldschmidt dann spielen durfte und wo er seine spätere Frau kennenlernte.

Mit historischen Kameras und Green Screen

Speziell: Die Schauspielerinnen und Schauspieler wurden mit historischen Kameras gefilmt und vor dem Green Screen in alte Archivbilder und Umgebungen gesetzt, gehen dabei unter anderem in Strassenzügen während der Reichskristallnacht-Pogrome umher. Collageartige Sequenzen ergänzen diesen etwas gewagten, letztlich aber gelungenen Genremix. Dass man Oral His­tory auf diese vielseitige Weise filmisch transportiert, hat man noch selten gesehen. Fazit: Es funktioniert, auch wenn es etwas gewöhnungsbedürftig ist.

