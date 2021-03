Stream Bach-Passion zum Karfreitag: Im KKL wird vor laufenden Kameras gestorben So existenziell können Streams sein: Die Zürcher Sing-Akademie nahm Bachs «Matthäuspassion» im KKL auf und geht damit an Karfreitag online. Urs Mattenberger 31.03.2021, 05.00 Uhr

Livekonzert ohne Publikum: die Zürcher Sing-Akademie und das Orchester La Scintilla bei der Aufnahme von Bachs Matthäuspassion am Sonntag im KKL. Bild: Pius Amrein (28. März 2021)

Ob begleitet oder unbegleitet: Sterben muss jeder für sich allein. Das macht uns auch Bachs «Matthäuspassion» bewusst, die regelmässig an Karfreitag im KKL Luzern zur Aufführung kommt. Denn da fragt sogar Jesus am Kreuz seinen Vater, wieso er ihn verlassen habe.

Trotz Corona erklingt das Werk auch dieses Jahr – als Stream – aus dem Konzertsaal des KKL. Die Aufnahme dafür erfolgte am letzten Wochen­ende so live, wie man sich das nur wünschen kann: Die Zürcher Sing-Akademie hatte den Konzertsaal als Tonstudio gemietet und führte die «Matthäuspassion» mit vorzüglichen Solisten und dem Barockorchester La Scintilla des Opernhauses Zürich auf.

Auch ich bin gemeint!

Florian Helgath, seit 2017 Dirigent des Zürcher Berufschors, nutzte gerade da, wo es ans Sterben geht, die Akustik des Konzertsaals für Extremwerte. Eben noch hatte der Chor den Spott der Hohepriester über den Gottessohn am Kreuz derart zu explosiven Platzlauten zugespitzt, dass der leere Saal erbebte. Doch kaum hatte der Bass von Milan Siljanov dem Sterben Jesu imposante Statur gegeben, da geschah das Unglaubliche.

Der Chor nämlich setzte jetzt langsam und kaum hörbar mit dem Choral «Wenn ich einmal soll scheiden» ein und wendete damit das dramatische Geschehen ganz ins Persönliche um. So leise, als singe nur einer oder im Kollektiv jeder für sich und wäre beim Sterben jeder Einzelne von uns und also auch ich gemeint. Ein magischer Moment auch an chorischer Klangkultur.

Pianissimowunder gegen das Social Distancing

Denn da bot die Aufführung eines jener Pianissimo-Wunder, für die der Konzertsaal berühmt ist. Und dass coronabedingt nur ein paar Gäste im Saal anwesend und da weit verstreut waren, passte zur Vereinzelung, gegen die der Choral auch ansingt. Die Bitte, dann «scheide nicht von mir», hörte man hier wie einen Einspruch gegen soziale und andere Distanzierungen. Und den Zauber einer Liveaufführung konnten auch die laufenden Kameras nicht stören, die am Rand und auf Podesten über den Parkettsitzen aufgebaut waren.

Der Zug ins Persönliche prägte diese Aufführung über weite Strecken. Jan Petryka akzentuiert mit seinem geschmeidigen Tenor weniger die Dramatik als die menschlichen Züge des Geschehens. Anke Vondung macht mit ihrem gelöst fliessenden Alt aus der Bitte um Erbarmen eine zeitlose Meditation. Und der unglaublich wendige und präzis agierende Chor bringt in allen möglichen Tonlagen den Volksaufruhr wie dessen Besänftigung durch die Choräle zum Ausdruck. Diese zeichneten in einem feierlichen Grundton den Gang der Geschichte immer belebter und schliesslich ganz verinnerlicht nach.

Trommeln zum Volkszorn

Die andere Seite dieser Passion ist, dass Helgath den 30-köpfigen Chor und das Orchester La Scintilla für farbige Tableaux nutzte, die man von diesem doppelchörig besetzten Werk auch erwartet. Die Orchesterbässe entfalteten von Beginn weg Schubkraft und artikulierten mitunter so griffig, als trommelten sie zum Volkszorn.

Wie viel sich davon beim Streaming vor dem Bildschirm überträgt, wird sich am Freitag zeigen. Da kann zwar jeder, fast wie beim Sterben, für sich allein sein. Dafür fehlen die Gemeinschaft, für die in der Passion die Choräle stehen, und das Wunder an Klang, wie es nur die ­Liveakustik bietet.

Link zum Stream am Freitag, 2. April, 15 Uhr, und zu Tickets (ab 5 Franken): www.sing-akademie.ch