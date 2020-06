Interview Stiftungsrat vom Luzerner Theater nennt als Favorit für das Betriebskonzept ein «Drei-Sparten-Haus Plus» Nur Gastspiele seien kein Modell für das neue Luzerner Theater, sagt die Präsidentin des Stiftungsrats Birgit Aufterbeck – und gibt Einblick ins Betriebskonzept. Urs Mattenberger 20.06.2020, 05.00 Uhr

Das Betriebskonzept für ein neues Luzerner Theater liegt im Entwurf vor und ist in der Vernehmlassung bei Partnern des Theaters. Aufgrund der Motion von FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp, welche die Prüfung eines reinen Gastspielbetriebs verlangt, gibt Birgit Aufterbeck als Präsidentin des Stiftungsrats des Theaters erstmals Einblick ins Betriebskonzept. Dieses gelangt im Herbst in die politischen Gremien von Stadt und Kanton und wird dann veröffentlicht.

Müssen Sie jetzt für die Evaluation eines Gastspielbetriebs nochmals über die Bücher?

Birgit Aufterbeck: Nein. Zwar hat Gaudenz Zemp recht, dass man auch diese Variante prüfen muss. Aber das haben wir bereits gemacht.

Welche Varianten haben Sie insgesamt geprüft?

Wir haben alle Tabus abgelegt. Die extremste Variante, bei der man auf den ersten Blick am meisten Geld einsparen kann, wäre die Devestition – also der Verzicht auf einen städtischen Theaterbetrieb. Die weiteren Varianten sind neben einem Gastspielbetrieb ein Ein-, Zwei- oder Drei-Sparten-Haus.

Welche schlägt das vom Stiftungsrat des Theaters abgesegnete Betriebskonzept vor?

Das Dreispartenmodell, wie wir es im Grunde heute schon kennen, allerdings mit wesentlichen Änderungen. Ich nenne das «Dreisparten Plus».

Das Drei-Sparten-Haus schwingt von Theaterseite seit Jahren obenauf. Hängt das mit einer Besitzstandswahrung zusammen, weil bei einer Abkehr davon die Subvention von 20 Millionen Franken neu verhandelt werden müsste?

Nein, das Dreispartenmodell ist einfach unter dem Kostenaspekt die effizienteste Variante und bringt der Region den grössten gesellschaftlichen und künstlerischen Mehrwert.

Aber der Gastspielbetrieb in Winterthur ist mit neun Millionen Franken doch klar günstiger?

In absoluten Zahlen ja. Aber für Luzern mit seiner hohen Kulturidentität ist die entscheidende Frage, welchen Output wir für das investierte Geld bekommen und wie wir uns damit weiterentwickeln. Ein Gastspieltheater zeigt eine eingekaufte Produktion wenige Male – ein solches, überwiegend geschlossenes Haus wäre am Reussufer nicht akzeptiert. Die Programmdichte und -vielfalt ist also viel kleiner. Ein zentraler Punkt ist zudem, dass mit einem Gastspielbetrieb das Geld für Kunst, Kreativität und Handwerk in andere Regionen und Häuser exportiert wird. Dabei gilt Kreativität als eine Schlüsselkompetenz des 21.Jahrhunderts!

Aber im technischen Bereich könnte man Geld einsparen, weil die Werkstätten wegfallen.

Ja, aber selbst da würde Geld für Kreativität exportiert. Ein Gastspielhaus braucht bloss einen Bühnenbetrieb für den Auf- und Abbau der Produktionen. Für unsere «Salome» dagegen verlangte der Regisseur knallig glänzende Fauteuils, wofür eine Forschungsarbeit an der Hochschule für Gestaltung die Lösung lieferte. Meine Coiffeuse arbeitete für eine Produktion in der Maske mit, ein Elektrikerbetrieb wurde hinzugezogen für die Video-Verkabelungen zu «Don Giovanni», eine Visagistin wurde für das Schminken der Darsteller engagiert. Sie alle erlebten ihren Beruf für einmal im Kontext von Kunst. Diese Verankerung in der Region bietet nur ein Haus, das selber Kunst macht. Und das gilt erst recht für Sänger-, Schauspiel- und Tanz-Ensembles.

Aber auch der Verzicht auf Ensembles wird immer wieder aus Spargründen zur Diskussion gestellt.

Auch das haben wir in der Arbeit am Betriebskonzept überprüft. Und da hat sich bestätigt, dass eingekaufte Produktionen, für die in der Oper in Winterthur ganze Orchester eingeflogen werden, mehr kosten als ein eigenes Ensemble. In Luzern wäre zudem problematisch, dass für das Luzerner Sinfonieorchester rund ein Drittel seiner Dienste wegfallen würde. Und prominente Beispiele wie Regula Mühlemann zeigen, wie wichtig ein Luzerner Theater, das selber produziert, für die Karrieren von Künstlern in der Region sein kann. Regula Mühlemann hatte nach ihren Anfängen in der Luzerner Kantorei erste Engagements am Luzerner Theater, machte Weltkarriere und kehrte kürzlich ans Luzerner Theater zurück, um erste Erfahrungen in einem neuen Fach zu machen.

