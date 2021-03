Stream Festival Strings Lucerne probten im KKL die Magie des Neuanfangs Das Kammerorchester gab einen Vorgeschmack auf mögliche Livekonzerte ab April. Es nutzte das KKL als Aufnahmestudio und bietet nun das Mozart-Programm als Stream an. Urs Mattenberger 02.03.2021, 17.52 Uhr

Weil keine Konzerte stattfinden, steht das KKL als Aufnahmestudio zur Verfügung: Die Festival Strings bereiten sich damit im Konzertsaal auf den Livestream vor. Bild: Fabrice Umiglia/PD

Den Neustart der Konzerte, wenn sie endlich wieder zugelassen sind, stellen wir uns magisch vor. Daran wird am Sonntag im ansonsten gespenstisch leeren Konzertsaal des KKL bereits bis ins kleinste Detail gefeilt.

Wir sind in einer Aufnahmesession der Festival Strings Lucerne. Das Andante aus Mozarts Haffner-Serenade ist zwar schon «fantastisch» im Kasten, verrät die unaufgeregte Stimme des Tontechnikers Wolfram Nehls, die vom Regieraum über Lautsprecher zu den 35 Musikern auf der Bühne übertragen wird. Aber Konzertmeister Daniel Dodds will es nochmals wissen: «Vielleicht kriegen wir die Magie des Anfangs noch besser hin, wenn wir das noch einmal machen und bis Takt 18 durchkommen», lacht er.

Von der CD-Aufnahme zum Livestream

Von dieser Vorarbeit profitierte am Montag der Konzertauftritt im leeren Konzertsaal des KKL, den die Festival Strings als Livestream um 19.30 zugänglich machen: auf den Punkt genau setzen zu Beginn des erwähnten Andante die Streicher ein, ohne jene leicht faserige Unschärfe, die bei den Aufnahmen den ersten Takes noch anhaftete. Und die Musiker tragen diesen entspannt federnden Gestus durch den ganzen Satz hindurch weiter.

Am Vortag hatte Nehls als eine Art «Big Brother» hoch oben aus dem KKL-Regieraum jede Regung der Musiker überwacht. Einmal mahnte er, dass die Synkopen im Andante den Fluss nicht bremsen dürften. Im Streamkonzert sind dann diese rhythmischen Verwerfungen wie ein Schmiermittel, über das die Musik gelöst dahingleitet. Ähnlich verwandelt sind Akzente der – phänomenalen – Oboe in hoher Lage. Sie stechen nicht mehr spitz aus dem Orchesterklang hervor, sondern setzen ihm eindringlich Glanzlichter auf.

Auftritt mit einem Paukenschlag

Der entscheidende Unterschied betrifft aber den Grundcharakter dieses langsamen Satzes. In den Diskussionen während der Aufnahmen werden auch unterschiedliche Auffassungen deutlich. Konzertmeister Daniel Dodds befand, die Nebenstimmen entwickelten zu viel Aktivität oder seien schlicht zu laut. Entweder müssten die zweiten Geigen sich mehr zurückhalten – oder die ersten Geigen müssten mitziehen, so Dodds: «Ich denke, dieses Andante muss mysteriös klingen. Es erzählt zwischen den übrigen Sätzen eine ganz eigene und andere Geschichte.»

Was damit gemeint ist, wird im Livestream mit dem ersten eröffnenden Paukenschlag zur Haffner-Serenade klar. Zuvor hatte das Orchester in einer vergleichsweise üppigen Besetzung mit 35 Musikern mit einem Marsch Furore gemacht. Die rauen Akzente und kräftigen Trompetenspitzen passten hier zum Polterabend, für den Mozart das Werk schrieb. Aber das war nur der Anfang.

Viel Applaus aus dem Stream Chat

Denn nach der kurzen Verneigung in Richtung des – nicht anwesenden Publikums – legen die Musiker mit dem selben Drive-in der Serenade los. Sie nehmen das Allegro im stürmischen Tumult und kochen die Dramatik im Mittelteil zum Bersten hoch. Der überraschend sinfonische Klang kommt im Stream ebenso zur Geltung wie die kammermusikalischen Feinheiten, für die Tradition des Orchesters steht. Da sind die Holzbläser, die sich wie Adern durch den Klangkörper ziehen, oder die schlank wie mit dem Silberstift zeichnenden Violinen, deren Klang auch mal nur ganz flüchtig aus den Saiten gekitzelt wird.

Grosses Solo wie für die grosse Bühne: Konzertmeister Daniel Dodds spielt die Stradivari «Sellière», die den Festival Strings seit zwei Jahren zur Verfügung steht.

Entscheidend aber bleibt, wie sich der Schwung des Anfangs durch die weiteren Sätze zieht. Selbst das grosse Violinsolo im zweiten Satz spielt Daniel Dodds auf der Stradivari «Sellière» mit expressivem Ausdruck wie für eine grosse Bühne – und erhält dafür im Chat zum Livestream viele Bravos. Jetzt wird auch klar, wieso sich der eingangs erwähnte Andante-Satz «mysteriös» von der auftrumpfenden Gangart der übrigen Sätze abhebt: Er tut es in der Konzertwiedergabe mit einer eindringlich-barocken Klangsprache, und diese führt die Nachtmusiken weiter, die das Orchester in den Trios der Menuette im Flüsterton hinzaubert.

Verneigung ohne Publikum und ohne Worte

Die Magie des Konzertsaals will sich in solchen Streams zwar nicht recht einstellen. Und statt der Verneigung vor dem leeren Saal hätte man sich lieber ein paar Worte an die Zuschauer gewünscht. Trotzdem bestätigt sich: Ein solches Lebenszeichen eines Orchesters an sein Publikum dürfte bei diesem umso beliebter und umso wichtiger sein, je länger der Lockdown anhält.

Das zeigten auch die Klickzahlen des Streams. Während des Konzerts hat dieser 2090 Personen erreicht, im Schnitt waren rund 500 Zuschauer im virtuellen Konzertsaal anwesend – insgesamt sind das mehr als in den normalen Konzerten der Strings im KKL. Dass etliche Zuhörer sich erst im Verlauf hinzuschalteten oder die Übertragung wieder verliessen, zeigte, dass auch das Heimverhalten der Zuschauer die Magie erschwert, die man am Livekonzert schätzt.

Voller Terminkalender in der nächsten Saison

Mit dem Stream führten die Festival Strings die Sonderrolle weiter, die sie seit Corona im KKL spielen. Sie waren jeweils die ersten, die wegen der Lockdowns ein Konzert absagen mussten oder wieder durchführen durften. Und zum zweiten Mal nutzten sie ein geplantes Konzert für eine CD-Aufnahme: «Dass wir jetzt im KKL zusätzliche Termine für die CD-Aufnahme erhalten konnten, ist auch eine Chance», sagt Orchesterdirektor Hans-Christoph Mauruschat.

Mit Livekonzerten vor Publikum wollen die Festival Strings am 11. April mit einem Klavierrezital im Schweizerhof starten. Im KKL spielen sie am 28. Mai mit dem Cellisten Kian Soltani, am 30. Juni ist das zweimal verschobene Konzert mit der Geigerin Midori angesetzt. Für die nächste Saison hat das Orchester einen vollen Terminkalender, falls sich die Pandemielage entschärft: «Wir konnten auch unsere Auslandtourneen weitgehend in die nächste Saison verschieben», sagt Mauruschat, «auch die Asientournee mit Midori.»

Der Stream ist noch unbestimmte Zeit verfügbar: www.festivalstringslucerne.ch