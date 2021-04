Steinway Selbstspielender Konzertflügel: Mehr als eine Jukebox mit Starpianisten wie Lang Lang Im Hotel Schweizerhof Luzern ermöglicht ein digital ausgerüsteter Steinway-Flügel, dass trotz Coronaverboten Musik gemacht werden kann. Aber der Film des «Steinway Spirio» in Aktion zeigt: Er ist keine Pandemienotlösung und erlaubt Visionen für neue Konzertformate. Urs Mattenberger 08.04.2021, 18.00 Uhr

Trotz Corona geben sich im Hotel Schweizerhof Luzern Starpianisten aus aller Welt die Tasten in die Hand. Zugelassen sind zu ihren Aufführungen zwar nur Hotelgäste, für sie aber gibt es Klaviermusik praktisch a discrétion, gespielt auf dem neuen Steinway in der Hotelbar. Da zaubert gerade der chinesische Superstar Lang Lang Gershwins «Rhapsody in blue» in die Tasten, lässig und auch mal so virtuos, dass diese nur so flattern.

Hier im Video:

Video: Pius Amrein

Zauber ist tatsächlich mit im Spiel. Denn Lang Lang sitzt zwar nicht am Flügel. Dieser ist ein Steinway Spirio, der von alleine spielt. Aber er tut es genau so, wie Lang Lang und viele andere Steinway-Pianisten dieses und andere Stücke eingespielt haben.

«Die Hotelgäste sind verblüfft, wenn die Tasten wie von Geisterhand niedergehen»,

lacht Gian Walker, ausgebildeter Musiker und Leiter Business Development des Hotels: «Manche beugen sich unter den Flügel, weil sie denken, da müssten Lautsprecher versteckt sein.»

Der iPad wird zur Spielkonsole

Aber Lautsprecher braucht der Spirio nicht. Dafür hat er ein neu entwickeltes, digital gesteuertes Selbstspielsystem, das in seinem Inneren eingebaut ist und die Tasten und Hämmer genau so in Bewegung versetzt, wie es ein Meisterpianist aufgenommen hat. Damit ist nicht nur der Klang authentisch. Das gilt auch für die dynamischen Nuancen. «Während das MIDI-Audioformat 280 dynamische Abstufungen unterscheidet, kennt die Software des Spirio 1000», erklärt Walker. Damit reicht das Spektrum von kaum hörbaren leisen Tönen bis zum mächtigen, orchestralen Klang, wie ihn eben ein Flügel ermöglicht. «Die volle Lautstärke würde in einem Barbetrieb stören», räumt Walker ein und zeigt, wie man je nach Bedarf die Dynamik zurücknehmen kann.

Wird wie von Geisterhand gespielt: der über den iPad gesteuerte Steinway Spirio im Hotel Schweizerhof Luzern. Bild: Pius Amrein (28. März 2021)

Gesteuert wird das über ein iPad, das als eine Art Spielkonsole dient. Damit kann man auch die unzähligen, von Steinway zur Verfügung gestellten Musiktitel von Klassik über Pop bis Jazz abrufen – nach Suchfunktionen wie Interpreten, Komponisten, Genres oder Playlists für Weihnachten oder Silvester.

Legenden wie Horowitz werden zum Leben erweckt

Wir tippen in der Auswahl, die der iPad für diesen Monat anbietet, auf Thelonious Monks «Don’t Blame Me». Auch am Auf und Ab der Tasten kann man erkennen, wie Monk Akkorde schlurfen und Tonkaskaden perlen lässt. Ja, auch historische Aufnahmen werden für den Spirio digitalisiert, womit legendäre Pianisten wie Gershwin oder Rachmaninow aktuellen Klavierstars wie Yuja Wang oder eben Lang Lang Konkurrenz machen. Der Schweizer Pianist Oliver Schnyder fand bei einer Spirio-Präsentation gerade das bewundernswert: dass man

«auf diese Art Legenden wie Horowitz wieder zum Leben erwecken kann.»

Werden selbstspielende Flügel künftig Livemusiker wegrationalisieren? «Bei uns sicher nicht», winkt Walker ab: «Der Schweizerhof positioniert sich ja als Festivalhotel. Wir arbeiten deshalb eng mit Musikern zusammen. Diese kann und soll der Spirio nicht ersetzen. Wir haben den Steinway auch deshalb gekauft, weil man ihn ganz normal als B-Flügel spielen und für Livekonzerte nutzen kann.»

Improvisierte während des Lockdown auch schon mit dem Flügelhorn zum Steinway Spirio: Gian Walker, Leiter Business Development im nur für Hotelgäste wieder eröffneten Hotel Schweizerhof.

Bild: Boris Bürgisser

Trotzdem: Werden die Pianisten, die der Spirio zum Leben erweckt, nicht jeden Barpianisten in den Schatten stellen? «Nein», wehrt Walker ab: «Unsere Barpianisten sind bei unseren Gästen sehr beliebt und anerkannt. Da spielt auch die Interaktion zwischen Pianist und Gästen eine Rolle».

Neue Formate live und im Stream

Die naheliegendste Einsatzmöglichkeit für den Spirio ist, dass er den Barpianisten vertritt, wenn dieser Pause macht. Und obwohl der Schweizerhof – wie übrigens auch das Hotel Palace auf dem Bürgenstock – den Spirio kurz vor der Pandemie anschaffte: Er ist wie geschaffen für Corona, weil er Barpiano-Musik sogar ohne soziale Kontakte zu Musikern erlaubt.

Nach Corona kann der Spirio als «Jukebox» genutzt werden, indem Gäste sich über den iPad eigene Musikwünsche erfüllen. Der selbstspielende Flügel inspiriert aber auch zu neuen Formaten. Anders als bei bisherigen Selbstspielsystemen kann der Spirio von einem Pianisten gespielt werden, während er selber in Aktion ist. «Damit können Pianisten zu einer Wiedergabe improvisieren», sagt Walker.

Einen Schritt weiter geht die Idee, zu Live-Events wie dem Retro-Festival Themenabende durchzuführen, in denen der Spirio miteinbezogen wird. Und Steinway arbeitet an der Möglichkeit, ein Rezital etwa von Lang Lang in der Elbphilharmonie zu streamen, wozu der Spirio in Echtzeit die Musik spielt.

Barpiano-Stimmung wie im Sturm weggefegt

Beim Stöbern im Spirio-Archiv stelle ich fest, dass Popklassiker wie «Bridge Over Troubled Water» oder Piazzollas «Adios Nonino» nach Barpiano klingen, wenn die Dynamik heruntergefahren wird. In Horowitz’ sensibler «Träumerei» kann da sogar einmal ein Ton an der Hörgrenze verloren gehen. Also wischte ich den Regler aufs Maximum – und erschrak, wie kraftvoll Schumanns «Kreisleriana» im Sturm aus dem Flügel herausbrach.

Der Spirio ist eben in erster Linie ein richtiger Konzertflügel, der rasch den Rahmen privater Räume sprengt, für die er – für rund 70000 Franken – auch angepriesen wird. Freuen wir uns also auf das erste richtige Livekonzert im Schweizerhof mit Publikum und einem Pianisten. Selbst Walker gibt zu, dass er sich beim Spirio zuerst daran gewöhnen musste, «dass da kein Pianist am Flügel sitzt».