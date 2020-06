Stefan Gritsch stellt in Luzern aus – der Künstler verbindet Ruhelosigkeit mit Geduld

Das Werk von Stefan Gritsch ist eine einzige Verwandlung. Jetzt stellt der Künstler in der Edizioni Galleria Periferia aus. Der Künstler sucht die Ruhe in seinen Bildern. Pirmin Bossart 16.06.2020, 20.00 Uhr

Stefan Gritsch stellt in der Edizioni Galleria Periferia aus. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 11. Juni 2020)

Eine grosse Ruhe liegt im Raum. Im ersten Sektor der Ausstellung von Stefan Gritsch in der Edizioni Galleria Periferia hängen grossformatige Bilder. Die mit der Abreisstechnik produzierten Bilder wirken wie gefleckte Aussenhäute von überdimensionierten Überseekoffern. Aber auch die beiden riesigen Farbtafeln an der gegenüberliegenden Wand, auf denen sich Tausende von Pinselstrichen zu einem faszinierend rotierenden Geflecht verbinden, wirken meditativ. Doch unter der Haut ist Bewegung. Die Ruhe ruht nicht.

Ruhelosigkeit und Geduld passen schlecht zusammen, aber sie scheinen im Schaffen von Stefan Gritsch eine Verbindung einzugehen. Die Unruhe ist sein Motor. Arbeitet er nicht in seinen Ateliers in Lenzburg und Luzern, geht er laufen, «nicht in die Berge, einfach draussen». Und jetzt, da er vor seinem schwindelerregenden Pinselstrich-Bild in der Galleria steht, sagt er:

«Schlussendlich habe ich nur versucht, eine ruhige Fläche zu gestalten.»

Er arbeitete so lange daran, bis das Bild ruhig wurde. Das dauerte anderthalb Jahre.

Handkehrum kann Gritsch ein begonnenes Pinselstrich-Bild nach Monaten des Arbeitens plötzlich übermalen, weil die Unruhe zu gross geworden ist. Dann verwandelt er es mit der von ihm entwickelten Abreisstechnik in etwas Neues. Er grundiert die Leinwand mit einer einheitlichen Farbe, trägt neue Farbkleckse auf, faltet die Leinwand mehrmals, beschwert sie und reisst sie nach dem Vertrocknen auf, sodass symmetrische Kleckse entstehen.

Im zweiten Ausstellungsraum konzentrieren sich Werke, für deren Entstehungsweise Gritsch bekannt geworden ist. Da sind sie, die farbigen Blöcke und auch die bemalten Knochenstücke, in allen möglichen Dimensionen und Formen. Sie liegen entlang den Wänden auf den Sideboards, für deren Konstruktion Gritsch seinen Arbeitstisch zersägt hat. Einzelne Objekte und Zeichnungen hängen auf Augenhöhe, sie können immer wieder ändern. «Sie sind wie eine rhythmische Melodie, während auf den Sideboards die Basslinie vibriert. Das sind die Dinge und Techniken, mit denen ich mich befasse.»

Die Farbe wird zum Objekt

Seit über 30 Jahren giesst Gritsch Acrylfarbe zu Blöcken, zerschneidet sie, setzt sie neu zusammen oder kehrt deren Innenflächen nach aussen. Von dieser Ursubstanz zehrt er bis heute. Die Blöcke und Kugeln und Platten mit ihren bunten Marmorierungen wachsen noch immer, verändern sich, werden zu neuen Konglomeraten kombiniert. Die Farbe als Werkzeug des Malers wird bei Gritsch zum Objekt, das nicht als Skulptur in der Vitrine endet, sondern potenziell endlos verwandelbar bleibt. Der Künstler umgiesst etwa Vasen mit Farbe, löst sie dann aus der Gussform, setzt diese neu zusammen und giesst mit Beton neue Abdrücke.

Werke von Stefan Gritsch:

Die Beschäftigung mit dem Material Farbe geht auf die 1990er-Jahre zurück. Damals begann Gritsch, seine Bilder in dünne Streifen zu zerschneiden und sie mit Knochenleim zu Platten zu formen, die beliebig weitergeschichtet werden konnten. Bis er eines Tages diese Schichtungen mit purer Farbe generierte. Gritsch hat tonnenweise Acrylfarbe verbraucht. In seiner exzessiven Phase konnte er 30 Fünf-Liter-Kübel mit Farben aufreihen und warten, bis an der Oberfläche eine Farbhaut entstand. Diese tauchte er unter, so dass sich eine neue Haut bilden konnte. Nach anderthalb Jahren waren die Kübel zu Farbblöcken verklumpt.

«Mich interessiert, wie sich aus Häuten Körper bilden», sagt Gritsch. Die Haut ist eines seiner Grundthemen. Und die Zeit. Die Zeit, die es braucht, bis etwas wird, das sich dennoch fortwährend verwandelt. Für diese Prozesse, die er konzentriert verfolgt, bringt der Künstler eine unerhörte Geduld auf.

Ähnliche Metamorphosen gestaltet er mit den grafischen Karten von Konfliktgebieten, die er seit Jahren aus Zeitungen sammelt. Er überträgt sie auf den Computer, legt sie übereinander, dreht und spiegelt sie und bringt Farbe dazu, bis daraus liebliche Blumenbilder («War Flowers») geworden sind. Oder er lässt aus den ornamentalen und abstrahierten Flächen Tuftingteppiche («War Carpets») produzieren, von denen ein Exemplar in der Galerie liegt. «Es sind Trauerarbeiten», sagt Gritsch. Der Rest ist Ohnmacht.

Gritsch geht seinen eigenen Weg

Die Vielfalt seiner Werke mag auf den ersten Blick verwirren. Aber bald wird klar, wie alles miteinander verbunden ist. Und wie beharrlich und pragmatisch der Künstler, jenseits von hochtrabenden Inspirationen, sein Tagewerk verrichtet. Gritsch geht seinen eigenen Weg. Er hegt und pflegt seine Obsessionen, wie ein Gärtner, der bewegliche Skulpturen züchtet und sie täglich mit Farbe giesst.

Stefan Gritsch. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 11. Juni 2020)

Der Künstler, der aussieht wie ein Rockstar in seinen späten Jahren, ist zufrieden, wie sich alles entwickelt hat. «Ich habe auch Glück gehabt», sagt er ganz uneitel. 30 Jahre lang hat er an der Hochschule für Kunst und Design unterrichtet und daneben ständig produziert und namhafte Ausstellungen im In- und Ausland realisiert.

Gritsch arbeitet im Hauptatelier in Lenzburg und im Atelier in Luzern, Tür an Tür mit der Edizioni Galleria Periferia. Gianni und Flurina Paravicini haben auch mehrere Bücher von ihm herausgegeben. Jetzt ist er wieder da, zum fünften Mal. Sogar ein paar Selbstporträts hat er mitgebracht, für die je drei Buchstaben reichen: Ape, Dog, Try, Not, Sad, You, Key, Hey!

Hinweis: Stefan Gritsch: «Vista». Offen 20./27. Juni und 4. Juli, je samstags 12–17 Uhr. Oder nach Vereinbarung: mail@periferia.ch.