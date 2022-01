Obwaldnerin zaubert Kunst auf das Flury-Haus in Stans

Kultur Streiflichter auf historisches Stanser Haus: Wie eine Obwaldnerin Kunst auf das Flury-Haus zaubert Judith Albert bespielt als erste Künstlerin das restaurierte Flury-Haus. Ihren Fokus richtet sie auf die Umbruchzeit. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 17.01.2022, 17.42 Uhr

Im Video «Zeitreise d’ après Matisse» agiert Judith Albert mit dem Gesicht der Protagonistin aus dem Werk «Frau mit Aquarium» von Hernri Matisse. Bild: Romano Cuonz (Stans, 15. Januar)

Jahrelang ist das eher kleine, spitzgieblige Flury-Haus neben der Stanser Kirche kaum mehr aufgefallen. Doch seit einigen Tagen wirft ein Projektor eine Lichtzeichnung auf die Seitenwand des Gebäudes. «Streiflicht» nennt es die Künstlerin Judith Albert. Losgelöst von jeder Realität schweben Linien und Zeichen auf Gemäuer und Dach.

Das Haus selbst ist zwar Teil dieser Lichtzeichnung. In Alberts Bildsprache aber verhält es sich neutral. Bleibt im Hintergrund, ist konzeptionell genauso abwesend wie die Künstlerin. Das Verhältnis von Hinter- und Vordergrund verändert sich. Ein Liniengeflecht als Metapher für die Umbruchzeit. Für Coronajahre, in denen verschiedene Realitäten ineinanderflossen und in denen sich der Zeitbegriff für viele Menschen schwebend, gleitend, fliessend verändert hat. «Liquid times»: der Ausstellungstitel!

Besucher tragen Zeichnungen mit

Die Obwaldnerin Judith Albert kombiniert in ihrem Werk Installationen und Zeichnungen mit Videos und Lichtbildern. Dafür arbeitet sie seit 2006 eng mit ihrem Lebenspartner, dem Techniker und Erfinder Gery Hofer zusammen. Nun bespielt das Duo die neue Galerie im Stanser Flury-Haus von 1874. Kunstvermittler Urs Sibler – er hat Judith Albert im Namen des Galerieteams eingeladen – stellt fest: «Sie ist jene Künstlerin, die auf das denkmalgeschützte Haus und dessen Umgebung optimal reagieren konnte.»

Judith Albert in der neuen Galerie im Flury-Haus. Bild: Romano Cuonz (Stans, 15. Januar)

«Ich habe das Haus im letzten Sommer besichtigt und gleich gewusst, dass ich seine Räume keinesfalls überladen will», sagt die Obwaldnerin. Da boten sich «Streiflichter» an. Mit ihnen besinnt Judith Albert sich auf den Ursprung der Kunst: die Zeichnung. «Zeitwerte sind nicht in Stein gemeisselt», hält sie dazu fest. Umso näher liegt es, einige Zeichnungen mittels Glas-Dias und LED-Technologie ans Haus, auf Mauern im Innenhof oder an Wände des Wohnraums zu projizieren. Ja selbst aufs alte Parkett. Die Motive schweben ortlos und ungreifbar in Räumen. Wer diese durchschreitet, wird gestreift. Trägt als Akteur die Lichtzeichnung eine Weile mit sich. Alberts Eingriffe in die Architektur sind weder kommentierend noch endgültig. Weit eher flüchtig. Wie die Zeit.

Mit einer wandfüllenden Videoarbeit begegnet Judith Albert der Nidwaldner Künstlerin und Dichterin Annemarie von Matt. «Von Matts Türschwellenzitat ‹entweder bin ich abwesend› begleitet mich schon lange», hält sie fest. Diesem ebenso paradoxen wie philosophischen Satz nähert sie sich in ihrer Videobildsprache. Mit einer Unterwasserkamera fängt sie ein, wie Wildwasser Buchstabe um Buchstabe wegspült. Das Instabile, Entgleitende, Fragile wird – wie in von Matts Zeilen – sicht- und spürbar.

Ein Aquarium ohne Fische

Auf einem anderen Monitor läuft «Lichtung». Die Künstlerin erschafft träumerisch eine nächtliche Waldlandschaft, und erscheint selbst als winziges Menschlein, das sogar die Wipfel der Bäume mühelos erklettert. Trotzdem kommt es – wie im Traum – nicht vom Fleck. Die ebenso betörende wie bedrückende Stimmung verstärkt der Sarner Soundartist Jul Dillier mit einer seltsam berührenden Tonspur.

In der Arbeit «Zeitreise d’après Matisse» benutzt Judith Albert das Gemälde «Frau mit Aquarium» von Henri Matisse als Vorlage für ihr Video. Die Künstlerin übernimmt die Bildidee. Das Aquarium bleibt aber ohne Fische. Und Albert macht sich – versteckt hinter dem Frauengesicht aus Papier – ihre eigenen Gedanken. Die Frau schaut das Glas an, Albert aber schaut hinter der Maske hervor auf den Tisch. Verliert man hinter Masken das Gesicht? Auch dieses Nachdenken fängt der Musiker Jul Dillier sehr eindrücklich (mit)ein.

Eine geheimnisvolle Botschaft inszeniert Judith Albert auch mit «Reis auf dem Tisch». Zwei Hände erfassen Reiskörner, schieben, schichten sie zu Haufen. Entsteht da filmisch eine flüchtige, flüchtende Zeichnung? Notizen zur Umbruchzeit, die Albert in den vierzehn in Stans meist erstmals gezeigten Videoarbeiten und Videoobjekten thematisiert.

In Wandschränken eines hübschen Kabinetts im Obergeschoss wartet die Künstlerin mit einer Premiere auf: Hinterglasbilder. Sie projiziert vielfarbige Meerlandschaften direkt auf ihre eigene Haut. Später zieht sie davon Videostandbilder ab und druckt diese auf Glaselemente. Im flüssig wechselnden Licht entstehen «Glas Pieces» mit poetischen Landschaften. Durchwirkt von Lufteinschlüssen und gewollten Verzerrungen.

Was Judith Albert in Stans – auch mit einer eigens dafür kreierten «edition11» mit kleinen gerahmten Videobildern zeigen will: Man kann Videos auch zu Hause haben, sie ein- und ausschalten. Mit ihnen leben.

Hinweis: Galerie im Flury-Haus am Dorfplatz 11 in Stans: «liquid times» von Judith Albert mit Videos, Zeichnungen und Stils. Noch bis zum 13. Februar 2022. Öffnungszeiten: Donnerstag/Freitag, 15 bis 18 Uhr. Samstag/Sonntag, 13 bis 16 Uhr. www.galeriestans.ch