Aber der Luzerner Tenor Mauro Peter macht international Karriere, ohne je im Luzerner Theater aufgetreten zu sein. Und: Mühlemann wie Peter sind absolute Einzelfälle.

Sicher, aber der Fall von Mühlemann zeigt ein Prinzip, das auch in die Breite wirkt. Gerade unter der Intendanz von Benedikt von Peter hat das Theater vermehrt mit lokalen Akteuren zwischen freier Szene und Lucerne Festival zusammengearbeitet. Das nimmt weiter neue Dimensionen an.

Verraten Sie uns einige Beispiele.

Im «Beethoven Nine»-Projekt zum nächsten Saisonstart wirken der 21st Century Chorus und der Chor der Nationen mit, mit Luzerner Fasnachtsvereinen machen wir die Altstadt zum Themenpark, und mit dem Stadttheater Sursee gibt es Gespräche über mögliche Kooperationen. Damit wird das Luzerner Theater zu einem kulturellen Netzknotenpunkt, von dem viele Gruppen profitieren sollen. Das verpflichtet natürlich dazu, diesen im neuen Haus ihren Platz zu geben. Und genau darauf soll das neue Theater als offenes Haus für alle angelegt sein. Mit einem Gastspielbetrieb ist diese zeitgemässe Form von Theater nicht zu haben. Wenn die erste Priorität ist, Geld zu sparen, müsste man schon einen anderen Weg gehen.

Eben jenen der «Devestition», also den Verzicht auf ein Theater. Was zeigt Ihre Evaluation da?

Klar spart man da Subventionen ein. Aber man würde nicht nur den Standortfaktor Kultur, der mit dem erwarteten Bevölkerungswachstum an Bedeutung gewinnen wird, schwächen. Auch eine in Luzern seit Jahrhunderten verankerte Kultur der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen würde gekappt. Es stellte sich nicht zuletzt die Frage, wie man das heutige Gebäude nutzen könnte. Bei einem derartigen Repräsentationsbau würde sich eine Vermietung an Läden sicher verbieten, und jede Nutzung von öffentlichem Interesse hätte wiederum Kosten zur Folge. Ganz abgesehen davon, dass das baufällige Haus ohnehin ausgekernt und für viel Geld saniert werden müsste.

Bleibt als weitere, immer wieder vorgeschlagene Sparmöglichkeit die Streichung einzelner Sparten. Wieso ist das im Betriebskonzept keine Option?

Einen Einspartenbetrieb mit künstlerischer Ausstrahlung könnte sich Luzern finanziell schlicht nicht leisten. Das geht in einer Stadt wie Zürich, die neben dem Schauspielhaus über das Opernhaus als Zweispartenhaus für Oper und Tanz verfügt. Das vergleichsweise kleine Luzerner Theater wäre mit nur einer Sparte auch nicht attraktiv für Intendanten wie Benedikt von Peter, der Luzern mit seinem Raumtheater im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt gemacht hat. In der Theaterlandschaft würde Luzern vom Radar verschwinden.

Sie schlagen also ein «Dreispartenmodell Plus» vor. Worin besteht das Plus?

Dazu gehört wesentlich die erwähnte Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren und gesellschaftlichen Gruppen. Eine Voraussetzung dafür ist ein Raumprogramm mit vier Sälen. Es umfasst einen klassischen Theatersaal etwa für Oper, einen Saal für das Schauspiel, einen multifunktionalen Saal für kleinere Produktionen zum Beispiel der freien Szene. Das Foyer soll zur Stadt hin offen sein, über ein Restaurant verfügen und für unterschiedliche Events genutzt werden. Das Theater soll damit ein urbaner Treffpunkt werden, wie es ein Bahnhof oder ein Stadion ist.

Und worin besteht das Plus im Betrieb selber?

Im Detail kann ich dazu noch nichts sagen, bevor die Vernehmlassung mit allen involvierten Partnern abgeschlossen ist. Aber wir möchten das Haus nicht nur für Produktionen aus der gesamten Region öffnen, sondern auch internationale Produktionen einladen. Dafür werden wir unseren Spielplan zeitlich öffnen – in den Sommer hinein, was umgekehrt mehr Flexibilität während der eigentlichen Saison gibt.

Also auch vereinzelte Gastspiele – ist das im Rahmen der heutigen Subvention zu finanzieren?

Ja, wir zeigen im Betriebskonzept auf, wo es zum Beispiel durch vereinfachte Betriebsabläufe im einem neuen Haus Sparpotenziale gibt. Wir haben das bis in die Eingeweide hinein durchgerechnet mit einem neuen Tool, das uns jetzt in Coronazeiten die Planung erleichtert hat. Und ich kann sagen: Wir sind auch finanziell auf einem guten Weg.